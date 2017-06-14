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«Он заплатит за все». Ковалев и Уорд прибыли в Лас-Вегас

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Ковалев
Сергей Ковалев

Россиянин Сергей Ковалев и американец Андре Уорд в среду утром прибыли в Лас-Вегас на предстоящий бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе.

Оба боксера по прибытии поделились своими ожиданиями от предстоящего поединка. Предыдущая встреча Ковалева и Уорда закончилась победой американца единогласным судейским решением. Все трое судей поставили счет 114-113 в пользу Уорда.

– Спасибо за приветствие, – сказал Ковалев. – Я очень рад быть здесь. Рад вернуться в Лас-Вегас. Я полностью готов к предстоящему бою и надеюсь, что он пройдет по моему сценарию. Я готов.

– Конечно, вы разочарованы результатом первого боя. Вы пересматривали его, чтобы понять, что нужно сделать по-другому?
– Да, я смотрел его пару раз. Но я не думаю, что мне нужно что-то менять. Мне просто нужно надрать ему задницу. И я это сделаю.

– Почему вы думаете, что вам нужны изменения при подготовке?
– Перед этим боем я в другой форме, у меня другие эмоции и мотивация. Я просто хочу вернуть свои пояса. Спасибо моим фанатам, которые меня поддерживают. Кроме того, спасибо моим ненавистникам. Они мотивируют меня надрать ему задницу. Я хочу вернуть свои пояса. Для этого я здесь.

– Свое единственное поражение вы потерпели от боксера, с которым встретитесь на этой неделе. Это личное?
– Ничего личного. Я уже достаточно сказал и теперь я должен доказать это бою. Это будет моим последним словом. Я поставлю жирную точку в этом противостоянии.

– Что-нибудь хотите передать команде Андре Уорда?
– Я все скажу в ринге 17 июня и поставлю жирную точку. Только одну вещь хочу добавить. Команда Андре Уорда наговорила всякой чуши о моей команде. Они говорили так, будто драться будут они. Но драться будет Андре Уорд. И он заплатит за все.

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Андре Уорд
Андре Уорд

– Я хочу громко заявить о себе в этом бою, – говорит Андре Уорд. – Ответить на оставшиеся вопросы и развеять все сомнения. Так, что я очень рад.

– Немного о сомнениях. Многие фанаты и обозреватели не считают, что ты выиграл бой. У вас другое мнение. Что вы сделаете, чтобы убедить всех в этом?
– Давайте я вам покажу другую сторону монеты. Много людей считают, что в прошлом бою выиграл я. Так же есть те, кто с этим не согласен. Всегда будут существовать разные мнения, если бой был близким. Это нормально.

Он просил реванш. И он получил его. Теперь мы не хотим слышать никаких отговорок и ничего в этом духе. Мы закроем дверь и снимем все вопросы с повестки дня.

– Вы поменяли что-нибудь при подготовке к реваншу?
– Нет. Ничего.

– Есть ли что-то, что вы хотели бы сказать команде Ковалева?
– Просто будь там 17 июня. И оставь все отговорки в номере отеля. Не приноси их на бой.

Алексей Тищенко: Для победы Ковалеву нужно сделать больше, чем Уорду

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