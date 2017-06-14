Федор – 9, американцы – 1. Как Емельяненко дрался с представителями США (ВИДЕО)

Федор Емельяненко против Дэна Хендерсона Фото: Gettyimages.ru

До поединка между россиянином Федором Емельяненко и американцем Мэттом Митрионом остается десять дней. В преддверии этого боя «Советский спорт» решил вспомнить, как Последний император сражался против бойцов из США.

Федор Емельяненко десять раз бился против американцев и лишь один раз проиграл. Это случилось 30 июля 2011 года. После того поражения Федор впервые заговорил о том, что пора заканчивать карьеру. С тех пор прошло уже шесть лет, Емельяненко до сих пор в деле, Хэндерсон завершил свои выступления.

Статистика Федора в боях против американцев

10 боев (9-1)

9 побед (6 — сабмишеном, 2 — техническим нокаутом, 1 — единогласным решением судей)

1 поражение (техническим нокаутом)

Но давайте по порядку.

1 бой

Соперник: Керри Шолл

Дата: 20 апреля 2001 года

Турнир: Rings - World Title Series 1

Результат поединка: победа Емельяненко сабмишеном в первом раунде

Федор не испытал особых проблем в поединке против первого американца в своей карьере ММА. Россиянину потребовалось всего 107 секунд, чтобы заставить Шолла сдаться.

Карьера Шолла после боя с Федором

После боя с Емельяненко Керри так и не выступил ни в одной престижной организации. Он дрался на второсортных турнирах. Свой последний бой провел против японца Сатоши Ишии в марте 2013 года и проиграл ему сабмишеном в первом раунде. За свою карьеру он провел 27 поединков (24 победы — 13 поражений).

2 бой

Соперник: Хэт Херринг

Дата: 24 ноября 2002 года

Турнир: Pride 23 - Championship Chaos 2

Результат поединка: победа Емельяненко техническим нокаутом в первом раунде (доктор остановил бой

Федор полностью доминировал в поединке. У американца не было ни одного шанса. Россиянин повалил Херрига на настил ринга, где вколачивал в него сильнейшие удары. Судья остановил тот поединок, а доктор с ним полностью согласился.

Карьера Херрига после боя с Федором

Херриг продолжил выступать в лиге Pride, а затем перешел в UFC., где дрался с переменным успехом. Хэту удалось победить опытного Чейка Конго, в основном же, он проигрывал. Ему сейчас 39 лет и до сих пор Херриг не завершил карьеру. Сейчас он выступает в промоушене Rizin, в котором провел два последних поединка против Амира Алиакбари и Сатоши Ишии. Оба — проиграл. Всего за свою карьеру в ММА американец провел 44 поединка (28 побед — 16 поражений).

3 бой

Соперник: Марк Коулмен

Дата: 25 апреля 2004 года

Турнир: Pride FC - Total Elimination 2004

Результат поединка: победа Емельяненко сабмишеном в первом раунде

Федор встретился с экс-чемпионов UFC и победителем Гран-при Pride. Американец сразу сделал результативный проход в ноги и установил доминирующую позицию в партере, после чего попытался наносить удары, но был пойман на «рычаг локтя». Бой занял чуть больше двух минут.

Карьера Коулмена после боя с Федором

Марк после этого поединка уступил Мирко Филипповичу, а затем одержал две победы над Милко Вурном и Маурисио Руа. После этого у него наметился реванш с Емельяненко, который состоялся 21 октября 2006 года.

4 бой

Соперник: Кевин Рэндлман

Дата: 20 января 2004 года

Турнир: Pride FC - Critical Countdown 2004

Результат поединка: победа Емельяненко сабмишеном в первом раунде

Рэндлман был партнером Марка Коулмена и собирался отомстить за поражение своего друга. Бой против Федора Емельяненко стал одним из наиболее известных в истории спорта.

Кевин был двукратным чемпион первого дивизиона NCAA по борьбе и бывшим чемпионом UFC.

В бою с Федором Рэндлман сумел выполнить проход в ноги, переведя бой в партер. В попытке выбраться Федор отдал спину, чем Рэндлмен немедленно воспользовался и провел бросок прогибом. Бросок выглядел очень впечатляюще, так как Емельяненко фактически воткнулся головой в пол.

Впоследствии этот момент стал одним из наиболее проигрываемых моментов в роликах, посвященных ММА. Однако, после сумасшедшего приема Емельяненко через несколько секунд выбрался из под Рэндлмана и вывел противника на болевой прием.

Карьера Рэндлмана после боя с Федором

Кевин был универсальным бойцом и физически очень сильным. Но в ММА у него не сложилось. Он постоянно проигрывал. Свой последний бой он провел против Магомедбага Агаева и проиграл сабмишеном в первом раунде. Всего за свою карьеру Рэндлман провел 33 поединка (17 побед — 16 поражений).

Кевин неожиданно скончался 11 февраля 2016 года в больнице, куда он ранее был доставлен с пневмонией. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

5 бой

Соперник: Марк Коулмен

Дата: 21 октября 2006 года

Турнир: Pride 32 - The Real Deal

Результат поединка: победа Емельяненко сабмишеном во втором раунде

Марк очень хотел победить Федора в реванша, но сделать этого ему не удалось. Бой проходил в Лас-Вегасе в рамках шоу Pride 32, первого события Pride за пределами Японии.

На протяжении боя Емельяненко контролировал противника, а во втором раунде провел победный прием — «рычаг локтя», поймав Коулмена на него во второй раз. После поединка Марк не скрывал своих слез и разочарования. Федор Емельяненко старался его успокоить. Жирная точка была поставлена в противостоянии тяжеловесов. После этого спортсмены до сих пор тепло общаются.

Карьера Коулмена после боя с Федором

После второго боя с Федором Коулмен подписал контракт с UFC и провел еще три поединка, в которых потерпел два поражения. Последний бой он провел в 2010 году, уступив Рэнди Кутюру. За всю карьеру в ММА Коулмен провел 26 поединков (16 побед — 10 поражений).

6 бой

Соперник: Мэтт Линдланд

Дата: 14 апреля 2007 года

Турнир: Bodog Fight - Clash of the Nations

Результат поединка: победа Емельяненко сабмишеном в первом раунде

Незадолго до распада промоушена Pride, Емельяненко воспользовался пунктом в контракте, позволяющим ему участвовать в боях за другие организации при условии, что бой будет проходить на территории России, и принял предложение от малоизвестной организации BodogFight.

Мэтт Линдланд в прошлом серебряный олимпийский призер по греко-римской борьбе. Для боя с Емельяненко ему пришлось набрать 15 килограммов, чтобы перейти из привычной средней весовой категории в тяжелую. Американец сдался в первом раунде в конце второй минуты схватки.

Карьера Линдлэнда после боя с Федором

После поражения от Федора Мэтт выступал в организации Strikeforce, где провел три боя. Дважды он проиграл и одержал одну победу. В 2011 году после поражения на турниреKSW 16 в бою против Мамеда Халидова американец завершил карьеру в ММА, за которую он провел 31 бой (22 победы — 9 поражений).

7 бой

Соперник: Тим Сильвия

Дата: 19 июля 2008 года

Турнир: Affliction - Banned

Результат поединка: победа Емельяненко сабмишеном в первом раунде

Для победы над Сильвией Федору потребовалось всего 36 секунд. Последний император обрушил на американца град ударов руками, после чего тот упал на колени и с трудом защищался. Емельяненко провел удушающий прием со спины, став первым и единственным чемпионом World Alliance of Mixed Martial Arts» (WAMMA) в тяжелом весе.

Карьера Сильвии после боя с Федором

В свое время Сильвия становился чемпионом UFC и был одним из самых опасных тяжеловесов планеты. Но бой против Федора расставил все по своим местам. Тим еще долго выступал, колесил по различным организациям. В 2013 году в Москве он потерпел поражение от россиянина Руслана Магомедова и с тех пор больше не выходил на бои. За свою карьеру в ММА он провел 41 поединок (31 победа — 10 поражений).

8 бой

Соперник: Бретт Роджерс

Дата: 7 ноября 2009 года

Турнир: Strikeforce / M-1 Global - Fedor vs. Rogers

Результат поединка: победа Емельяненко техническим нокаутом во втором раунде

В 2009 году Роджерс считался самым перспективным тяжеловесом и многие считали, что именно он сможет остановить Федора Емельяненко. До боя с россиянином он одержал десять ярких побед, причем все — досрочно. В первом раунде у Федора были незначительные проблемы, но во втором, Емельяненко сильнейшим ударом послал в глубокий нокаут американца.

Карьера Роджерса после боя с Федором

После того поединка карьера Роджерса покатилась по наклонной. Неубедительные победы чередовались с разгромными поражениями. Бретт был сам не похож на себя. Он проигрывал Джошу Барнетту, Александру Волкову, Евгению Ерохину, Денису Гольцову и даже Деррику Мехмену. Сейчас Роджерсу 36 лет, но свой последний поединок в ММА он провел в 2015 году. За свою карьеру он дрался 27 раз (17 побед — 10 поражений).

9 бой

Соперник: Дэн Хендерсон

Дата: 30 июля 2011 года

Турнир: Strikeforce / M-1 Global - Fedor vs. Henderson

Результат поединка: победа Хендерсона техническим нокаутом в первом раунде

На бой против Хендо Федор подошел в плохом психологическом состоянии. До этого он дважды бесспорно проиграл бразильцам: Фабрисио Вердуму и Антонио Силве. Для

Емельяненко бой с Хендерсоном стал последним по контракту со Strikeforce. Учитывая три последовательных поражения Фёдора, возникли вопросы о его будущем с этой организацией, но Скотт Кокер заверил болельщиков, что был бы рад снова видеть Федора под эгидой промоушена.

Бой начался на встречных курсах, и оба соперника уже на первой минуте нанесли несколько точных ударов. Хендерсон был более результативен, и у Емельяненко открылось небольшое рассечение в районе правого глаза. Бой продлился чуть более четырех минут. Судья решил остановить поединок после нескольких сильных ударов Дэна.

Карьера Хендерсона после боя с Федором

Дэн и до боя с Федором был большим человеком в ММА. И после победы над Последним императором провел немало классных схваток, однако уже не в тяжелом весе, а в среднем, как и раньше. В 2016 году 45-летний американец мог стать чемпионом UFC, но в своем прощальном бою против Майкла Биспинга проиграл по очкам. За свою карьеру в ММА Хендо провел 47 поединков (32 победы — 15 поражений).

10 бой

Соперник: Джефф Монсон

Дата: 20 ноября 2011 года

Турнир: M-1 Global - Fedor vs. Monson

Результат поединка: победа Емельяненко единогласным решением судей

Емельяненко впервые провел бой в Москве: он вышел в ринг против двукратного чемпиона ADCC сорокалетнего Джеффри Монсона по прозвищу Снеговик в главном бою вечера M-1 Global: Fedor vs Monson.

Федор в течение трех раундов владел преимуществом, раз за разом отправляя соперника на настил ударами руками или лоукиками, которые он, стоит заметить, до этого боя практически не применял. Результатом доминирования стала его победа единогласным решением, а у Монсона врачи после боя диагностировали перелом малой берцовой кости правой ноги.

Карьера Монсона после боя с Федором

Монсон еще некоторое время выступал в России и в других странах на довольно приличном уровне. Побеждал Александра Емельяненко. Позже он захотел получить паспорт гражданина РФ и жить в России. Он колесил и до сих пор колесит по разным городам нашей обширной страны и где только возможно проводит бои с ноунеймами. В итоге, Джефф сильно травмировал спину, которую так и не вылечил. Сейчас он больше похож на больного человека, чем на бойца смешанного стиля. Сейчас Джефф является гражданином ЛНР и ведет свой видеоблог, в котором рассказывает о жизни в России и о политике в мире. Последний бой он провел в октябре 2016 года против известного ринг-анонсера Алекса Кардо и победил его сабмишеном в первом раунде. Всего же за свою долгую карьеру он провел 87 поединков (60 побед — 26 поражений — 1 ничья).