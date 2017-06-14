«Караваев – лучший в «Спарте», а его не зовут!». Сборную снова любят

Как между болельщиками и сборной тает лед, что злило Черчесова и ложная надежда на возвращение Аршавина – все это в репортаже корреспондента «Советского спорта» с открытой тренировки сборной России.

«СМОТРИ – ГЛУШАК»

- Ну, Ерохин, забивай! – кричал мальчуган с надписью «ФК «Чертаново» на курточке. И Ерохин забивал – с правой в дальнюю девятку. А трибуны «ВЭБ Арены» выдыхали радостный крик.

Небольшие, но овации. Кубок уже наш pic.twitter.com/KjYyNUntm0 — Артем Терентьев (@TemaNegr) 14 июня 2017 г.

На матч с Чили эти же трибуны заполнились не больше, чем наполовину. Это всего 15 тысяч человек - на игру, между прочим, против четвертой команды мирового рейтинга, вместе с которой к нам приехал топ-игрок – Алексис Санчес из «Арсенала». Прямо из телевизора выскочил. Но пустоты армейского стадиона угрюмо отвечали: ну и?

Можно говорить о большом количестве брака, за который рано или поздно придется ответить, о том, что чилийцы несколько раз простили сборную России. Но факт: гол Васина, как квинтэссенция того матча, кажется, что-то поменял в самоощущение команды и в отношении болельщиков к ней. Нет, это еще не любовь, как в 2008-м, но уже и не безразличие.

Когда чуть не обыграл четвертую сборную мира pic.twitter.com/CtVqCb9yOq — Артем Терентьев (@TemaNegr) 14 июня 2017 г.

Первая открытая тренировка в рамках мероприятий ФИФА собрала четыре тысячи болельщиков. Игроки несколько удивленно оглядывались на трибуны, тренеры срывали голос. Порой на стадионе становилось так громко, что Черчесов был вынужден жестами показывать трибунам: «Тише, тише».

Те слушались неохотно, продолжая сопровождать каждое удачное действие игроков шумом и гамом. На трибунах было много детей, которые, наверное, и являются тем самым метроном - футбольности или нефутбольности страны. По ним, а не по вашим дешевым европейским кубкам надо сверять – есть ли у этого всего будущее. Если взгляд мальчишек останавливается на тренировке, если им интересны футболисты главной команды страны, значит – не все еще потеряно.

- Смотри – Глушак, - говорил один паренек другому, пытаясь разглядеть в маленьких фигурках на поле капитана «Спартака». – А вон - Кутепов!

- Ничего себе, какой Акинфеев удар вытащил! Не то, что ваш Ребров, - ввязался другой.

Им, правда, было интересно. И они, правда, растут очень смышлеными. Если у вас вдруг, хоть раз мелькнула мысль о пропащем поколении, сядьте, посидите на лавочке – может, полегчает.

- Ты пойми, - спорили двое чертановских. – Он лучший игрок чешской «Спарты», блин, забыл фамилию. Но они в Лиге Европы играли. А в сборной его почему-то нет!

- Чехия – это, конечно, достижение. Не то, что какая-нибудь Испания, – ответил второй.

- А ты в Чехии попробуй, стань лучшим. Или хотя бы в Подмосковье.

Истина же. Суть не в фамилиях, не в 22-летнем защитнике Вячеславе Караваеве из «Спарты» – просто проследите за ходом мысли ребят, которым на вид было 9-10 лет. Остается только подписаться: давайте все станем лучшими хотя бы в Подмосковье. Не важно, в чем.

АРШАВИНА ЗАБИВАКА

Большую часть открытой тренировки сборная работала с мячом. Суть упражнения проста: моделировался выход в атаку с численным преимуществом: пятеро, четверо – против троих. Лишнего игрока исполнял нейтральный футболист – им попеременно были то Глушаков, то Головин, то Шишкин.

Атака начиналась от вратаря, затем включались фланговые защитники, и у атакующей группы создавалось численное преимущество - и ей надо было как можно быстрее довести момент до удара. Потому что в реальности соперник не будет ждать и смотреть на неспешные перепасовки.

Получалось, прямо скажем, не все. Были моменты, когда несколько атак подряд не заканчивались стоящим ударом. Черчесов явно был недоволен. Несколько раз останавливал упражнение, что-то дополнительно объяснял. В общем, брак по-прежнему есть. И большой.

Это мы уберем из официальной версии pic.twitter.com/PmaEi4WTp4 — Артем Терентьев (@TemaNegr) 14 июня 2017 г.

Отвлекшись на секунду от происходящего на поле, краем уха услышал такую фразу: «О, да это точно Аршавин».Оглянувшись в направлении взгляда болельщика, не увидел никого, кроме талисмана Кубка конфедерации и чемпионата мира в России – волка Забиваки.

Подумалось, может, под костюмом действительно Андрей Сергеевич. Дайте ему пять минут переодеться - и весь ваш брак останется в прошлом. Но талисман, похлопав трибунам, удалился в потрибунное помещение. Видимо, пока придется справляться своими силами.