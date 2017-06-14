Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Караваев – лучший в «Спарте», а его не зовут!». Сборную снова любят

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Вячеслав Караваев
Вячеслав КараваевФото: ФК «Спарта» Прага

Как между болельщиками и сборной тает лед, что злило Черчесова и ложная надежда на возвращение Аршавина – все это в репортаже корреспондента «Советского спорта» с открытой тренировки сборной России.

«СМОТРИ – ГЛУШАК»

- Ну, Ерохин, забивай! – кричал мальчуган с надписью «ФК «Чертаново» на курточке. И Ерохин забивал – с правой в дальнюю девятку. А трибуны «ВЭБ Арены» выдыхали радостный крик.

На матч с Чили эти же трибуны заполнились не больше, чем наполовину. Это всего 15 тысяч человек - на игру, между прочим, против четвертой команды мирового рейтинга, вместе с которой к нам приехал топ-игрок – Алексис Санчес из «Арсенала». Прямо из телевизора выскочил. Но пустоты армейского стадиона угрюмо отвечали: ну и?

Можно говорить о большом количестве брака, за который рано или поздно придется ответить, о том, что чилийцы несколько раз простили сборную России. Но факт: гол Васина, как квинтэссенция того матча, кажется, что-то поменял в самоощущение команды и в отношении болельщиков к ней. Нет, это еще не любовь, как в 2008-м, но уже и не безразличие.

Первая открытая тренировка в рамках мероприятий ФИФА собрала четыре тысячи болельщиков. Игроки несколько удивленно оглядывались на трибуны, тренеры срывали голос. Порой на стадионе становилось так громко, что Черчесов был вынужден жестами показывать трибунам: «Тише, тише».

Те слушались неохотно, продолжая сопровождать каждое удачное действие игроков шумом и гамом. На трибунах было много детей, которые, наверное, и являются тем самым метроном - футбольности или нефутбольности страны. По ним, а не по вашим дешевым европейским кубкам надо сверять – есть ли у этого всего будущее. Если взгляд мальчишек останавливается на тренировке, если им интересны футболисты главной команды страны, значит – не все еще потеряно.

- Смотри – Глушак, - говорил один паренек другому, пытаясь разглядеть в маленьких фигурках на поле капитана «Спартака». – А вон - Кутепов!

- Ничего себе, какой Акинфеев удар вытащил! Не то, что ваш Ребров, - ввязался другой.

Им, правда, было интересно. И они, правда, растут очень смышлеными. Если у вас вдруг, хоть раз мелькнула мысль о пропащем поколении, сядьте, посидите на лавочке – может, полегчает.

- Ты пойми, - спорили двое чертановских. – Он лучший игрок чешской «Спарты», блин, забыл фамилию. Но они в Лиге Европы играли. А в сборной его почему-то нет!

- Чехия – это, конечно, достижение. Не то, что какая-нибудь Испания, – ответил второй.

- А ты в Чехии попробуй, стань лучшим. Или хотя бы в Подмосковье.

Истина же. Суть не в фамилиях, не в 22-летнем защитнике Вячеславе Караваеве из «Спарты» – просто проследите за ходом мысли ребят, которым на вид было 9-10 лет. Остается только подписаться: давайте все станем лучшими хотя бы в Подмосковье. Не важно, в чем.

АРШАВИНА ЗАБИВАКА

Большую часть открытой тренировки сборная работала с мячом. Суть упражнения проста: моделировался выход в атаку с численным преимуществом: пятеро, четверо – против троих. Лишнего игрока исполнял нейтральный футболист – им попеременно были то Глушаков, то Головин, то Шишкин.

Атака начиналась от вратаря, затем включались фланговые защитники, и у атакующей группы создавалось численное преимущество - и ей надо было как можно быстрее довести момент до удара. Потому что в реальности соперник не будет ждать и смотреть на неспешные перепасовки.

Получалось, прямо скажем, не все. Были моменты, когда несколько атак подряд не заканчивались стоящим ударом. Черчесов явно был недоволен. Несколько раз останавливал упражнение, что-то дополнительно объяснял. В общем, брак по-прежнему есть. И большой.

Отвлекшись на секунду от происходящего на поле, краем уха услышал такую фразу: «О, да это точно Аршавин».Оглянувшись в направлении взгляда болельщика, не увидел никого, кроме талисмана Кубка конфедерации и чемпионата мира в России – волка Забиваки.

Подумалось, может, под костюмом действительно Андрей Сергеевич. Дайте ему пять минут переодеться - и весь ваш брак останется в прошлом. Но талисман, похлопав трибунам, удалился в потрибунное помещение. Видимо, пока придется справляться своими силами.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Символом Кубка конфедераций будет один из котов ЭрмитажаВ Санкт-Петербурге выберут животное, которое станет олицетворением Кубка конфедераций–2017.«У тебя на стене постер Акинфеева!» Новозеландцы бодро готовятся к России«У тебя на стене постер Акинфеева!» Новозеландцы бодро готовятся к РоссииСборная Новой Зеландии опять поражала знанием состава россиян (в плохом смысле) и любовью к своей стране (в хорошем).Александр Ерохин: Было интересно проверить свои силы в матчах с ЧилиПолузащитник сборной России Александр Ерохин поделился ожиданиями от стартующего 17 июня Кубка конфедераций.Коста Барбарусес: Из сборной России знаю Жиркова и АкинфееваНападающий сборной Новой Зеландии Коста Барбарусес рассказал, какие игроки сборной России ему известны.Майкл Боксолл: Не танцуем хаку, потому что ФИФА строго относится к времени начала матчейЗащитник сборной Новой Зеландии Майкл Боксолл поделился мнением о национальном новозеландском танце.Нападающий сборной Новой Зеландии Шейн Смелц: При подготовке к России не останавливаемся на индивидуальностях, а готовимся к командеНападающий сборной Новой Зеландии Шейн Смелц поделился мнением об игре сборной России.Александр Головин: У нас нет звезд. Зато есть командаАлександр Головин: У нас нет звезд. Зато есть командаИгроки сборной России Александр Головин и Руслан Камболов после открытой тренировки команды ответили на вопросы журналистов.Защитник сборной Новой Зеландии Майкл Боксолл: Новый стадион «Зенита» – высшего класса!Защитник сборной Новой Зеландии Майкл Боксолл поделился мнением о Петербурге и новом стадионе «Зенита».Тим Кэйхилл: Сборная Австралии хочет показать свой максимум и выйти из группыНападающий сборной Австралии Тим Кэйхилл поделился мнением о задачах своей команды на Кубке конфедераций.Нападающий сборной Новой Зеландии Коста Барбарусес: В «Алании» мне было немного тяжелоНападающий сборной Новой Зеландии Коста Барбарусес рассказал о годах, проведенных в России.Алексей Сорокин: Мы удовлетворили все потребности приезжающих сборныхГлава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин в интервью «Газете.Ru» рассказал о пожеланиях команд-участниц Кубка конфедераций-2017.Алексей Сорокин: Кубок конфедераций? Никаких тревог на сегодняшний момент у нас нетГлава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин в интервью «Газете.Ru» поделился мнением о готовности к Кубку конфедераций-2017.Уже ясно, кто выиграет Кубок конфедераций. Россия не провалится [полный расклад]Уже ясно, кто выиграет Кубок конфедераций. Россия не провалится [полный расклад]Ученые разработали модель, которая учла все факты и определила: Португалия – чемпион, Россия дойдет до полуфинала.Сборная Новой Зеландии провела тренировку на «Петровском» (видео)Новозеландцы за три дня до первой игры Кубка конфедераций провели открытую для прессы тренировку.Генсек ФИФА: Кубок конфедераций в России будет одним из лучших турниров, которые когда-либо проводилисьГенеральный секретарь ФИФА Фатма Самура рассказала о том, чего ждет от Кубка конфедераций в России.Главный тренер сборной Австралии Ангелос Постекоглу: Если мы добьемся результата с Германией, то у нас появится шансГлавный тренер сборной Австралии Ангелос Постекоглу поделился мнением о поражении от Бразилии (0:4) и предстоящем выступлении на Кубке конфедераций.Автор «Советского спорта» будет комментировать матчи Кубка конфедерацийПервый канал определил комментаторов, которые будут работать на Кубке конфедераций. В список журналистов вошел в том числе и Кирилл Дементьев, автор «Советского спорта» (http://www.sovsport.ru/gazeta/article-item/975219).Петербургское метро продлит работу в дни матчей ККВ дни проведения матчей Кубка конфедераций метро Петербурга будет работать до 1:30, сообщает пресс-служба метрополитена.Юрий Семин: Наша сборная способна на чудо, а новозеландцы удивят боевитостьюЮрий Семин: Наша сборная способна на чудо, а новозеландцы удивят боевитостьюГлавный тренер «Локомотива» – о том, чем ему интересна команда Новой Зеландии, почему пока рано судить об уровне сборной России.Кубок конфедераций в Москве: выпить не получитсяКубок конфедераций в Москве: выпить не получитсяНакануне любого матча Кубка конфедерации и в день его проведения в радиусе два километра от стадиона невозможно будет приобрести спиртное.
Футбол
Абидаль назначен официальным послом «Барселоны»
Футбол
Нобель Арустамян: Появление Ерохина и Полоза в «Рубине» или «Зените» выглядело бы логично
Футбол
Спортивный директор «Кайрата»: «Зенит» не выходил с предложением о покупке Аршавина
Футбол
«Бавария» отказалась от приглашения Санчеса и нацелилась на хавбека «Атлетико»
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Спарта
Спартакалендарьстатистика
Вячеслав Караваев
Вячеслав Караваеввсе новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Чехии по футболу
Чемпионат Чехии по футболу