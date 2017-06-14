Уже ясно, кто выиграет Кубок конфедераций. Россия не провалится [полный расклад]

Ученые разработали модель, которая учла все факты и определила: Португалия – чемпион, Россия дойдет до полуфинала.

Как именно проводили расчеты?

Факторы разделили на несколько групп. Общие: ВВП – влияние экономического благосостояния страны на результаты в спорте, индекс развития человеческого потенциала – показатель социально-экономического уровня, даже средняя продолжительность жизни. Кроме того, учли исторические традиции: то, насколько давно существуют национальные федерации стран-участниц Кубка конфедераций и когда они вступили в ФИФА.

Самый подробный раздел факторов – что логично, чисто спортивные: история выступлений команды на Кубке конфедераций, влияние статуса действующего чемпиона мира, эффект поддержки домашних трибун, положение в рейтинге ФИФА, опыт выступлений страны на турнире и наличие лучших игроков мира.

Модель прогноза учитывала, как все эти факторы влияли на исходы предыдущих Кубков конфедераций – всех турниров, которые проводили с 1997-го.

Сборная России выиграет группу. За счет чего?

По статистике, домашние трибуны позволяют команде набрать на три очка больше, чем говорят сухие цифры. Сборная России по прогнозу наберет 5 очков: то есть один раз победит – Новую Зеландию в матче открытия – и дважды сыграет вничью.

Нецелые доли очка говорят о том, что у Португалии больше шансов выйти из группы напрямую без дополнительных показателей. Однако, если учитывать только реальные результаты и оставить в силе пятиочковый результат сборной России с нулем новозеландцев, победа Португалии над Мексикой в очном матче позволит команде Криштиану Роналду выиграть группу с 6 очками.

Таблица группы А

Россия – 5 очков

Португалия – 4,2 очка

Мексика – 3,8 очка

Новая Зеландия – 0 очков

Статистические показатели утверждают, что лучше остальных на Кубке конфедераций играют южноамериканцы, поэтому другую группу по расчетам уверенно выиграют чилийцы, а немцы тоже без проблем выйдут в полуфинал со второго места.

Таблица группы В

Чили – 6,7 очка

Германия – 4,4 очка

Камерун – 3,2 очка

Австралия – 2,5 очка

Как сложатся полуфиналы и финал?

Россия проиграет Германии, а Чили – Португалии. На этой стадии резко возрастает фактор лучших игроков мира. Команда с действующим обладателем такого статуса побеждала на решающих стадиях Кубка конфедераций как минимум один раз. За счет Криштиану Роналду португальцы по прогнозу победят и Чили, и Германию в финале. А так как у чилийцев по статистике тоже отличные шансы на хотя бы одну победу в ключевых матчах, именно они выиграют бронзу Кубка конфедераций и оставят сборную России на четвертом месте.

Итоговое положение

1. Португалия

2. Германия

3. Чили

4. Россия

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Кто все это рассчитал?

Ученые Российского экономического университета имени Плеханова, в котором работает Центр стратегических исследований в спорте. Это подразделение создали в 2014-м, оно реализовало уже несколько масштабных спортивных, чаще именно футбольных проектов.

Например, Центр разработал стратегию развития футбола в России до 2020 года, методику оценки экономического эффекта от Олимпиады в Сочи и ЧМ-2018. А еще выпустил исследовательскую работу «Формирование международного индекса развития футбола (для стран, входящих в ФИФА)» – в ней как раз анализируется зависимость спортивных результатов от социально-экономических факторов. Делегация ФИФА в марте 2016-го даже посещала университет.

Прогнозную модель подготовили директор Центра стратегических исследований в спорте Илья Солнцев и старший аналитик Центра Никита Осокин.

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Какова точность этих расчетов?

42,5% для группового этапа и 53,5% в плей-офф. Такие цифры назвали сами представители исследовательской группы. Их мнение, как и подробности исследования, опубликовал ТАСС.