«Теперь у них свой человек в «Халле». Кто остановит Путина?» Британия о Слуцком

На прошлой неделе стало известно о том, что Леонид Слуцкий возглавил клуб первой английской лиги «Халл Сити», в этом сезоне вылетевший из премьер-лиги в последнем туре.

На этот счет успели высказаться казалось бы все желающие, включая самого Леонида Викторовича. Вот только мы так и не услышали мнения обычных англичан по поводу того, что их клуб возглавил специалист из России. «Советский спорт» решил поинтересоваться, что думают в Британии о новом главном тренере «Халл Сити».

AJBrowno из Лестера: Что плохого в том, чтобы вместо русского дать шанс поробовать себя английскому менеджеру?

Tactical Genius из Британии: Он все ближе и ближе к работе в ЦСКА из Лондона. С его ужасными манерами вести себя на скамейке он отлично будет смотреться на «Стэмфорд Бридж».

Cool Story Bro из Крока, Ирландия: В чем смысл назначения парня, который не говорит по-английски?

anish91, из Англии: Выиграл российскую премьер-лигу с ЦСКА, вывел клуб в плей-офф Лиги чемпионов и теперь работает в «Халле»? Вот вам и мощь английских лиг!

jlist из Брайтона: Сначала русские подстроили «Брексит», потом усадили Трампа в президентское кресло. Теперь у них свой человек в «Халле». Кто же остановит мировое господство Путина?

Paul из Южного Уэльса: Неудачная фамилия.

Jeff Fury из Лондона в ответ на предыдущий комментарий: Только в англоговорящих странах – в России в его фамилии нет ничего примечательного и оскорбительного.

kagey3 из Йорка: «Халл» становится тренировочным клубом для мальчиков из «Челси» и это может помочь команде! Выглядит отличным назначением. И он уже полгода живет в Англии, изучая язык. Удачи и будем надеяться, что у него будут деньги, которые он сможет потратить.

Paul Ince из Великобритании: Он похож на Рони Пикеринга. На того парня из видео. Он – звезда.

Kah Mun Siak: Уметь он говоришь по-английский?

Chelsea 4 the win: Мне кажется у Романа в английском футболе больше власти, чем мы предполагаем.

eltelo346 из Олтирхэма: Из России с любовью!

Bridtiger из Брайдлингтона: Отличная новость! Теперь давайте разорвем Чемпионшип на куски! Впереееееед!

JoseCanseco: С таким именем ему лучше «Челси» или «Сити» тренировать.

johnbo: По какой-то причине я продолжаю получать сообщения от русских девушек в интернете. Надеюсь, что он привезет парочку из них с собой.

DJBlackandamberarmy(No4): Только что прочитал его интервью в Idependent – показался очень сфокусированным.

GlassHalfHull: Читал, как Слуцкий спасал кота с дерева и поставил крест на своей карьере. Теперь ему предстоит спасать «тигров».

BearMcRowdy: Будем надеяться, что в «Халл Сити» он будет лучше, чем на Евро-2016 – там Россия была ужасна.

Emile Heskey for England Captain: Удачи ему, но Чемпионшип – это совершенно иной зверь – не то, к чему он привык.

DoubleHelix: Я помню этого парня. Он ведет себя так, будто у него нервный срыв каждый раз, как он подходит к линии поля.

ipunchhard: В России он , конечно, работал хорошо, но сможет ли он повторить это холодным ноябрьским утром где-нибудь в Стоке.

Pink Floyd: Леониды – это же такие мелкие метеориты, не так ли? «Халл», приготовьтесь к космическому футболу в предстоящем сезоне.

RedEnvoy: Уверен, что Слуцкий постоянно будет на связи со своим камрадом Абрамовичем, уговаривая его отправить на север легион своих молодых парней в аренду.

Mickey Mouses Love Eggs: Соперники уже наверняка наделали в штаны от страха.

