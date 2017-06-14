«У тебя на стене постер Акинфеева!» Новозеландцы бодро готовятся к России

Сборная Новой Зеландии опять поражала знанием состава россиян (в плохом смысле) и любовью к своей стране (в хорошем).

Они знают состав нашей сборной!

Сборная Новой Зеландии поселилась в отеле прямо через мост от «Петровского». Поэтому перед открытой тренировкой от сообщения охранников, что команда выехала из отеля, до появления игроков на поле проходит не больше 10 минут.

Прессе разрешили посмотреть самое начало занятия: в центральном круге все полевые вместе с одним из тренеров провели разминку. Причем тренер выполнял все упражнения вместе с футболистами! В это время вратари занимались со своим тренером – и все это с невероятным оптимизмом. Как будто через три дня они играют не с Россией, а, к примеру, с Фиджи.

В отеле, где живет сборная, есть специальная зона исключительно для игроков и персонала. Там на стенах мотивационные плакаты: от ободряющих «Никогда не отчаивайся!», «Единственная причина, по которой мы играем в футбол, это победа», «Гордимся киви! (национальное прозвище новозеландцев – Прим. ред.)» до серьезных «Профессионализм», «Ответственность».

Зал для пресс-конференций – это и комната, где проходят теоретические занятия для игроков. Там-то журналисты и обнаружили расстановку футболистов! По номерам стало понятно, что это не сборная Новой Зеландии. Явно главный тренер гостей Энтони Хадсон разбирал команду Станислава Черчесова! По мнению британского тренера, сборная России на первый матч выйдет таким составом:

Смольников – Васин – Кудряшов

Самедов – Глушаков – Жирков

Головин

Ерохин – Смолов – Полоз.

Станиславу Саламовичу уже можно задумываться, как поколдовать над составом, чтобы удивить Хадсона.

Новозеландец из «Алании»

Любезный пресс-атташе сборной Новой Зеландии Питер сразу рассказал, кто сегодня придет пообщаться с журналистами: Майкл Бокселл, который выступает в ЮАР, и Шейн Смелц из Индонезии. Но россиянам интересен еще и Коста Барбарусес – он играл во Владикавказе шесть лет назад. В итоге на пресс-конференцию пришли трое.

– Санкт-Петербург – очень красивый город, как будто мы оказались дома, – начал Бокселл. – Мы тренировались на стадионе «Зенита» - он высшего класса! Новый стадион тоже выглядит отлично как космический корабль – мы ждем субботы, чтобы сыграть на нем.

Мы рады такому вызову как Кубок конфедераций. Хотя в последние два года мы оступались в матчах с большими командами на больших стадионах, несмотря на сильную игру. Так было во встречах с Мексикой, США, Южной Кореей.

– Кого вы знаете из России? – немного троллинга от журналистов. Уже после первого раза стало понятно, что знают они не так много.

– Я знаю Жиркова, он играл в «Челси»! – сходу заявил Коста.

– И все? Может быть, еще Акинфеев?

– Да, конечно, – здесь Коста говорил уже не слишком уверенно.

– Так и скажи, что у тебя его постер на стене, – пошутил Бокселл.

– Вы играли в «Алании». Какие воспоминания остались? – вопрос, разумеется, Барбарусесу.

– Я играл во второй по силе лиге: техника там была в порядке, а команды показывали силовой футбол – мне было немного тяжело. Мы были хорошей командой с сильными игроками. Я приобрел важный опыт. Я был молод, когда приехал в «Аланию», мне был всего 21 год. Я многое выучил с того времени. Кого я помню из состава? Хубулова, например. Не знаю, где он сейчас. Еще поддерживаю контакт с Тамашем Прискиным.

– Габулова?! – удивленно переспросил иностранный журналист.

– Нет-нет, Арсен Хубулов. Это другой человек, – поспешили успокоить коллегу российские корреспонденты

«Не танцуем хаку из-за ФИФА»

Россию иностранцы ассоциируют с водкой и матрешками, а мы новозеландцев – с бодрым и устрашающим танцем «хака». Его исполняют, как правило, регбисты. Но еще этим увлекаются хоккеисты (да, в Новой Зеландии есть хоккей на льду), хотя ИИХФ попросила не пугать соперников в официальных матчах. Футболисты на крупных соревнованиях тоже почему-то не танцуют.

– А вы хотите, чтобы мы танцевали?! – мгновенно отреагировал Смелц.

– Все дело в том, как ФИФА организует матчи, – объяснил Бокселл. – Она строго относится ко времени началу матчей, нам нужно за 6 минут до начала матча быть в туннеле, а за 4 – стоять на поле. Мы исполняли танец, когда играли в своей конфедерации. Новая Зеландия известна миру благодаря этому танцу, но ФИФА не позволит его исполнить из-за своих правил.

– Но танцуем мы хорошо! – снова пошутил Смелц.

Нападающий Шейн Смелц родился в Восточной Германии, однако почти сразу после его рождения родители переехали в Новую Зеландию.

– Мы будем настраиваться на каждую игру, и, конечно, на матч открытия против России. Если мы покажем все, что можем, добьемся успеха. Мы хотим выйти из группы, выигрывать матчи. Думаю, не все от нас ждут больших достижений. Уверен, многие ожидают, что Россия выиграет первый матч Кубка. Мы амбициозны, у нас есть своя цель, – серьезно рассуждал Смелц.

Во время таких внушительных монологов веселый Бокселл начинал снимать видео для Инстаграма – все должны знать, что происходит с командой в России, особенно их любимые соотечественники.

– На каком бы уровне ни играла национальная команда – например, тот же Кубок конфедераций – это дает возможность увидеть, сколько людей находится за твоей спиной, – продолжил Смелц. – Мы хотим, чтобы они гордились нами. Новая Зеландия уже это показывала. Хороший пример – чемпионат мира-2010. Страна тогда сошла с ума по футболу. Сейчас мы можем это повторить.