Александр Головин: У нас нет звезд. Зато есть команда
Игроки сборной России Александр Головин и Руслан Камболов после открытой тренировки команды ответили на вопросы журналистов.
ГОЛОВИН: У НАС НЕТ ЗВЕЗД. ЗАТО ЕСТЬ КОМАНДА
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Сегодня на открытой тренировке сборной
собралось четыре тысячи человек. Приятно?
– Конечно. Но мы старались не обращать внимания на то, что происходит на трибунах – сосредоточились на тренировке. А уже после – подошли, поблагодарили болельщиков за поддержку.
– На прошлой тренировке вы занимались по
индивидуальной программе. Почему?
– Тренеры решили подкорректировать нагрузки, основываясь на моем физическом состоянии. Со многими так бывает – ничего серьезного. Разбираем ли Новую Зеландию? Потихоньку. Ближе к игре будет больше информации.
– Тренер новозеландцев считаем самым
опасным в сборной России Смолова. А вы?
– Тоже Федю выделю.
– Играете ли в свободное время в компьютерный
симулятор FIFA?
– Играем. Между тренировками делать нечего. За кого? За «Реал». Нравится эта команда.
– Станислав Черчесов сегодня был очень
эмоционален. Показалось, даже голос
сорвал.
– Вроде бы нет. А по поводу эмоций – все тренеры так реагируют на ошибки. Мы стараемся слушать и исправляться.
– Скоро у сборной первый официальный матч
за год. Волнительно?
– Конечно, волнения больше, чем в контрольных матчах. Но мы всегда готовимся максимально.
– Как бы вы могли описать стиль игры
сборной России?
– вопрос от мексиканского телевидения.
– У нас нет звездных игроков, как, например, у Португалии. Мы сильны командой, тем, что каждый выкладывается на сто процентов.
– Что знаете о Мексике и Португалии?
– Обе любят контролировать мяч. Нам нужно постараться лишить их этой возможности.
– Какое лучшее качество вашей команды? – продолжали допытываться мексиканцы.
– Характер.
– Говорят, вами заинтересовался лондонский
«Арсенал». Это правда?
– Пока об этом не готов говорить. Все мысли о сборной.
КАМБОЛОВ: СТИЛЬ СБОРНОЙ? АГРЕССИВНЫЙ
– В принципе понравилось, что пришло столько народу. Но, думаю, спокойнее было бы тренироваться без болельщиков. Потому что иногда не было слышно тренера. Но в остальном – все хорошо, – говорит Камболов.
– Станислав Черчесов даже просил трибуны
быть чуточку потише.
– Ему неудобно было постоянно кричать. Поэтому и попросил болельщиков.
– Играть за сборную более волнительно,
чем за клуб?
– Думаю, здесь ответственности больше – перед болельщиками, родными, близкими. Не хочется никого подвести. Играть за сборную – это гордость.
– Как бы вы описали стиль команды? –
коронный
вопрос мексиканских журналистов.
– Агрессивный.