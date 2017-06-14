«Динамо» обидело своих игроков. Что творится в московском клубе

Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко – о ситуации в московском «Динамо», где происходит смена руководства.

Массовый болельщик бело-голубых продолжает недоумевать – что твориться в межсезонье с его любимой командой? Примет ли она участия в следующем чемпионате КХЛ?

Слухи, просачивающиеся в СМИ, мягко говоря тревожные. Поэтому «Советский спорт» решил провести некое собственное расследование и рассказать любителям хоккея, как обстоят дела в «Динамо» на сегодняшний день.

Начнем с того, что смена руководства клуба – вопрос фактически решеный. По нашей информации, Центральный совет спортобщества поставит во главе хоккейного хозяйства своего человека, который будет управлять финансовыми потоками.

Опять же пока неофициально, но все идет к тому, что клуб покинет его генеральный директор Андрей Сафронов. Кто будет заниматься конкретно обустройством команды – неясно. Но есть информация что с руководством ЦС на днях встречался Олег Куприянов, не так давно работавший в ХК «Динамо» спортивным директором. И покинувший клуб в 2015 году вместе с Олегом Знарком.

Представители ЦС уже подали заявку на участие в чемпионате КХЛ. С точки зрения бюджета у лиги к новым представителям «Динамо» претензий нет. Однако пока нет и официального объявления о том, что команда допущена к чемпионату.

Главный вопрос – кто будет играть и работать в новом «Динамо»?

Опять же по нашей, никем официально неподтвержденной информации, новый клуб сейчас переписывает контракты с работниками теперь уже «Динамо» бывшего. То есть, по сути, сменится может только пара букв на «вывеске» и несколько человек из высшего руководства.

Гораздо сложнее обстоит дело с игроками. Тут ЦС почему-то явно не форсирует ситуацию. Видимо, не беря в расчет, что подготовку к сезону надо начинать уже через три недели.

При этом по слухам позиция у нового руководства по отношению к игрокам очень простая. Им предлагается разорвать старые контракты и тут же подписать новые – уже с новым обладателем динамовского бренда.

Казалось бы, что тут сложного?

Но камень преткновения есть – долги перед игроками на сумму свыше 700 миллионов рублей. Это невыплаченная зарплата за два последних месяца плюс личные премии и бонусы за весь прошлый сезон.

И вот их новое руководство выплачивать вроде бы не намерено. За взысканием денег игрокам предложено обращаться к прежнему руководству клуба и конкретно Андрею Сафронову, который уже не имеет доступа к финансированию клуба. Соответственно платить ему нечем. Кстати, точно такая же ситуация и по другим долгам клуба, связанным с арендой «ВТБ Ледового дворца» и компаниями, занимающимися обустройством команды по ходу сезона. С ними общая сумма долга возрастает до 1,8 миллиардов рублей.

Хоккеисты таким оборотом, естественно, не довольны. Поэтому разрывать контракты и обращаться в арбитраж не спешат. Прекрасно понимая, что в этом случае про возмещение долгов придется забыть. Как минимум, надолго. А, возможно, что и навсегда.

Впрочем, есть информация, что команда озвучит свое решение к концу этой недели. Если, конечно, хоккеисты придут к единому мнению.

Ну и, наконец, о судьбе фарм-клуба бело-голубых – «Динамо» из Балашихи, которое в этом году впервые в своей истории завоевало Братину.

Увы, порадовать поклонников этой команды нечем. Официально в ВХЛ нет никаких сведений о том, что команда не примет участия в следующем чемпионате. Но нет и заявки на участие в нем.

В самом же «Динамо» вроде бы склоняются к тому, чтобы сбросить фарм-клуб с баланса, распустив его. Часть игроков, возможно, будет приглашена в московское «Динамо», которое подпишет договор о фарме с одной из команд ВХЛ. Остальным придется искать новое место работы.

«Советский спорт» продолжает следить за развитием ситуации.

! Об опасном прецеденте, которое создала КХЛ, позволив ХК «Динамо» сменить АНО на ООО читайте в ближайшее время на нашем сайте.