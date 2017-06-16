Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Рассчитываю на нокаут со стороны Сереги». Боксеры – о реванше Уорд – Ковалев

Юлия Жемалева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Рассчитываю на нокаут со стороны Сереги». Боксеры – о реванше Уорд – Ковалев
Фото: Gettyimages.ru

«Советский спорт» попросил именитых боксеров дать прогноз на бой года между американцем Андре Уордом и россиянином Сергеем Ковалевым за титулы WBA IBF и WBO в весе до 79,4 кг, который состоится в субботу.

Султан ИБРАГИМОВ, экс-чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO

- Ковалеву есть, что добавить и что исправить. Уорд – очень осторожный и опытный противник, но думаю, что победа будет за Сергеем. Надо идти на Уорда, давить, давить. Придерживаться той же тактики, что и в предыдущем бою. Если Сергей сумеет провести поединок в таком же темпе и самое главное сам выдержать этот темп, у него хорошие шансы.

Уорда я знаю, знаком с ним. Это эксклюзивный боец, неординарный, он хорошо бьет с любой позиции. Уорд очень умный человек. Помню его речь на Совете боксеров: он тогда говорил о людях, оставшихся без средств к существованию после окончания карьеры, говорил, что им не стоит разбрасываться деньгами. Та речь произвела на меня очень сильное впечатление. Конечно, у Уорда нет такого удара, как у Ковалева, но как боксер он очень хорош. В первом бою у Сергея мне понравились концовки раундов. Ковалев может ударить сильно. Думаю, он сумеет воспользоваться своими сильными сторонами.

Михаил АЛОЯН, двукратный чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр

- Уорд отличный боксер, но, думаю, Ковалев сумеет доказать, что именно он – настоящий чемпион. Сергей подготовился к этому бою по-другому. Так он сам, по крайней мере, говорил. Сделал работу над своими ошибками.

Признаюсь: я рассчитываю на нокаут со стороны Сереги. Но при этом думаю, что Сергею не нужно позволять Уорду удерживать его, ведь в первом бою американец очень сильно «вязался». Серега умеет бить очень сильно и мощно. Думаю, ему надо воспользоваться этим качеством. И я опять же не сторонник того, чтобы он не ввязывался в грязный бой, не надо размениваться на эту борьбу: клинчи – не для него. Уорд будет пытаться навязать ему свою тактику, понимая, что судейство на его стороне. Поэтому Ковалеву следует работать сильно, предельно четко и выдерживать эту картину с первого до последнего раунда.

Помню знакомство с Ковалевым на чемпионате страны. Это был 2008 год, Калининград. Для него это был последний чемпионат страны, а для меня первый. Близко я не общался с Сергеем, но у нас были общие друзья из Челябинска, товарищи по сборной. Отзывов этих людей о Ковалеве было мне вполне достаточно. Когда вышла книга Ковалева «На грани», я нашел ее и прочитал буквально за два-три дня на одном дыхании. Мне очень понравилось то, что он пишет, и это повлияло на мое отношение к ситуации с серебряной медалью Рио, которую у меня пытались отобрать. Два месяца я находился в ступоре, но благодаря в том числе этой книге, пересмотрел свое отношение к сложной ситуации.

Олег САИТОВ, двукратный олимпийский чемпион

- За боями Сергея Ковалева я внимательно слежу. Накануне боя можно говорить, что угодно, реальную картину покажет сам поединок. Одно могу сказать: Ковалев - боксер очень опытный, рациональный, с хорошей школой и отличным ударом. Думаю, он сделал правильные выводы после первого боя.

Дмитрий КУДРЯШОВ, чемпион СНГ и славянских стран по версии WBC

- Я хорошо знаком с Сергеем, слежу за развитием его карьеры еще с момента его выступлений в любительском боксе. Он хороший боксер, прекрасно обучен. Это боксер с очень тяжелым ударом, что он неоднократно демонстрировал. Если помните, Уорд это почувствовал во втором раунде первого боя, побывав в нокдауне.

Что касается Уорда, то это боксер очень скользкий, тяжелый соперник для Ковалева. Но тот бой выиграл Сергей, и я думаю, что в реванше он только укрепит свои позиции. Внимательно слежу за его постами в социальных сетях, он решительно настроен нокаутировать Уорда. Но я бы посоветовал ему не горячиться, просто выходить на ринг и боксировать. Я искренне болею за Ковалева и думаю, что ему не нужно зацикливался на том, чтобы нокаутировать Уорда. Если он будет боксировать, нокаут сам придет, нельзя к этому стремиться.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Видео дня: Ковалев досрочно покинул пресс-конференцию с УордомРоссийский боксер Сергей Ковалев и американец Андре Уорд выступили на заключительной официальной пресс-конференции накануне боя.В логове Сфинкса. Почему Андре Уорд – фаворит в реванше с КовалевымВ логове Сфинкса. Почему Андре Уорд – фаворит в реванше с КовалевымРанним московским утром 18 июня состоится вторая и, по всей видимости, заключительная серия противостояния Сергея Ковалева и Андре Уорда.Андре Уорд: Мэйвезер — Макгрегор? Будет круто, если бой состоитсяАмериканский боксер Андре Уорд поделился мнением о поединке между Флойдом Мэйвезером и бойцом ММА Конором Макгрегором, который запланирован на август.Самый дешевый билет на бой Ковалев – Уорд будет стоит 105 долларовБилеты на бой-реванш российского полутяжеловеса Сергея Ковалева с американцем Андре Уордом находятся в ценовом диапазоне от 105 до 1255 долларов.Андрей Рябинский: Украсть победу во второй раз судьи у Ковалева не смогутГлава промоутерской компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский поделился ожиданиями от второго поединка Андре Уорда с Сергеем Ковалевым.Григорий Дрозд: Уорда надо поставить на местоГригорий Дрозд: Уорда надо поставить на местоИзвестный российский боксер Григорий Дрозд о реванше между Андре Уордом и Сергеем Ковалевым.Сергей Ковалев: Уорд арендовал мои пояса на Рождество. Рождество закончилосьРоссиянин Сергей Ковалев дал интервью телеканалу HBO накануне своего титульного боя с Андре Уордом.Круши его. Почему Ковалев должен уничтожить УордаКруши его. Почему Ковалев должен уничтожить УордаКорреспондент «Советского спорта» Владислав Усачев – о предстоящем поединке за звание чемпиона мира в полутяжелом весе.Андре Уорд: Я уважаю КовалеваАмериканский боксер Андре Уорд перед боем с Сергеем Ковалевым сообщил, что уважает российского соперника.Сергей Ковалев: Никто не хочет работать с Уордом, многие просили прикончить егоРоссийский боксер Сергей Ковалев заявил, что никто не хочет работать с американским боксером Андре Уордом, многие просили прикончить его.«Он заплатит за все». Ковалев и Уорд прибыли в Лас-Вегас«Он заплатит за все». Ковалев и Уорд прибыли в Лас-ВегасРоссиянин Сергей Ковалев и американец Андре Уорд в среду утром прибыли в Лас-Вегас на предстоящий бойАлексей Тищенко: Для победы Ковалеву нужно сделать больше, чем УордуАлексей Тищенко: Для победы Ковалеву нужно сделать больше, чем УордуПрославленный российский боксер о главном поединке лета.Андре Уорд: В реванше с Ковалевым закончу то, что должен был сделать в первом боюЧемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям американец Андре Уорд поделился ожиданиями от повторного поединка с россиянином Сергеем Ковалевым.Андрей Шкаликов: Думаю, что Ковалев нокаутирует Уорда ближе к седьмому рандуИзвестный комментатор Андрей Шкаликов поделился мнением о предстоящем поединке между российским боксером Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом.Менеджер Ковалева опроверг информацию о получении боксером гражданства СШАМенеджер российского полутяжеловеса, экс-чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF Сергея Ковалева Эгис Климас сообщил, что ему и спортсмену ничего не известно о возможном получении боксером американского гражданства.Андре Уорд: Судьи проделали отличную работу в первом бою с КовалевымЧемпион мира в полутяжелом весе Андре Уорд отметил хорошую работу судей в поединке с Сергеем Ковалевым.Григорий Стангрит: Не верится, что в близком бою победу отдадут КовалевуГригорий Стангрит: Не верится, что в близком бою победу отдадут КовалевуИзвестный российский комментатор бокса Григорий Стангрит поделился ожиданиями от поединка Андре Уорда с Сергеем Ковалевым.Андре Уорд: Наш бой с Ковалевым должен оставаться вне политикиЧемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям американец Андре Уорд не намерен примешивать политику к своему второму поединку с россиянином Сергеем Ковалевым.Александр Зимин: В бою с Бриедисом Кудряшову не хватит одного только везенияТренер Александр Зимин оценил дальнейшие перспективы российского боксера первого тяжелого веса Дмитрия Кудряшова.Джон Дэвид Джексон: Ковалев доказал, что может победить Уорда в его же игреТренер российского полутяжеловеса Сергея Ковалева Джон Дэвид Джексон поделился ожиданиями от второго поединка своего подопечного с американцем Андре Уордом.
Футбол
«Спартак» может купить Канунникова из-за травмы Зобнина
Футбол
Станислав Черчесов: Если Путин заметил прогресс сборной - значит, внимательно следит
Футбол
Полузащитник «Эшторила» может перейти в российский клуб
Футбол
Тошич может перейти в «Галатасарай»
все новости
Дмитрий Кудряшов
Дмитрий Кудряшоввсе новости
Михаил Алоян
Михаил Алоянвсе новости
Андре Уорд
Андре Уордвсе новости
Сергей Ковалёв
Сергей Ковалёввсе новости