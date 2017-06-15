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Григорий Дрозд: Уорда надо поставить на место

Юлия Швед
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Григорий Дрозд: Уорда надо поставить на место
Фото: Gettyimages.ru

Известный российский боксер Григорий Дрозд о реванше между Андре Уордом и Сергеем Ковалевым. 

- Итак, у нас планируется реванш, которого с нетерпением ждут многие любители бокса. Я бы назвал его по аналогии с голливудскими блокбастерами: «Ковалев-Уорд. Часть вторая». Поединок, который лично мне будет еще более интересен, нежели первый, потому что знаю и понимаю, что он будет для Сергея сложнее предыдущего. Как и для многих любителей бокса, для меня Ковалев победил в первом бою и победил достаточно убедительно. Вторая половина того боя была не такой яркой, как первая, не столь зрелищной. Причин могу назвать несколько: упала скорость, сильно снизилось количество точных ударов, но если считать попадания и брать в расчет каждый раунд, для меня Сергей в этом поединке победил достаточно уверенно. 17 июня ему, возможно, будет сложнее, потому что Андре Уорд, как мы видели, смог перестроиться. Если вы помните тот бой Ковалева с Уордом, после первого нокдауна Уорд не опустил руки, не стал паниковать, зная мощь Ковалева и чувствуя его удары. Он продолжал свое дело, и в принципе, своими клинчами, своим сближением, возней, сбиванием с ритма и темпа, он добился желаемого результата. Он добился в итоге того, что у соперника снизилась скорость, он сбился с фокуса, с концентрации. Плюс, как говорит сам Сергей Ковалев, у него самого были к себе вопросы по подготовке к этому бою. Может, он не совсем хорошо себя чувствовал.

И, тем не менее, действия Уорда привели к тому, что Ковалев не так уверенно выглядел во второй половине поединка, как в первой. Уорд умеет очень хорошо подстраиваться, быстро анализирует ситуацию и воплощает ее в действие. Так что понятно, что реванш для Андре Уорда может оказаться более прозрачен. Он будет точно знать, к чему готовиться, а значит, лучше подойдет к своему поединку.

Мне кажется, что Сергею Ковалеву нужно постараться быть более разнообразным, более расслабленным, пластичным, иметь в запасе несколько комбинаций. Учитывать навыки Андре Уорда, учитывать его умение подстраиваться, его пластику. Не обязательно всегда «охотиться за головой», а бить в середину, в грудь, в живот, в корпус, чтобы поставить Андре Уорда на место, на пятки, как говорится. Сергей сам великолепный боксер и хорошо умеет это делать.

Левый, правый, левый - великолепно. Правый через руку - великолепно. Многоударность, удары в корпус, серийные комбинации, повторные комбинации, смена этажей. Это ключ к тому, чтобы победить Андре Уорда еще более убедительно, и Сергей, думаю, именно это и будет делать. Если он в каждом раунде и каждом эпизоде будет становиться победителем, у судей, конечно же, не останется никаких шансов, чтобы его засудить. В каждом раунде быть на полголовы, на голову выше соперника. И если представиться возможность попасть и добить противника, думаю, Ковалев ей моментально воспользуется, так как не захочет давать возможность судьям считать записки, и все в этом духе.

Повторюсь, что для меня Сергей Ковалев является победителем первого поединка с Уордом. Судьи взяли пояса у Сергея Ковалева и дали их на время подержать и сфотографироваться с ними Уорду. Но пояса эти принадлежат Сергею Ковалеву. Верю, что 17 июня он выйдет на ринг и еще раз всем убедительно докажет, что он лучший полутяжеловес в мире. Так что ждем этого поединка с нетерпением. Поддерживаем и болеем за Ковалева.

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