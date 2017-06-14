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Самый умный новичок «Зенита». Кто такой Далер Кузяев и почему он петербуржец?

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Самый умный новичок «Зенита». Кто такой Далер Кузяев и почему он петербуржец?
Фото: ФК «Ахмат»

Далер Кузяев родился в Оренбурге, играл в Петербурге всего год, но все равно входит в курс возвращения в «Зенит» своих. И это правильно.

Забивал за «Зенит» Горшкова

Это первая половина основания считать Кузяева местным, вписать его в курс нового «Зенита» по возвращению петербуржцев и формулировать новость о контракте со словом «возвращается». Кузяева позвали в зенитовскую Академию в 2011-м, он провел там один сезон, но не продвинулся. По ходу даже пытался уйти в «Спартак» или «Динамо» – однако его не приняли. За команду U-18 Кузяев даже забивал, а его тренером в тот момент был Александр Горшков, который вернулся в «Зенит» параллельно с Кузяевым, на пост главного тренера молодежной команды.

Далер Кузяев в матче за «Зенит U-18» в июле 2011-го
Далер Кузяев в матче за «Зенит U-18» в июле 2011-гоФото: ФК «Зенит»

Пробился с помощью отца, но не только

Когда с продолжением в «Зените» не сложилось, Кузяев поехал в Карелию к своему отцу Адьяму Кузяеву, который как раз стал главным тренером одноименной команды второй лиги. В профессиональном футболе Кузяев-младший дебютировал в команде папы, однако выше он пробивался уже самостоятельно. Через полгода в первой лиге за «Нефтехимик» Далера пригласили в «Терек».


Далер Кузяев перед матчем за «Карелию» в зоне Запад второй лиги. Фото ФК «Карелия»

Мог перейти к Бердыеву в «Рубин»

Между «Карелией» и «Нефтехимиком» Кузяев почти случайно попал на тренировку к Курбану Бердыеву. Молодому полузащитнику обещали просмотр в «Рубине-2», однако контрольный матч казанского дубля перенесли, и Далера дважды взяли тренироваться с основным составом. Он понравился Бердыеву, Курбан Бекиевич позвал Кузяева на сбор и отдал как раз в «Нефтехимик» – команду ФНЛ, с которой у «Рубина» были тесные партнерские связи. Там у Кузяева получилось мало, Бердыев из «Рубина» ушел, а Кузяев продвинулся в премьер-лигу другим путем. Дебютировал в РФПЛ он как раз в матче с «Рубином» в последнем туре сезона-2013/14. В ноябре 2014-го он впервые сыграл за «Терек» в основе и голевым пасом помог грозненцам победить в Петербурге.

Дебютный матч Далера Кузяева (справа) в ФНЛ: за «Нефтехимик» он отыграл 59 минут против «Сибири». Фото ФК «Нефтехимик»
Дебютный матч Далера Кузяева (справа) в ФНЛ: за «Нефтехимик» он отыграл 59 минут против «Сибири». Фото ФК «Нефтехимик»

Не стал легионером, хотя получил предложение от другой сборной

От сборной Таджикистана. Там родился отец Адьям, оттуда же и мама Далера, поэтому проблем с местным паспортом не возникло бы. Сам Кузяев рассказывал, что с папой по поводу игры за сборную Таджикистана связывались, однако в семье вариант смены футбольного гражданства не рассматривали. Далер Кузяев заявил, что хочет играть только за сборную России.

Защитил диплом и диссертацию – неспротивные

Несмотря на всего год игры за «Зенит», связь с Петербургом у Кузяева оставалась все время – это вторая причина считать Кузяева петербуржцем. Потому что он приезжал не только на выездные матчи «Терека» с «Зенитом», но и чтобы сдавать экзамены. «Организация и планирование научно-исследовательских работ на предприятии» – тема диплома бакалавра Кузяева в Университете экономики и финансов, он защитился два года назад. А накануне перехода в «Зенит» Далер окончил еще и магистратуру на факультете менеджмента. Раз теперь он, как и семья, будет жить в Петербурге, сможет стать и аспирантом.

Кузяев помог «Тереку» обыграть «Зенит» на новом стадионе и сделать «Спартак» чемпионом
Кузяев помог «Тереку» обыграть «Зенит» на новом стадионе и сделать «Спартак» чемпиономФото: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

Отличный трансфер, «Зенит»! Михаил Борзыкин – о переходе Кузяева

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