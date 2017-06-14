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Золотая лихорадка. Как «Манчестер Сити» снова вышел на рынок

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Голкипер Эдерсон перешел в "Манчестер Сити" за 40 миллионов евро
Голкипер Эдерсон перешел в "Манчестер Сити" за 40 миллионов евроФото: Gettyimages.ru

Не успел закончиться английский сезон, как «Манчестер Сити» начал работу на трансферном рынке раньше конкурентов. Об уже свершившихся и возможных приобретениях команду Хосепа Гвардиолы – в материале «Советского спорта».

ТРАТЬ, ПОКА МОЖЕШЬ

Не нужно пристально следить за чемпионатом Англии, чтобы понять – в «Манчестер Сити» недовольны третьим местом по итогам сезона. А Хосеп Гвардиола, между прочим, впервые в тренерской карьере остался без трофеев в дебютном сезоне – в «Барселоне» и «Баварии» он в первый же год брал чемпионство.

Чтобы исправить ситуацию, арабские шейхи, владеющие «Сити», выделили 300 миллионов фунтов на трансферы. Правда, разгрузить зарплатную ведомость все-таки пришлось – несмотря на сверхдоходы по телеконтракту, вписываться в финансовый fair play как-то нужно.

ВРАТАРИ

Весь год в интернете сочиняли шутки про чудовищную игру чилийца Браво и про то, что за годы в «Барселоне» он из голкипера переквалифицировался полевого футболиста. И назвать их безосновательными нельзя: Браво не только пропускал нелепые мячи – с кем не бывает, все ошибаются, но и имеет довольно посредственную статистику.

Например, по количеству спасений. В это сложно поверить, но за весь сезон в чемпионате Англии он сделал только 33 сейва – это 24-й показатель в лиге.

И пока голкипер Эдерсон, купленный у «Бенфики» за 40 миллионов евро, обживается в новом доме в Манчестере и готовится стать первым номером «Сити», утомлю вас еще горсткой цифр. Кто-то скажет, что у Браво мало сейвов, потому что его команда является одним из лидеров чемпионата и, соответственно, у его ворот мало опасных моментов. Но в 22 матчах чилиец пропустил 26 мячей (1,18 гола в среднем за матч) - это даже больше, чем у его дублера Кабальеро (0,81 гол за матч). Последний, кстати, уже покинул «горожан».

Кроме того, до сих пор непонятно, как сложится судьба Харта, который провел минувший сезон в аренде в «Торино» и которого так хочет заполучить «Вест Хэм».

ЗАЩИТНИКИ

По окончании сезона «МС» покинули Санья и ветеран Сабалета, не за горами уход и других крайних защитников –Клиши и Коларова. «Сити» необходимы свежие фланговые футболисты. Пока не ясно, кого конкретно купят «горожане» на края обороны, но в прессе уже всплывают фамилии Уокера из «Тоттенхэма» и Менди из «Монако».

И если «шпоры» вряд ли отпустят Уокера к прямым конкурентам, то трансфер Менди представляется вполне реальным. Французы как грезили Англией 10 лет назад, так и продолжают грезить, а существенное увеличение зарплаты – не только приятный бонус, но и весомый аргумент, чтобы собрать чемодан и пересечь Ла-Манш.

В центре обороны ситуация сложнее. Несколько сезонов назад Компани иногда в одиночку выигрывал матчи для своей команды, но потом бельгийца замучали бесконечные травмы. Но Компани – капитан и лидер раздевалки, он нужен команде. Поначалу сильно критиковавшийся Отаменди ошибается уже меньше. Да и Стоунза, несмотря на провальный сезон, вряд ли попросят за дверь. Британца купили за космические 47,5 миллиона евро, и в «Сити» верят, что он начнет отрабатывать вложенные в него деньги.

В шорт-листе «горожан» два качественных центральных защитника: менее раскрученный, но более дорогой Ляпорт из «Атлетика» (55 миллионов евро) и желающий получать очень много Маркиньос из «ПСЖ» (50 миллионов евро). Выбор будет сделать в пользу кого-то из них.

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Начать стоит с уже состоявшейся покупки. «Манчестер Сити» еще в конце мая приобрел у «Монако» хавбека Бернарду Силву, который в 22 года стал лидером монегасков. Моторный полузащитник с прекрасной культурой паса, видением поля и нестандартным мышлением идеально впишется в компанию к Де Брюйне, Сане, Сильве и остальным. Скорее всего, Силву будут использовать в центре поля в связке с кем-то из пары Фернандо/Фернандиньо.

А кто на выход? Уже покинул Манчестер правый крайний Хесус Навас. Видимо, расстанется «Сити» и с Нолито. Испанец сильно начал прошлый сезон, но к весенней его части сдулся. У «Сити» хватает креативных полузащитников, так что у Нолито было бы не так много шансов регулярно выходить на поле. Да и клубу надо кого-то продать, чтобы соблюсти финансовый баланс.

НАПАДАЮЩИЕ

По сути, нападающих у Гвардиолы всего три. Габриэл Жезус, который, приехав в Англию в январе, произвел фурор, но затем получил две неприятных травмы (теперь бразилец залечивает перелом глазницы), мечтающий получать больше игровой практики воспитанник «Сити» Ихеаначо и один из лучших бомбардиров премьер-лиги последних лет Агуэро.

Купит ли кого-то клуб при подобном наборе форвардов – сказать сложно. Да и трансферных слухов пока почти нет. Для футбола, который практикует Гвардиола, много нападающих не нужно – необходим только лишь завершитель атак с инстинктом убийцы. Под эту характеристику подходят все трое.

ВСЕ ТРАНСФЕРЫ «МАНЧЕСТЕР СИТИ»

ПРИШЛИ

Игрок - Клуб - Сумма

в. Эдерсон - «Бенфика» - 40 миллионов евро
п. Бернарду Силва - «Монако» - 50 миллионов евро

УШЛИ

Игрок - Клуб - Сумма

н. Энес Юнал - «Вильярреал» - 14 миллионов евро
з. Сабалета - «Вест Хэм» - св. агент
в. Кабальеро - св. агент
з. Клиши - св. агент
п. Хесус Навас - св. агент
з. Санья - св. агент

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