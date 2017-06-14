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Вальбуэна: Я приехал в Турцию не просто отбить бабки и загорать на солнышке

Дмитрий Туманов
Дмитрий Туманов
Источник:  L'EquipeКомментарии
Матье Вальбуэна
Матье ВальбуэнаФото: ФК «Фенербахче»

На днях бывший полузащитник московского «Динамо» Матье Вальбуэна был куплен турецким «Фенербахче» у «Лиона» за 1,5 миллиона евро. В интервью газете L’Equipe француз заявил, что этим переходом посрамил «скептиков».

– В Стамбуле вас встретили с такой помпой! Расскажите, как это было.
– Встреча действительно была запоминающейся, необыкновенной. В аэропорту собрались полтысячи болельщиков, это впечатляет, хочешь не хочешь. Два дня потом ко мне были все так внимательны и уважительны. Как будто я какое-то божество. Но это же совсем не так. Но чувствую, что от меня очень много ждут. С 27 июня (начало сборов «Фенербахче» – Прим. ред.) начнется серьезное испытание.

– Почему «Фенербахче», а не какая-то другая команда?
– Спортивный директор «Фенербахче» позвонил мне и сказал, что новый тренер Айкут Коджаман любой ценой хочет меня заполучить. Он видел меня в матче Лиги Европы в сентябре 2012 года, когда «Марсель» сыграл 2:2 с «Фенербахче» – был на стадионе. Знаете, когда слышишь такое, что тренер так заинтересован в тебе, это очень важно. Мы обсудили это предложение с Жан-Пьером (Бернесом, агентом Вальбуэна – Прим. ред.), сошлись на том, что оно очень заманчивое. Я ведь хотел уходить из «Лиона».

– Выбрать «Фенербахче» в 32 года – подходящий клуб, чтобы там спокойно доигрывать свой век?
– Шутите что ли! У них стадион – супер! Прекрасный тренировочный центр. Грандиозный музей боевой славы. Фантастика! В команде классные игроки, один Симон Кьер и Робин ван Перси чего стоят. Я приехал в Турцию не просто отбить бабки и загорать на солнышке. Это не в моем характере. Если я играю, то серьезно и только на победу.

– Но прошлый сезон в «Лионе» получился для вас таким удачным (10 голов, 5 результативных передач), у вас еще год контракта. Зачем куда-то переходить?
– Но сезон получился очень сложным для команды. Для меня, да, все было здорово. Но просто пришло время уйти. Когда я только появился в команде, в Лионе встретили меня с большим скептицизмом. И в клубе многие сомневались во мне. Потом в первый год произошла эта скандальная история («дело о секс-шантаже» – Прим. ред.), это очень мешало. Но после этого я доказал всем скептикам, что был прав я, не они. Я покинул «Лион» под аплодисменты, все болельщики признали, что я не ловчила, что я отдавал всего себя команде. Эти овации в прощальном матче и после других – вот это запомню на всю жизнь. Спасибо вам, болельщики «Лиона»!

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