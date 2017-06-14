Как научиться плавать. Гид от «Советского спорта»

Как научиться плавать взрослому человеку самостоятельно. Что нужно сделать, чтобы преодолеть страх воды. Как правильное дыхание поможет научиться плавать.

В преддверии пляжного сезона – гид по технике плавания от «Советского спорта».

Зачем нужно плавать





Один час плавания сжигает около 700 калорий. Это примерно на 150 калорий больше, чем час бега, и почти на 200 калорий больше часа в тренажерном зале.

Плавание укрепляет сердечно-сосудистую и дыхательную систему, запускает метаболические «жиросжигающие» процессы, развивает иммунитет, снимает стрессы. Некоторые психологи прописывают плавание как обязательную процедуру при лечении неврозов, тревожных состояний и депрессии.

Кроме того, плавание укрепляет мышцы. Посмотрите на профессиональных пловцов: почти все они имеют развитые дельтовидные и грудные мышцы, крепкий кор с четко очерченными «кубиками» пресса, широкую спину и мускулистые руки. Плавание нагружает мышцы комплексно: каждый гребок заставляет работать целый массив мышц – от широчайших мышц спины до икроножных.

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Человек вынужден удерживать тело на поверхности воды, поэтому параллельно с нагрузкой от гребков мышцы получают нагрузку, аналогичную той, что происходит во время упражнения «планка». Даже если вы плывете не быстро, мышцы кора и пресса находятся в постоянном напряжении: они вынуждены балансировать в воде и создавать точку опоры.



Выввод: хотите иметь красивую фигуру и оставаться в форме – учитесь плавать и плавайте больше.

Почему не все взрослые люди умеют плавать





Основной причиной, по которой взрослый человек не может научиться плавать самостоятельно, называют психологический страх перед водой, боязнь утонуть.

В советских школах плавания этот страх учили преодолевать простым упражнением. Вам нужно встать в воду примерно по пояс или по грудь, а затем окунуться, поджав под себя ноги и схватив их руками. Это упражнение называется «поплавок» - оно поможет самостоятельно научиться плавать. Задержав дыхание, человек чувствует, как его тело балансирует на поверхности воды – вода буквально выталкивает его на поверхность, а не хочет «утянуть на дно», как это рисовало воображение.

Как дышать в воде, если вы учитесь плавать самостоятельно





Правильное дыхание – первое с чего нужно начать, если вы решили научиться плавать самостоятельно. Дышат при плавании так: вдыхают воздух ртом на поверхности, а выдыхают (тоже ртом) в воду. Вдыхать воздух до предела не нужно – это может сбить ритм дыхания: дышите ровно, сохраняя один темп.

Упражнение, которое поможет научиться дышать при плавании, выглядит так. Стоя в воде по грудь вы вдыхаете, затем опускаетесь под воду – в воде выдыхаете воздух, и вновь поднимаетесь на поверхность. Хорошо, если вы будете держаться за бортик – он поможет опускаться и подниматься в нужно темпе. Повторяйте несколько раз, представляя, что вдох и выдох занимают по времени примерно один гребок.

Удержание тела в воде, если вы учитесь плавать самостоятельно





Чаще всего при обучении плаванию самостоятельно начинают со стиля «брасс». На выдохе руки вытягиваются вперед, на вдохе – совершают гребок, расходятся по сторонам и затем к туловищу. В момент нового вытягивания рук, ноги совершают толкательное движение, похожее на то, что делает при плавании лягушка.

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Если поначалу удерживать тело на поверхности воды в таком положении тяжело, пробуйте плавать «по-собачьи»: загребая воду согнутыми под грудью руками. Когда вы научитесь держаться на воде, чередуйте этот стиль плавания с брассом.



Посмотреть видео-урок о том, как можно научиться плавать самостоятельно, можно здесь





Другие рекомендации, чтобы научиться плавать самостоятельно:

- тренируйтесь удерживать тело в воде и проплывать первые дистанции вдоль бортика бассейна – чтобы была возможность ухватиться за него, если вам нужна передышка;

- если вы учитесь плавать самостоятельно в открытой воды, тренируйтесь на мели и плавайте вдоль берега. Уровень воды должен быть примерно на уровне верхнего пресса (не нужно заходить по грудь, это может быть опасно);

- увеличивайте дистанции постепенно, если вы учитесь плавать самостоятельно. Начинайте с 2-3 метров, затем – с 5-7, 8-10 и так далее. Тренируйте заплывы вдоль берега. Не заплывайте на глубину, пока вы не освоили технику плавания хорошо;

- тренируйтесь под присмотром партнера, умеющего плавать. Он сможет прийти на помощь, если это понадобится.

Внимание! Перед началом занятий проконсультируйтесь с врачом!