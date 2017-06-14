«Ковальчук в тройке «Сент-Луиса» с Тарасенко». Где продолжит карьеру Кови?

Илья Ковальчук (справа) и Владимир Тарасенко Фото: «Советский спорт»

Где продолжит карьеру Илья Ковальчук, у которого закончился контракт со СКА? Обозреватель «Советского спорта» обсуждает горячую тему.

ОН УЕДЕТ

Лично я думаю вот что. Если бы Илья Ковальчук хотел продлить контракт со СКА, то давно бы это сделал. Однако этого не произошло.

Заслуженный ветеран ждет 1 июля, когда в НХЛ откроется рынок свободных агентов. Кроме того в ближайшие дни в заокеанской лиге пройдет драфт расширения, на котором себе состав наберет новый клуб – «Вегас».

Ковальчук останется в НХЛ, если только никто не заинтересуется им в Северной Америке. Но сейчас это один из самых обсуждаемых игроков, и понятно, что интерес к нему будет.

Недавно в «Советском спорте» вышло интервью мамы Ковальчука – Любовь Николаевна взвесила все плюсы и минусы. На одной чаше весов – Олимпиада в Пхенчхане, куда Илья может поехать из СКА. На другой чаше – семейное благополучие, дети будут ходить в американскую школу, дом у Кови тоже находится в США – под Нью-Йорком и в Майами.

«Кубок Гагарина уже есть. Теперь хочется выиграть Кубок Стэнли», - сказала мама.

Семья важнее Олимпиады, и это еще один аргумент в пользу того, что Илья подпишет контракт в НХЛ после 1 июля.

Но с кем?

ДРУГ БРОДО

Очевидно, что с «Нью-Джерси». Из этого клуба Ковальчук уезжал в КХЛ, разрывая контракт и визируя бумагу о том, что он завершает карьеру в НХЛ.

А уже потом «дьяволы» куда-то обменяют Илью с выгодой для себя.

Но куда?

Сообщается, что «Нью-Йорк Рейнджерс» не претендует на Ковальчука. И это понятно – выглядело бы странным, если бы «рейнджеры» вели плотные переговоры с «Девилз», своим прямым конкурентом. Да и «Нью-Джерси» не захочет усиливать соседа. Лучше отправить Ковальчука куда-нибудь в Западную конференцию.

А там на рынок выходит «Сент-Луис», которому нужно к следующему сезону приобрести одного-двух сильных снайперов. Нельзя же все время ехать на одном Владимире Тарасенко?

Под потолком зарплат у «Блюз» есть свободные $4,5 млн. И вряд ли продлят контракт с Наилем Якуповым ($2,5 млн), который не пришелся в «Сент-Луисе» ко двору. То есть деньги на Ковальчука найти можно, а сам он хочет получить двухлетний контракт с годовой зарплатой в $6-7 млн.

Еще один аргумент в пользу «Сент-Луиса» - ассистентом генменеджера и тренером вратарей там работает Мартин Бродо, один из лучших друзей Ковальчука по временам «Нью-Джерси». Они очень легко смогут найти общий язык.

ТРОЙКА С ТАРАСЕНКО

Вообще инсайдеры сообщают, что на 34-летнего Илью Ковальчука кроме того претендуют «Нью-Йорк Айлендерс», «Монреаль Канадиенс», а также новообразованный клуб «Лас-Вегас Голден Найтс», который уже подписал контракт с партнером Кови по СКА – Вадимом Шипачевым.

«Нью-Джерси» выиграл лотерею перед драфтом, наверняка выберет талантливого форварда Нолана Патрика. Генменеджер Рэй Шеро держит курс на омоложение состава. Вот почему ветеран Илья Ковальчук не вписывается в планы. И вот почему так важно, с какими молодыми талантливыми игроками или пиками драфта будут готовы расстаться другие команды в пользу «дьяволов». Тот же «Сент-Луис» имеет для обмена Ивана Барбашева, Джордана Шмальца, Зака Сэнфорда.

И если все срастется, будет здорово посмотреть на Ковальчука и Тарасенко в одном звене. В центр можно поставить Шварца или Штястны. Тем более Илья и Владимир уже играли вместе в СКА в 2012 году во время локаута. Тогда юный Тарасенко набрал 32 очка в 31 матче, выходя с Ковальчуком.

ТРОЙКА С РАДУЛОВЫМ

Вариант с «Монреалем» - генменеджер Марк Бержевен должен быть доволен тем, что пригласил в прошлом сезоне Александра Радулова из КХЛ. Этот ход сработал. Теперь осталось продлить контракт с Радуловым, но это будет сделано после драфта расширения «Вегаса».

Ковальчук играл в тройке с Радуловым за сборную, и у них все хорошо получалось (правда, отработка в обороне иногда хромала). Бержевен вполне может повторить трюк, чтобы подписать еще и Ковальчука. Вот и будет готово одно из двух ударных звеньев.

Ну а Ковальчук в «Вегасе» в одном звене с Вадимом Шипачевым, да еще им подписать Евгения Дадонова? Тоже получится сыгранная тройка.

В общем, вариантов – миллион. И наверняка у Ковальчука все получится. Пару процентов оставляю на то, что Илья сочтет несерьезными предложения из НХЛ и останется в СКА. Но как я думаю, вероятность этого невелика.