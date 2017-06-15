Владимир Габулов: Мы на многое способны

Владимир Габулов Фото: РФС

Вратарь сборной России и тульского «Арсенала» Владимир Габулов дал интервью «Советскому спорту».

«ТРОНУЛО СКАНДИРОВАНИЕ БОЛЕЛЬЩИКОВ «ДИНАМО»

- Когда полгода назад вы остались без клуба, могли ожидать, что отправитесь со сборной на Кубок конфедераций?

- На тот момент я об этом не задумывался. Был сконцентрирован на том, чтобы поддерживать форму, трудоустроиться в ближайшее трансферное окно и начать снова получать удовольствие от футбола, - говорит Габулов.

- Сложно было держать себя в тонусе?

- В психологическом плане да. Когда ты занимаешься вместе с командой, то за тебя все продумывают тренеры. А твоя задача – правильно и качественно выполнять задания. В ситуации, в которой я оказался, мне приходилось самому все продумывать. Где-то даже заставлять себя выполнять максимальные нагрузки. Это было уже в тот период, когда я перестал заниматься со второй командой ЦСКА. У них начался напряженный график, поэтому посчитал нужным не мешать им.

- В «Арсенале» с вами работает Вячеслав Чанов, которого вы знаете еще по ЦСКА. Это помогло?

- Конечно, Вячеслав Викторович, как и второй тренер вратарей в клубе Валерий Чижов, сыграл большую роль в том, что мне удалось набрать форму. И, конечно, он искренне обрадовался моему вызову в сборную. Нацелил на то, чтобы я продолжал прогрессировать.

- Полгода без клуба – самый сложный момент в карьере?

- Трудностей в моей карьере хватало. Но самое сложное – это неопределенность. Поэтому, да, эти три месяца после закрытия трансферного окна стали самыми трудными. Вроде есть время и для отдыха, и для тренировок. Но ты каждый день находишься в ожидании – что дальше? Но потом наступил момент, когда я успокоился и начал планомерно готовиться к зимнему трансферному окну.

- Если бы была возможность повернуть время вспять, приняли бы предложение «Динамо» о контракте на два года? Или продолжили бы настаивать на трехгодичном соглашении?

- Я уже неоднократно рассказывал – предложение о продлении контракта было отозвано руководством «Динамо» за полгода до конца сезона, то есть выбора как такового у меня не было. Но я не люблю оглядываться. Я привык двигаться только вперед и воспринимать трудные ситуации в своей жизни как испытание, через которое мне нужно пройти, чтобы стать сильнее. На тот момент все сложилось так, как должно было сложиться.

- Что было ключевым в истории с вылетом «Динамо»?

- Много факторов, не хочу сейчас к этому возвращаться. Этим должны заниматься другие люди. Главное, что я остался честен перед собой. Никогда не жалел себя, не филонил, выкладывался на сто процентов и старался играть, как можно лучше. Не всегда все получалось, но я делал все возможное.

- Удалось объясниться с болельщиками «Динамо»?

- До сих пор в памяти матч против «Зенита» (0:3) и всеобщее разочарование людей, причастных к «Динамо». Это была точка – мы вылетели. Понимал, что уже ничего не вернуть, что это моя последняя игра за клуб. Пошел поблагодарить болельщиков за поддержку, попрощаться. Очень тронуло, что стадион в этот момент скандировал мою фамилию. Это дорогого стоит, особенно в той атмосфере негатива и разочарования.

«МЫ НА МНОГОЕ СПОСОБНЫ»

- Чем занимались в свободное время на сборе в Австрии?

- Я присоединился к команде спустя несколько дней после начала сбора. Поэтому свободного времени особо не было. Нагрузки выдались серьезные, после тренировок старался отдыхать, восстанавливаться. Потом – ужин, теория. Свободного времени хватало только на то, чтобы почитать книгу или пообщаться с ребятами.

- В горы не выбирались?

- Очень хотел, но просто физически не было сил. Думал, взять велосипед, покататься или прогуляться пешком наверх. Потому что очень люблю горы - за красоту, диковинность, уединенность. За неизвестность, которая ждет тебя за следующим перевалом. Не хватает слов, чтобы это описать. Но я понимал, для чего приехал в Австрию, а до отъезда оставалось всего пять дней. Мне нужно было, во-первых, восстановиться после концовки сезона. Во-вторых, выйти на один уровень с ребятами, которые занимались на сборах с первого дня.

- На сборах всех удивили специальные очки, которые использовали вратари для тренировки концентрации. Впервые с таким гаджетом столкнулись?

- Да. Интересный метод тренировок. Потом поинтересовался у нашего тренера вратарей ГинтарасаСтауче, он сказал, что такие очки давно используют многие мировые клубы и сборные. Эти очки, мигая, создают определенные трудности, мешают сфокусироваться на мяче, тем самым тренируя внимание.

- Что успели узнать о сборной Новой Зеландии?

- Тренерский штаб вкратце уже познакомил нас с ними. Думаю, ближе к матчу информации будет еще больше. А так – мобильная, силовая, агрессивная команда, которая, кстати, неплохо играет в футбол. Слабых команд на турнире не будет. Но мы в любом случае должны исходить из своей игры.И самое главное – вера. Не только футболистов, тренеров, но и общественности. Правильная энергетика очень многое дает.

- Матч с Чили (1:1) в плане энергетики получился очень позитивным.

- Когда я приехал, то первым впечатлением стало то, что в сборной действительно собирается коллектив. Коллектив, который един, амбициозен и который очень хочет побеждать. Конечно, футбол – непредсказуем. Но я уверен, что наши вера, страсть и амбиции на многое влияют. Это прослеживалось не только в матче с Чили, но и на тренировках, в матче с Венгрией, когда сборная впервые за долгое время крупно победила, да еще и в гостях.

- У Португалии есть Роналду, у Мексики – Чичарито. А у России кто?

- Коллектив. Мы команда в самом полном смысле этого слова. И у нас каждый способен быть лидером вне зависимости от возраста и опыта.

- Вас задевает тот негатив, который пусть и спадает, но по-прежнему есть по отношению к сборной?

- Раньше я обращал на это больше внимания. Сейчас отношусь спокойнее. В любом случае все в наших руках. Нужно делать свою работу от и до, тогда в сборную снова поверят. В нее и сейчас верят – кто-то больше, кто-то меньше. Наверное, чтобы вернуть любовь, как было в 2008, нужны победы. Но, думаю, если все увидят, как команда бьется в каждом эпизоде, то будут в любом случае любить сборную и болеть за нее.

«УВЕРЕННЫЙ ПЕРВЫЙ НОМЕР В СБОРНОЙ – ЭТО ПРАВИЛЬНО»

- Как вы восприняли отъезд Артема Дзюбы?

- Это жизнь. Никто не застрахован от травм. Нам остается только поддержать товарища, пожелать скорейшего выздоровления.

- Видел, как вы на последней тренировке Дзюбы подходили и что-то говорили ему.

- Спрашивал, как самочувствие. Поддерживал: «Давай, Артем, ты – лидер». Но он уже в тот момент говорил, что у него очень болит колено и он, наверное,больше не сможет нормально тренироваться.

- Что вам сказал Черчесов после приезда в сборную?

- Он нацелил на серьезную вратарскую работу, на помощь в каких-то моментах молодым ребятам.

- Вы с Игорем Акинфеевым прошли через настоящие горнила в сборной. Он – Евро-2008 и ЧМ-2014, а вы – судьбоносный матч против Англии в «Лужниках», статусную игру против бразильцев в Лондоне. Большинству в сборной такие испытания только предстоят.

- Главное, что нас это никак не разделяет. Мы все равны. А опыт всегда готовы применить в интересах команды.

- Уверенный первый номер сборной – Акинфеев. Сложно себя мотивировать в такой ситуации?

- Нет. Так и должно быть – четкое разделение на основного голкипера и резервных. Приезжая в сборную, все прекрасно понимал и оценивал. Тренерскому штабу сказал, что готов приносить пользу в любом качестве. Почему так? Я переживаю за страну, за наш футбол, за сборную. И если я могу пригодиться команде в каком-либо качестве, буду счастлив это сделать.

- Как оцените клубный сезон?

- Когда я приехал в «Арсенал», клуб находился в зоне вылета. Было понятно, что нас ожидает борьба за сохранение места в РФПЛ. Для меня это стало вызовом. Потому что самое сложное– это бороться за выживание. Тем более что оставалось только 13 матчей, в команду зимой пришло много новых ребят. Слава Богу, нам удалосьрешить задачу. Надеюсь, дальше будет только лучше – и задачи станут амбициознее. Я всегда говорил, что просто играть в футбол мне неинтересно. Нужна цель. Сейчас – это удачное выступление на Кубке конфедераций.