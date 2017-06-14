«Теперь у них свой человек в «Халле». Кто остановит Путина?» Британия о Слуцком
На прошлой неделе стало известно о том, что Леонид Слуцкий
возглавил клуб первой английской лиги «Халл Сити», в этом сезоне вылетевший из
премьер-лиги в последнем туре.
На этот счет успели высказаться казалось бы все желающие,
включая самого Леонида Викторовича. Вот только мы так и не услышали мнения обычных
англичан по поводу того, что их клуб возглавил специалист из России. «Советский
спорт» решил поинтересоваться, что думают в Британии о новом главном тренере
«Халл Сити».
AJBrowno из
Лестера: Что плохого в том, чтобы вместо русского дать шанс поробовать себя
английскому менеджеру?
Tactical Genius
из Британии: Он все ближе и ближе к работе в ЦСКА из Лондона. С его ужасными
манерами вести себя на скамейке он отлично будет смотреться на «Стэмфорд
Бридж».
Cool Story Bro из
Крока, Ирландия: В чем смысл назначения парня, который не говорит по-английски?
anish91, из
Англии: Выиграл российскую премьер-лигу с ЦСКА, вывел клуб в плей-офф Лиги
чемпионов и теперь работает в «Халле»? Вот вам и мощь английских лиг!
jlist из
Брайтона: Сначала русские подстроили «Брексит», потом усадили Трампа в
президентское кресло. Теперь у них свой человек в «Халле». Кто же остановит
мировое господство Путина?
Paul из Южного
Уэльса: Неудачная фамилия.
Jeff Fury из
Лондона в ответ на предыдущий комментарий: Только в англоговорящих странах – в
России в его фамилии нет ничего примечательного и оскорбительного.
kagey3 из Йорка:
«Халл» становится тренировочным клубом для мальчиков из «Челси» и это может
помочь команде! Выглядит отличным назначением. И он уже полгода живет в Англии,
изучая язык. Удачи и будем надеяться, что у него будут деньги, которые он
сможет потратить.
Paul Ince из
Великобритании: Он похож на Рони Пикеринга. На того парня из видео. Он –
звезда.
Kah Mun Siak:
Уметь он говоришь по-английский?
Chelsea 4 the win:
Мне кажется у Романа в английском футболе больше власти, чем мы предполагаем.
eltelo346 из
Олтирхэма: Из России с любовью!
Bridtiger из
Брайдлингтона: Отличная новость! Теперь давайте разорвем Чемпионшип на куски!
Впереееееед!
JoseCanseco: С
таким именем ему лучше «Челси» или «Сити» тренировать.
johnbo: По
какой-то причине я продолжаю получать сообщения от русских девушек в интернете.
Надеюсь, что он привезет парочку из них с собой.
DJBlackandamberarmy(No4):
Только что прочитал его интервью в Idependent – показался очень
сфокусированным.
GlassHalfHull: Читал, как Слуцкий спасал кота с
дерева и поставил крест на своей карьере. Теперь ему предстоит спасать
«тигров».
BearMcRowdy:
Будем надеяться, что в «Халл Сити» он будет лучше, чем на Евро-2016 – там
Россия была ужасна.
Emile Heskey for
England Captain: Удачи ему, но Чемпионшип – это совершенно иной зверь – не
то, к чему он привык.
DoubleHelix: Я
помню этого парня. Он ведет себя так, будто у него нервный срыв каждый раз, как
он подходит к линии поля.
ipunchhard: В
России он , конечно, работал хорошо, но сможет ли он повторить это холодным
ноябрьским утром где-нибудь в Стоке.
Pink Floyd:
Леониды – это же такие мелкие метеориты, не так ли? «Халл», приготовьтесь к
космическому футболу в предстоящем сезоне.
RedEnvoy: Уверен,
что Слуцкий постоянно будет на связи со своим камрадом Абрамовичем, уговаривая
его отправить на север легион своих молодых парней в аренду.
Mickey Mouses Love Eggs: Соперники уже
наверняка наделали в штаны от страха.