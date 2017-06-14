Кубок конфедераций в Москве: выпить не получится

Удар по любителям выпить наносят московские власти. Накануне любого из матчей Кубка конфедерации и в день его проведения в радиусе два километра от стадиона невозможно будет приобрести спиртное. «Советский спорт» сообщает подробности принятого решения.



Алкогольные напитки запретят продавать в радиусе двух километров от стадиона «Спартак» накануне и в день проведения матчей Кубка конфедераций по футболу. Об этом сообщается, в частности, на официальном портале мэра и правительства столицы.



В связи с тем, что на стадионе «Спартак» (все коммерческие названия на период КК и ЧМ, как известно, отменяются, поэтому «Открытие-Арены» до начала июля больше нет) 18 июня сыграют сборные Камеруна и Чили, будут введены ограничения 17-го и 18-го числа.

Формально запрет выглядит вот так: «С 00:00 субботы, 17 июня, и до 24:00 воскресенья, 18 июня, в Москве ограничат торговлю алкоголем. Это связано с проведением первого в Москве футбольного матча Кубка конфедераций. Под временный запрет попадут крепкие и слабоалкогольные напитки, в том числе пиво, а также прохладительные напитки в стеклянных емкостях. Ограничение, которое вступит в силу с 00:00 17 июня, распространится на все торговые точки, расположенные в радиусе двух километров от стадиона», – говорится в сообщении на официальном сайте.

Напомним, что всего в Москве пройдет четыре встречи Кубка конфедераций. В связи с проведением матча Россия – Португалия 21 июня продажа алкоголя в магазинах в радиусе двух километров от стадиона «Спартак» будет действовать также во вторник, 20 июня, и среду, 21 июня.

Также алкоголь нельзя будет купить в выходные, 24 и 25 июня. Связано это с игрой 25 июня между сборными Чили и Австралии. Ситуация повторится также в выходные, 1 и 2 июля, так как на день 2-го числа назначен матч за 3-е место.

Напомним, что за всеми новостями Кубка конфедераций вы можете следить в специальном разделе на нашем сайте.