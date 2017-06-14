Неповторимый. Роналду может войти в историю после Кубка конфедераций в России

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду может стать обладателем уникального достижения, если завоюет Кубок конфедераций.

Дело в том, что прежде никто из футболистов не выигрывал за год сразу три титула: Кубок конфедераций, Лигу чемпионов и награду лучшему игроку мира. У Роналду есть все шансы стать первым.

Футболисты и тренеры сборной Португалии четко обозначили цель на КК-2017 – интересует только победа. Хотя бы потому, что у португальцев выдается необыкновенно удачливый год. Команда приедет в Россию сильнейшим составом, практически обошлась без травмированных.

Если все сложится, то капитан сборной станет первым футболистом в мире, который завоевал три разных трофея за год. За те девять раз, что проводился Кубок конфедераций (проходит с 1992 года), ни одному футболисту подобное достижение не покорилось.

Роналдинью, Зинедин Зидан и Роналдо выигрывали Кубок конфедераций и премию лучшему игроку мира. Вилли Саньоль и Биксант Лизаразю (сборная Франции и «Бавария») прибавляли к трофею в составе сборной лигочемпионский кубок. Но три награды за год совместить еще никому не удавалось. Криштиану уже стал лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов, «Реала» и сборной Португалии. И скоро может похвастаться новым рекордом.

Уже после победы в Лиге чемпионов Роналду спросили, можно ли считать сезон идеальным, учитывая титул в Испании, гарантированную награду лучшему игроку мира, да и прошлогодний Евро. На это португалец заявил, что до идеала не хватает победы на Кубке конфедераций. «Тогда сезон точно будет уникальным», – заявил он.

Роналду, победив в России, сравняется с Зиданом. И станет вторым человеком в «Реале», который завоевал трофей Лиги чемпионов и Кубка конфедераций в один и тот же сезон.

Португалия прибудет в Казань уже в среду вечером. Роналду и компанию провожал в Россию президент страны Марселу Ребелу. «Год назад перед Евро-2016 я не просил вас привезти трофей. Но просил быть самими собой. Сейчас повторю то же самое: просто будьте лучшими из лучших. Не бойтесь быть лучшими в мире. Я уверен, что вся страна будет за вас болеть», – сказал футболистам Ребелу.