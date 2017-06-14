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Питер и Васюки. Манчини и русская тема. Дзюба – на выход?

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Артем Дзюба
Артем ДзюбаФото: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о презентации нового тренера «Зенита» Роберто Манчини.

В презентации Роберто Манчини как главного тренера «Зенита» было что-то остапбендеровское. Не в обиду жителям славного града Петрова, - клубные боссы сами напросились на аналогию. Для закольцованного красного словца не хватало всего-то одного оборотца: «Зенит» - покоритель…(и дальше название некоего европейского суперклуба из знатных)». Да вот нескладуха: никого знатнее «Лиона» питерский клуб в обозримом прошлом не побеждал… Поэтому в своей безудержной патетике клубные генералы мысленно окунались, должно быть, на десяток без малого лет назад, когда и вправду были повержены «Бавария» с «МЮ».

Футбольная Россия навострила слух. Каким высококачественным рыночным продуктом Константин Сарсания угостит Роберто Манчини? Не Ибрагимовичем, так Маноласом. Не Маноласом, так Дугласом Костой. А я вот думаю, что никаким этаким не угостит. Потому что у «Зенит» как покупателя в его нынешней позиции полуприседа – второй год вне Лиги чемпионов – слишком низкие котировки. И если кого заманят на берега Невы, то это будет европейская версия Кристиана Нобоа. Клюнувшая единственно на пышный предпенсионный барыш.

Но суть даже не в том, кого Сарсания, расстаравшись, доставит издалека. Ключевым фактором успеха в РФПЛ практически всегда становился потенциал российских игроков основного состава. Способность этой, можно сказать, команды в команде стать несущей конструкцией игровой постройки. И вот на эту остроактуальную тему Манчини высказался на презентации вполне конкретно: имеющихся в «Зените» русских игроков достаточно.

Как интересно-то! То есть: Роберто готов опираться на Смольникова, Жиркова, Шатова, Кокорина, Дзюбу? Активировать Новосельцевва? Или итальянец попросту не в курсе, что на российские кадры хочешь-не хочешь, а опираться придется? Но Сергей Фурсенко-то должен подсказать, при его прежнем зенитовском президентстве такой вектор доказал свою необходимость и эффективность! И не случайно одной из первых инициатив «Зенита» сейчас стала попытка соблазнить богатым предложением Романа Зобнина. Не срослось. Может, попробуют переманить еще кого-то из стана того или иного конкурента – но кого, скажите, переманивать-то, так, чтобы с гарантией нужного «Зениту» качества?

Что ж, бросим испытующий взгляд на тех, кто остается в зенитовской обойме. И тут – казус… Ибо в наибольшем порядке среди названных, пожалуй, Жирков, которому уже хорошо за 30 и которому, возможно, придется обойтись практически без летнего отпуска. Смольников после травмы и долгого лечения не то утратил былую расторопность, не то потерял фирменный игровой нерв. С Шатовым происходит что-то похожее. Кокорин? Тут вопрос ребром: он вообще-то, ну хотя бы теоретически, способен еще шустрить так, как в залихватской бело-голубой молодости? Про Дзюбу все в курсе.

И прецедент Дзюбы, взявшего самоотвод из сборной, кстати говоря, красноречив (если только в его самоотводе не было двойного дна). Он прямо указывает на то, что с Луческу команда «Зенит» отвыкла от плотной тренировочной работы. Такой, какую Черчесов предложил в сборной.

И что, Манчини в оставшийся до начала сезона месяц таковую в экстренном порядке внедрит? И посеет, и пожнет? Уйдет от постылого контроля мяча – итальянские тренеры в контроль принципиально не играют, за редкими исключениями, - и наработает темп и резкость?

И тогда заново родится Шатов? И примется изощряться на пуантах Кокорин? Но что в таком случае станется с беднягой Дзюбой, коему тренировочные нагрузки недоступны? Дзюба – на выход?

Ну, поглядим. Но вот закавыка: в прежних тренерских опытах Манчини как-то не снискал славу реаниматора для каких-то игроков. Он-то привык работать,¸пожалуй, на всем готовом…

Роберто Манчини: Хочу добиться большего, чем Каррера

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