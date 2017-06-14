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Следующая остановка – «Олд Траффорд». Почему Моуринью выбрал именно Морату?

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Жозе Моуринью и Альваро Мората в мадридском "Реале"
Жозе Моуринью и Альваро Мората в мадридском "Реале"Фото: Marca

Со дня на день форвард сборной Испании Альваро Мората покинет мадридский «Реал» и станет игроком «Манчестер Юнайтед».

«Советский спорт» рассказывает, почему главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью выбрал из трех перспективных страйкеров именно экс-игрока «Ювентуса».

Для начала давайте вспомним, каких нападающих, помимо испанца, рассматривал португальский специалист. 

Если верить итальянским, а также английским СМИ в список Моуринью вошли Ромелу Лукаку из «Эвертона», Андреа Белотти, представляющий «Торино», а также звезда мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн.

Начнем, пожалуй, с бельгийца. 

Возможно, лучший бомбардир АПЛ в минувшем сезоне сам отказался переезжать на «Олд Траффорд». Все мы прекрасно помним, как Моуринью отправил Лукаку в «Эвертон» после неудачного пенальти в матче с «Баварией» за Суперкубок УЕФА.

Ромелу Лукаку и Жозе Моуринью
Ромелу Лукаку и Жозе МоуриньюФото: Gettyimages.ru

Проведя год в составе «ирисок», бельгиец зарекомендовал себя, как скоростный и техничный нападающий, который обладет прекрасным чутьем. Но все это не подтолкнуло Моуринью вернуть игрока в «Челси». В конечном итоге, Лукаку был продан в «Эвертон» за 35 млн евро. 

Судя по всему, форвард сделал определенные выводы, и связываться с Моуринью он больше не намерен. К тому же, появился вариант с возвращением в «Челси». 

Известно, что нынешний рулевой «синих» Антонио Конте настроен серьезно, и уже успел выгнать из команды одного из лидеров – испанского форварда Диего Косту. Это, кстати, упрощает задачу Лукаку завоевать место в стартовом составе. 

«Вопрос моего будущего решен. Совсем скоро вы все узнаете», – заявил Лукаку журналистам.

Следующим претендентом на усиление атаки был Андреа Белотти из «Торино».

Самое интересное в этой истории – позиция руководства клуба. Оказывается, сумма отступных за игрока сборной Италии составляет 100 млн евро. Представляете, еще недавно Белотти играл за «Палермо» во втором дивизионе, а теперь его транферный лист оценивается в такую космическую сумму.

Однажды журналисты попробовали узнать у боссов «Торино», почему клуб поставил именно такой ценник, и вот каков был ответ:

– Я вообще не думаю о продаже Белотти, – говорит глава итальянского клуба. – Андреа – наш игрок, который недавно продлил контракт с клубом. Цель «Торино» – сохранить его в команде на следующий сезон. Следующим летом Белотти может покинуть команду за 100 млн евро. Эта опция прописана в новом соглашении, – заявил Урбано Кайро.

Интересно, какой клуб станет платить 100 млн евро за Белотти, который еще не играл в еврокубках и провел лишь один убедительный сезон в своей карьере.

Андреа Белотти в сборной Италии
Андреа Белотти в сборной ИталииФото: Gettyimages.ru

Кто следующий? Антуан Гризманн. 

Разговоры об уходе французского форварда берут свое начало с декабря прошлого года. Именно тогда Гризманн продлил соглашение с «матрасниками», а сумма отступных за него составляет 100 млн евро.

Как рассказывал представитель Гризманна, в его услугах были заинтересованы «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и другие топ-клубы Европы.

Антуан Гризманн с хавбеком «МЮ» Полем Погба в сборной Франции
Антуан Гризманн с хавбеком «МЮ» Полем Погба в сборной ФранцииФото: Gettyimages.ru

Если за Белотти вряд ли кто-то согласится платить 100 млн евро (по крайней мере, в этом году), то за Гризманна выстроилась целая очередь, что вполне нормально.

Антуан уже успел заявить о себе на весь мир. Француз стал главной звездой своего клуба, а также помог национальной сборной выйти в финал домашнего чемпионата Европы. В отличии от того же Белотти, Гризманн успел проиграть финал Лиги чемпионов, а также войти в тройку претендентов на звание лучшего игрока Европы.

Что уж говорить, «Юнайтед» нуждался в таком парне, как Гризманн, но трансферный бан, наложенный ФИФА на «Атлетико», сломал планы «красных дьяволов».. Антуан решил не бросать клуб, в котором он сделал себе имя и продлил соглашение до 2022 года. 

К окончанию контракта Гризманна давно не будет в «Атлетико». Это очевидно. Он покинет Испанию перед стартом чемпионата мира. 

Почему Мората?

Минувший сезон нельзя назвать успешным для игрока сборной Испании. Все-таки, он проиграл борьбу за место в основе «Реала» Кариму Бензема. 

Многие отмечают, что последний пользуется отношениями с Зинедином Зиданом. Все-таки, соотечественники. К тому же, Бензема выступает за «сливочных» с 2009 года. У него есть авторитет в раздевалке, и он уже давно адаптировался под своих многолетних партнеров. 

С другой стороны, Альваро, проведя весь сезон на лавке, показал неплохую статистику – 43 матча, 20 голов и 6 голевых передач.

Постараемся залесть в голову к Моуринью и попытаться понять его логику.

Во-первых, Жозе работал с «Реалом», он прекрасно знает, кто такой Мората. Именно при Моуринью испанец стал играть за основной состав. Во-вторых, трансфер Мораты обойдется «МЮ» куда дешевле, чем переход того же Белотти или Лукаку.  В-третьих, форвард «сливочных» прекрасно знает, что такое Лига чемпионов. Мората до возвращения в «Реал» провел великолепный сезон в «Ювентусе» и сыграл важную роль в выходе команды в финал.

Ко всему прочему, можно добавить и физические данные испанца. Мората довольно высокий нападающий, который отличается от своих коллег отличной скоростью и техникой. 

Он умеет играть головой и прекрасно знает, что такое голевое чутье. 

Единственный минус этого игрока – он никогда не играл в чемпионате Англии и не знаком с темпом премьер-лиги. С другой стороны, кто из вышеперечисленных, кроме Лукаку, об этом знает?

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