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«Ибрагимович? Мне достаточно Халка». Дзюба – о травме и перестановках в «Зените»

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Ибрагимович? Мне достаточно Халка». Дзюба – о травме и перестановках в «Зените»
Фото: ФК «Зенит»

Артем Дзюба и Андрей Лунев успешно прошли медосмотр, но сбор «Зенита» они начнут по индивидуальной программе.

Артем Дзюба: Не понимаю, откуда взялась информацию про операцию

Артем Дзюба в этот день очень торопился, поэтому медосмотр прошел первым. Очень мало времени у форварда было и на общение с журналистами: на вопросы Артем отвечал на ходу.

– Отпуск? Провел время с семьей.

– Когда у вас операция?
– Операции не будет, ее не требуется. Не понимаю, откуда взялась информация про нее.

– Вылечили иголками?
– Нет, просто нужно закачивать ногу,

– Как относитесь к слухам по поводу Ибрагимовича в «Зените»?
– Положительно, я только за. Но, думаю, это вряд ли возможно, ведь многие клубы хотят его видеть у себя, да и «Манчестер Юнайтед» вряд ли его отпустит просто так. А вообще, если этот трансфер случится – это будет прекрасным чудом. Я слышал еще, что Халк может вернуться. Халка мне будет достаточно, – еще раз улыбнулся Дзюба, натянул толстовку и убежал в машину.

Андрей Лунев: Надеюсь, останутся старые тренеры вратарей 

Еще один россиянин, который не попал в сборную России из-за травмы, Андрей Лунев тоже не отказался от общения.

– Поеду на сбор со всеми, но первые три-четыре дня буду работать индивидуально, потому что колено еще беспокоит, боль есть.

– Что знаете о Роберто Манчини?
– Он работал в хороших командах. Надеюсь, у нас с ним все сложится.

– Что ждете от работы с новым тренером вратарей?
– Жду, что старые останутся (смеется). Я вообще ничего не знаю, кто из них будет с нами работать. Разве Томислав Рогич не остается? Я с ним вчера разговаривал вроде.

– Мы не знаем.
– Вот и я ничего не знаю, – вздохнул Лунев. – Пока даже не говорили, когда полетим на сбор.

– Что знаете про вратарскую школу Италии?
– У них все в порядке, посмотрите на Буффона. Но у нас тоже отличная! Дасаев, например, прекрасный вратарь был. 

– Куда летали в отпуск?
– В Италию как раз. В тот момент, когда назначили Манчини, был в Риме. Посмотрел на столицу, было интересно.

– Футбол в отпуске смотрели?
– Да, посмотрел по местному телевидению переходные матчи Серии В и С. Ну и матч России против Чили поглядел…

После этого Андрея Лунева спросили про игру сборной России, а он неожиданно ответил, но потом попросил его рассуждения не публиковать. Поэтому будем считать, что на этом интервью с Луневым закончилось. 

Вместо Андрея к журналистам вышел другой голкипер – 18-летний Никита Гойло. 

– Похоже, поеду на сбор с основным составом, но это не точно. Никто еще это пока что не подтвердил. Отпуск был небольшой, но хочется уже поскорее уехать на сборы – девушка моя надоела уже. Шутка! 

– Конец сезона вы провели в «Зените-2». Владислав Радимов после последнего матча прощался с командой?
– Нет, тогда ведь еще было непонятно, что он уходит. Немного грустно, ведь Владислав Николаевич – отличный специалист, который умело настраивал нас на игры. 

Еще один футболист «Зенита-2» Александр Рязанцев вышел с медосмотра с яблоком в руке, променяв на него свои любимые пирожки. От комментариев полузащитник отказался, а на вопрос о том, летит ли на сборы ответил – «сейчас узнаю». 

Многое станет понятно 15 июня, когда «Зенит» отправится в Австрию. 

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