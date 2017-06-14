Тренер от бога. Реплика Николая Яременко

Главного редактора «Советского спорта» не оставило равнодушным вчерашнее шоу в Питере и эпитеты в адрес новоприобретенного «Зенитом» итальянского тренера Роберто Манчини.

Я, если честно, обожаю Сергея Фурсенко. Пока его не было в футболе, пять лет скуки тошнотворной было, вот честно! Ни тебе «Кодекса честного футбола», ни заявлений про грядущее чемпионство сборной… Вернулся – и даже в межсезонье завертелось-закружилось.

Фурсенко, наверняка, очень любит театр. Помню, как ежегодные премии по итогам года во времена его предводительства в РФС вручали в одном из московских театров. Неудобно было только всем мимо тесных рядом на сцену за наградами подниматься, но и футбол наш такой же: не до красоты и изящества. И вот презентацию Манчини тоже устроили вполне себе по-театральному. А уж шуток со сцены неслось хоть отбавляй. Коллега Борзыкин всё это очень качественно собрал воедино.

Но главная шутка (хотя, зная Сергея Александровича, уверен, что говорил он это не в шутку, а вполне себе искренне) была во фразе, что Манчини послан «Зениту» богом.

Очень точно один мой товарищ написал: «Теперь в России только Манчини имеет право сказать о себе: тренер от Бога». И в самом деле, подумайте, насколько непросто теперь придется соперникам Зенита: помимо денег и административного ресурса еще и силы небесные подключатся…