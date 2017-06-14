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Что это было? Курьезы на презентации Манчини (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Что это было? Курьезы на презентации Манчини (видео)
Фото: ФК «Зенит»

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Ну, началось!

Роберто Манчини приехал в Санкт-Петербург – и попал на жутко пафосную презентацию. В истории нашего футбола такого не было никогда. Полный зал, сцена, свет как на престижных кинофорумах, солидные мужи, толкающие сахарные речи… Манчини стоял в сторонке и наблюдал за этим действом, пока ему не дали слово. В такие моменты особенно сожалеешь, что человечество до сих пор не изобрело прибор, позволяющий читать мысли. Ох, и интересно же, что творилось в голове итальянца. Впрочем, может, и ничего такого.


Последние события и новости заставляют задуматься: в «Зенит» пришли футбольные функционеры или пиарщики? Потому что для чего вот это все – ну, совсем непонятно. Если только произвести впечатление. Но опять же – зачем? На кого?

Будет ли Ибрагимович играть в России? Главное от Манчини о новом «Зените»

Речи – это отдельная песня. Пафосом пронизано каждое слово. И ладно бы по делу – так к футболу никакого отношения эти медовые речевые потоки не имеют. «Вы можете стать чемпионом на 1/6 части суши, в 11 часовых поясах», «Зенит» – самый популярный и любимый клуб страны», «Господь Бог ждал, когда Манчини приедет в «Зенит» и т.д.

Провели церемонию с размахом, но впечатление осталось такое, как будто бабульки постарались устроить модную подростковую дискотеку.

Ждем обещанную агрессивную трансферную политику и победы на футбольном фронте. Пока только показуха и старательное формирование нужного информационного фона.


Да, историческое фото выглядит вот так.


Награда нашла героя

Массимо Каррера получил приз лучшему тренеру сезона. Напомним, в конце мая на официальной церемонии РФПЛ главного тренера «Спартака» забыли пригласить. Или пригласили, но в клубе забыли передать. В общем, кто-то где-то сфальшивил. Итальянец, однако, не то чтобы обиделся, но высказался прямо: «Хотел бы получить приз». И вот спустя несколько недель получил.


Кстати, Каррера уже передал привет соотечественнику.

– Понятно, что Манчини приехал в Россию, чтобы стремиться только к первому месту. Но ведь и я продлил контракт со «Спартаком» с той же целью, так что – Роберто, поборемся!


На трансферном рынке «Спартак» сохраняет обет молчания. Но продолжает укреплять то, что имеет. Накануне стало известно, что Тигиев подписал с клубом долгосрочный контракт. Какой именно, не сообщается. Но слово «долгосрочный» звучит убедительно.

Сегодня пройдет первая тренировка «Спартака» в это межсезонье.

Подготовка кипит

«Рубин» работает в Австрии под руководством Курбана Бердыева. Сейчас наступает очень важный для понимания момент – насколько закрытым станет казанский клуб. Как раньше? Хуже? Пока за три дня сборов – только фотки.

«Ростов», еще не растерявший всю основную обойму, находится неподалеку, тоже в Австрии.


«Краснодар» тренируется дома. Сегодня игроки пройдут медосмотр. А накануне команду пополнили Янбаев («Локомотив») и Грицаенко («Луч-Энергия»).


Бонус. Динамовская рыбалка

Болельщики бело-голубых умеют отдыхать.

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Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
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