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Трамп не наш, или почему чемпионы НБА не хотят идти в Белый дом

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Трамп не наш, или почему чемпионы НБА не хотят идти в Белый дом
Фото: Gettyimages.ru

Вчера ближе к вечеру по московскому времени мир, и не только спортивный, облетела новость – чемпионы НБА игроки команды «Голден Стэйт» отказались от визита в Белый дом и встречи с президентом Дональдом Трампом, об этом сообщил журналист New York Daily News Шон Кинг в своем Twitter.

ИДТИ ИЛИ НЕ ИДТИ – ВОТ, В ЧЕМ ВОПРОС?

Причем подчеркивалось, что в команде устроили тайное голосование, все по классическим канонам демократии. И за то, чтобы бойкотировать традиционный визит к президенту США, якобы игроки проголосовали единогласно, включая грузинского центрового Зазу Пачулия. О причинах такого решения не сообщается. Но, похоже, дело в миграционной политике президента США.

Например, главный тренер «Уорриорс» Стив Керр ранее критиковал Трампа за его инициативу ограничить миграцию. Критически в адрес президента высказывались игроки Шон Ливингстон и Дэвид Уэст.

Однако уже ближе к вечеру такие авторитетные издания, как San Francisco Chronicle и USA Today заверили, что никакого бойкота не было, а решение идти или не идти в Белый дом командой не принималось.

«Сегодня мы празднуем наше чемпионство. Мы не получали приглашение посетить Белый дом, и примем решение, когда и если оно поступит», - говорится в заявлении клуба, опубликованном Business Insider. Причем само же издание вовсе не исключает, что клуб все же откажется от встречи с американским лидером.

НЕСКОЛЬКО ПОБЕДИТЕЛЕЙ В СУПЕРБОУЛА ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ВСТРЕЧИ С ТРАМПОМ

Встречи президента США в Белом доме с чемпионами лиг по самым популярным видам спорта давно стали традицией. В этом году с Трампом уже встретились «Клемсон Тайгерс» — победители студенческого чемпионата по американскому футболу. Также на приеме у президента побывали игроки «Нью Ингленд Патриотс», которые выиграли взрослое первенство по американскому футболу. Правда, несколько футболистов, победивших в Супербоуле, отказались от встречи с Трампом. Часть из них объяснила свой отказ политическими причинами.

Теперь нам остается набраться терпения и посмотреть, нарушат ли баскетболисты добрую американскую традицию.

Напомним, в ночь на вторник 13 июня баскетболисты «Годен Стэйт Уорриорз» обыграли на домашнем паркете «Кливленд Кавальерс» – 129:120. И таким образом, завершили финальную серию победой – 4-1.

«Воины» завоевали второй за последние три года титул чемпионов НБА и стали пятой командой в истории наряду с «Бостоном», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Чикаго» и «Сан-Антонио», побеждавшей не менее пяти раз в чемпионате. Ранее калифорнийская команда становилась чемпионом в 1947, 1956, 1975 и 2015 годах. 

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