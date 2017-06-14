Лидерство Лукашевича и прорыв Гвазавы

Фото Сергея Саврасова, пресс-служба Mitjet Series Russia

Второй этап Кубка России Mitjet состоялся на автодроме Moscow Raceway в подмосковном Волоколамске. Впервые в этом сезоне гоночная серия Mitjet была представлена за пределами Сочи.

ЖАРКАЯ БОРЬБА ЗА ПОДИУМ

Кубок России Mitjet в этом сезоне состоит из шести этапов. И если стартовые заезды сезона в феврале в рамках Arctic Cup, гонка поддержки «Формулы-1» и первый этап Кубка России Mitjet прошли в Сочи, то к июню 20 машин серии уже добрались до Москвы.

Первая гонка в рамках II этапа Кубка России Mitjet на Moscow Raceway запомнилась контактной борьбой на всех участках трассы. Дмитрий Гвазава после столкновения на стартовом повороте оказался на последней позиции пелотона и был вынужден догонять лидеров. В борьбе за второе место Алексей Карачев зацепил отбойник, после чего еще до экватора гонки лишился бампера и сильно деформировал капот. Михаил Макаровский, Юрий Борисенко и Андрей Агафонов с вернувшимся в борьбу Гвазавой боролись за третью позицию.

Все эти локальные взаимоотношения на трассе не касались только одного пилота – Ивана Лукашевича. Лидер общего зачета Кубка России Mitjet оторвался от преследователей уже на первых кругах, после чего ехал в гордом одиночестве и привез на финише ближайшему сопернику – 23 секунды. Финишировавший на второй позиции Алексей Карачев позже был оштрафован судьями. Вместе с Карачевым под штрафные санкции попал и Михаил Макаровский – оба пилота были отправлены за пределы первой восьмерки. Параллельно с Макаровским финишировал Андрей Агафонов, в итоге занявший второе место. Третий – Юрий Борисенко.

На старте второй гонки по правилам серии Mitjet первые шесть пилотов выстроились в обратном порядке. Лукашевич отправился на трассу шестым, с первой позиции стартовал Владимир Стрельченко. Уже по ходу первого круга в лидеры гонки выбились Андрей Агафонов, Иван Лукашевич, Алексей Карачев и Юрий Борисенко. Вскоре Лукашевич традиционно оставил всех позади, но на этот раз сделать отрыв ему не удалось. А стартовавший с последней позиции из-за вылета в первой гонке Дмитрий Гвазава смог вклиниться в борьбу за подиум.

Пока Карачев и Агафонов в очной борьбе соперничали за право называться главным преследователем Лукашевича, из-за их спин выскочил Гвазава, который не отдал вторую позицию вплоть до самого финиша. Карачев, опасно атаковавший соперников по ходу гонки, получил очередной штраф от судей. Вторую гонку подряд на третьей позиции финишировал Андрей Агафонов. Вновь отличную гонку провел Михаил Макаровский, который остался в шаге от пьедестала почета.

Пилоты категории Semi-PRO в этот гоночный уик-энд в вопросах конкуренции и ожесточенных разборок на трассе не стали отставать от своих более опытных коллег. Сначала третью гонку подряд со старта сезона выиграл Константин Гугкаев. Вторым и третьим по итогам первого заезда стали дебютанты сезона Виктор Котов и Никита Худов. Во второй гонке первым из гонщиков Semi-PRO финишировал Антон Немкин, показав свой лучший результат в серии Mitjet. На вторую ступень пьедестала почета поднялся Никита Худов, на третью – Дмитрий Бударин.

Фото Сергея Саврасова, пресс-служба Mitjet Series Russia

«ЭТО БЫЛО ВПЕЧАТЛЯЮЩЕ!»

По окончании гоночного уик-энда лидер общего зачета Кубка России Mitjet Иван Лукашевич отдал должное прогрессу Дмитрия Гвазавы: «Сегодня были две совершенно непохожие друг на друга гонки. Если в первом заезде соперники сосредоточились на борьбе друг с другом и, по сути, подарили мне победу, то во второй гонке мне пришлось бороться от старта и до финиша. Я по-настоящему впечатлен прорывом Димы Гвазавы с последней позиции на второе место – его преследование не позволяло мне расслабиться. Это было впечатляюще!».

После обидного вылета с трассы в ходе первой гонки со второй попытки Дмитрий Гвазава все-таки реализовал свой потенциал: «Вторая гонка мне далась намного легче первой, несмотря на то что стартовал я с последней позиции. В первом заезде меня развернули на первом круге после контакта с машиной соперника, а затем и вовсе пришлось сойти с трассы. За стартовые два круга второй гонки я смог добраться до второй позиции, а потом уже... Рад, что смог выдержать темп Ивана Лукашевича и продержался за ним до финиша. Я и в первой гонке чувствовал в себе силы побороться за вторую позицию. Будем объективны – пока Ваня быстрее».

Результаты первой гонки

Категория PRO

1. Иван Лукашевич

2. Андрей Агафонов

3. Юрий Борисенко

Категория Semi-PRO

1. Константин Гугкаев

2. Виктор Котов

3. Никита Худов

Результаты второй гонки

Категория PRO

1. Иван Лукашевич

2. Дмитрий Гвазава

3. Андрей Агафонов

Категория Semi-PRO

1. Антон Немкин

2. Никита Худов

3. Дмитрий Бударин

Следующий этап Кубка России Mitjet состоится 8 и 9 июля на автодроме Moscow Raceway.