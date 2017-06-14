Александр Головин: У нас нет звезд. Зато есть команда

Игроки сборной России Александр Головин и Руслан Камболов после открытой тренировки команды ответили на вопросы журналистов.

ГОЛОВИН: У НАС НЕТ ЗВЕЗД. ЗАТО ЕСТЬ КОМАНДА

– Сегодня на открытой тренировке сборной собралось четыре тысячи человек. Приятно?

– Конечно. Но мы старались не обращать внимания на то, что происходит на трибунах – сосредоточились на тренировке. А уже после – подошли, поблагодарили болельщиков за поддержку.

– На прошлой тренировке вы занимались по индивидуальной программе. Почему?

– Тренеры решили подкорректировать нагрузки, основываясь на моем физическом состоянии. Со многими так бывает – ничего серьезного. Разбираем ли Новую Зеландию? Потихоньку. Ближе к игре будет больше информации.

– Тренер новозеландцев считаем самым опасным в сборной России Смолова. А вы?

– Тоже Федю выделю.

– Играете ли в свободное время в компьютерный симулятор FIFA?

– Играем. Между тренировками делать нечего. За кого? За «Реал». Нравится эта команда.

– Станислав Черчесов сегодня был очень эмоционален. Показалось, даже голос сорвал.

– Вроде бы нет. А по поводу эмоций – все тренеры так реагируют на ошибки. Мы стараемся слушать и исправляться.

– Скоро у сборной первый официальный матч за год. Волнительно?

– Конечно, волнения больше, чем в контрольных матчах. Но мы всегда готовимся максимально.

– Как бы вы могли описать стиль игры сборной России? – вопрос от мексиканского телевидения.

– У нас нет звездных игроков, как, например, у Португалии. Мы сильны командой, тем, что каждый выкладывается на сто процентов.

– Что знаете о Мексике и Португалии?

– Обе любят контролировать мяч. Нам нужно постараться лишить их этой возможности.

– Какое лучшее качество вашей команды? – продолжали допытываться мексиканцы.

– Характер.

– Говорят, вами заинтересовался лондонский «Арсенал». Это правда?

– Пока об этом не готов говорить. Все мысли о сборной.

КАМБОЛОВ: СТИЛЬ СБОРНОЙ? АГРЕССИВНЫЙ

– В принципе понравилось, что пришло столько народу. Но, думаю, спокойнее было бы тренироваться без болельщиков. Потому что иногда не было слышно тренера. Но в остальном – все хорошо, – говорит Камболов.

– Станислав Черчесов даже просил трибуны быть чуточку потише.

– Ему неудобно было постоянно кричать. Поэтому и попросил болельщиков.

– Играть за сборную более волнительно, чем за клуб?

– Думаю, здесь ответственности больше – перед болельщиками, родными, близкими. Не хочется никого подвести. Играть за сборную – это гордость.

– Как бы вы описали стиль команды? – коронный вопрос мексиканских журналистов.

– Агрессивный.