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Роналду без «Реала»? Скандальная просьба мадридского клуба

Максим Тузин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Криштиану Роналду
Криштиану РоналдуФото: Gettyimages.ru

Испанское издание El Confidencial опубликовало сегодня информацию о странной и необычной просьбе, которую мадридской «Реал» разослал в местные газеты. Клуб обратился к различным испанским СМИ с убедительной и настойчивой просьбой не публиковать фотографии нападающего «Реала» Криштиану Роналду в форме клуба, если фото сопровождает новости, связанные с неуплатой налогов. «Советский спорт» пересказывает главное, что нужно знать об этом.

Накануне стало известно, что прокуратура Испании подала в суд исковое заявление против португальского форварда по поводу неуплаты налогов.

Сообщается, что иск основан на отчете налоговых органов. Согласно обвинению, в период с 2011 по 2014 год Роналду уклонился от уплаты налогов на общую сумму 14,7 миллионов евро. В заявлении прокуратуры утверждается, что Роналду использовал созданную бизнес-империю для сокрытия своих реальных доходов от реализации имиджевых прав.

Представители «Реала» пока отказываются от комментариев.

Прокуратура утверждает, что Роналду обманул налоговые органы на 1,4 миллиона евро в 2011 году, 1,7 миллиона евро – в 2012 году, 3,2 миллиона евро – в 2013 году и 8,5 миллиона евро – в 2014 году.

Просьба клуба к СМИ не публиковать фотографии Роналду в клубной форме неожиданно возымела действие: ведущие спортивные газеты Мадрида Marca и As на первую полосу поставили фото Роналду, но не в форме «Реала», а в форме сборной Португалии.

Напомним, что По итогам прошлого года, журнал Forbes признал форварда «Реала» Криштиану Роналду самым высокооплачиваемым спортсменом мира. Среди всех партнеров Криштиану особо выделяется один из производителей экипировки: он стал первым индивидуальным спонсором португальца, когда тому было всего 18 лет. Стороны настолько довольны сотрудничеством, что недавно Роналду подписал пожизненный контракт на 22,5 миллиона евро в год – таким образом, он может получить от бренда более миллиарда евро.

Роналду стал третьим рекламным лицом экипировщика с пожизненным контрактом – после Майкла Джордана и Леброна Джеймса. Американскому гиганту это соглашение выгодно из-за огромной популярности Криштиану в интернете: платформа Hookit, специализирующаяся на аудите спонсорских сделок, оценила медиа-ценность 347 записей Роналду в соцсетях за 2016 год, в которых был виден логотип, в 469 миллионов евро.

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