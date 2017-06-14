Отличный трансфер, «Зенит»! Михаил Борзыкин – о переходе Кузяева

24-летний опорный хавбек Далер Кузяев, последние годы выступавший за «Терек» («Ахмат»), возвращается в родной клуб.

Днем социальные сети провожали в «Зенит» Игоря Денисова. Почему-то у всех была уверенность в том, что этот переход уже состоялся и о нем вот-вот объявят официально. Шутки закончились как раз в тот момент, когда выяснилось, что никакого Денисова – во всяком случае, пока – в «Зените» не будет. Будет кое-кто другой, тоже опорник, не такой разрекламированный (а для многих вообще неизвестный), но куда более перспективный.

Далеру Кузяеву 24. Он несколько лет занимался в питерской академии, выступал за команду своего возраста, после чего, недооцененный, транзитом через малоизвестные клубы оказался в «Тереке», где стал игроком стартового состава, а позже – одним из лидеров. В минувшем сезоне он выходил с первых минут 27 раз, и только два раза был заменен. Сделал две голевые передачи, но сам ничего не забил. Вот такая статистика.

Играет в центре полузащиты, чаще всего в опорной зоне. Это чистый разрушитель, чьи плюсы – грамотный выбор позиции и колоссальный объем работы. Например, он входит в топ-10 чемпионата по единоборствам в обороне (всего 216). Функционалом box-to-box не наделен (хотя это и спорно). Не Нобоа. Но свою миссию выполняет. По итогам сезона даже вошел в наш топ-7 лакомых кусков на внутреннем трансферном рынке. Не зря.

Сравнительная характеристика (в среднем за 90 минут)

Одна из самых сильных сторон Кузяева – игра в отборе. Пиявкой прилипнет к оппоненту, высосет все соки и отпустит уже без мяча. Обыграть его сложно. Даже если оппонент уходит в отрыв, настигает и в подкате забирает мяч. Причем чисто, и это очень ценное качество для опорного хавбека. В прошлом сезоне Далер заработал всего четыре карточки, а в среднем за матч совершает один фол, что меньше, чем у других зенитовцев.

У него очень интересный стиль игры. Любит подкаты. Говорят, что подкат – пожарная мера, применяемая в том случае, если футболист ошибся позицией или его обыграли. У Кузяева все иначе. Позицию он не теряет, один в один обыгрывать себя не дает. Для него подкат – лишь технический прием, крайне полезный в эпизодах, когда надо догонять. Встречает он тоже здорово. По перехватам и отборам – один из лучших в своем амплуа.

Недостатки? Таких уж явных нет. Теряет мяч, наверное, больше, чем это позволительно опорному хавбеку. Ошибки есть. Но все – в борьбе. На ровном месте мяч не дарит. А вот под прессингом может скинуть назад так, что соперник поднимет большой палец. В борьбе, впрочем, ошибаются все. Зато на свободном пространстве уверен в себе – может пройти с мячом, сделать острый пас и пробить. Хотя приглянулся он, конечно, не этим.

Возможно, Кузяев – самый недооцененный опорный хавбек российского чемпионата. То есть был. Уже оценили. В перспективе это наш сильнейший исполнитель в этом амплуа. Но вот пишешь и сам не веришь. Парень-то переезжает не куда-нибудь, а на кладбище российских талантов. Может быть, Кузяеву повезет, станет исключением. Дай-то бог. Думаю, уже на сборах прояснится, в какой именно роли его видит Роберто Манчини.

Хотя в какой роли его можно видеть, если он сильнее всех опорных хавбеков «Зенита»? Уступает разве что Гарсии. И то лишь тогда, когда испанец играет в футбол, а не калечит людей.

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