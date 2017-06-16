«Рассчитываю на нокаут со стороны Сереги». Боксеры – о реванше Уорд – Ковалев

«Советский спорт» попросил именитых боксеров дать прогноз на бой года между американцем Андре Уордом и россиянином Сергеем Ковалевым за титулы WBA IBF и WBO в весе до 79,4 кг, который состоится в субботу.

Султан ИБРАГИМОВ, экс-чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO

- Ковалеву есть, что добавить и что исправить. Уорд – очень осторожный и опытный противник, но думаю, что победа будет за Сергеем. Надо идти на Уорда, давить, давить. Придерживаться той же тактики, что и в предыдущем бою. Если Сергей сумеет провести поединок в таком же темпе и самое главное сам выдержать этот темп, у него хорошие шансы.

Уорда я знаю, знаком с ним. Это эксклюзивный боец, неординарный, он хорошо бьет с любой позиции. Уорд очень умный человек. Помню его речь на Совете боксеров: он тогда говорил о людях, оставшихся без средств к существованию после окончания карьеры, говорил, что им не стоит разбрасываться деньгами. Та речь произвела на меня очень сильное впечатление. Конечно, у Уорда нет такого удара, как у Ковалева, но как боксер он очень хорош. В первом бою у Сергея мне понравились концовки раундов. Ковалев может ударить сильно. Думаю, он сумеет воспользоваться своими сильными сторонами.

Михаил АЛОЯН, двукратный чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр

- Уорд отличный боксер, но, думаю, Ковалев сумеет доказать, что именно он – настоящий чемпион. Сергей подготовился к этому бою по-другому. Так он сам, по крайней мере, говорил. Сделал работу над своими ошибками.

Признаюсь: я рассчитываю на нокаут со стороны Сереги. Но при этом думаю, что Сергею не нужно позволять Уорду удерживать его, ведь в первом бою американец очень сильно «вязался». Серега умеет бить очень сильно и мощно. Думаю, ему надо воспользоваться этим качеством. И я опять же не сторонник того, чтобы он не ввязывался в грязный бой, не надо размениваться на эту борьбу: клинчи – не для него. Уорд будет пытаться навязать ему свою тактику, понимая, что судейство на его стороне. Поэтому Ковалеву следует работать сильно, предельно четко и выдерживать эту картину с первого до последнего раунда.

Помню знакомство с Ковалевым на чемпионате страны. Это был 2008 год, Калининград. Для него это был последний чемпионат страны, а для меня первый. Близко я не общался с Сергеем, но у нас были общие друзья из Челябинска, товарищи по сборной. Отзывов этих людей о Ковалеве было мне вполне достаточно. Когда вышла книга Ковалева «На грани», я нашел ее и прочитал буквально за два-три дня на одном дыхании. Мне очень понравилось то, что он пишет, и это повлияло на мое отношение к ситуации с серебряной медалью Рио, которую у меня пытались отобрать. Два месяца я находился в ступоре, но благодаря в том числе этой книге, пересмотрел свое отношение к сложной ситуации.

Олег САИТОВ, двукратный олимпийский чемпион

- За боями Сергея Ковалева я внимательно слежу. Накануне боя можно говорить, что угодно, реальную картину покажет сам поединок. Одно могу сказать: Ковалев - боксер очень опытный, рациональный, с хорошей школой и отличным ударом. Думаю, он сделал правильные выводы после первого боя.

Дмитрий КУДРЯШОВ, чемпион СНГ и славянских стран по версии WBC

- Я хорошо знаком с Сергеем, слежу за развитием его карьеры еще с момента его выступлений в любительском боксе. Он хороший боксер, прекрасно обучен. Это боксер с очень тяжелым ударом, что он неоднократно демонстрировал. Если помните, Уорд это почувствовал во втором раунде первого боя, побывав в нокдауне.

Что касается Уорда, то это боксер очень скользкий, тяжелый соперник для Ковалева. Но тот бой выиграл Сергей, и я думаю, что в реванше он только укрепит свои позиции. Внимательно слежу за его постами в социальных сетях, он решительно настроен нокаутировать Уорда. Но я бы посоветовал ему не горячиться, просто выходить на ринг и боксировать. Я искренне болею за Ковалева и думаю, что ему не нужно зацикливался на том, чтобы нокаутировать Уорда. Если он будет боксировать, нокаут сам придет, нельзя к этому стремиться.