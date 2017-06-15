«Вряд ли Манчини видел игру Кузяева». Экс-зенитовцы – о возвращении воспитанника
«Советский спорт»
выслушал мнения экс-игроков «Зенита» Алексея Стрепетова и Сергея Веденеева о переходе
Далера Кузяева в петербургский клуб.
«Кузяев пока не готов играть на европейском уровне»
– Когда руководство «Зенита» говорило о намерении вернуть
клубных воспитанников, не думал, что одним из них будет Кузяев, – признается бывший
игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов. – На данный момент он может только
составить конкуренцию в опорной зоне. Манчини пока собирается оставить всех
игроков и просмотреть их – это очень сильный шаг нового тренера. «Зенит» просто
взял игрока, который будет бороться за место в составе. Пока не могу сказать,
что Далер готов играть на европейском уровне.
– Еще стоит сделать поправку: Кузяева нельзя назвать
выпускником Академии «Зенита». Он выпускался из школы «Локомотива». Далер занимался
в «Смене» и был там недооценен, ему не удавалось пройти в стартовый состав
команды своего возраста. Затем он перешел в петербургский «Локомотив» и начал
работать под руководством Дмитрия Полякова. Далер там с успехом играл за юношеские
команды.
– Кузяев очень прибавил за последние годы. Он не был самым
сильным опорником в нашей премьер-лиге, но надо отдать ему должное: ему
удавалось очень хорошо проявлять себя в играх против родного клуба. Дай бог,
чтобы Далер заиграл, но его конкуренты – очень мастеровитые футболисты. Думаю,
его берут просто в обойму. Фурсенко говорил, что идет курс на возвращение своих
воспитанников, но есть еще десяток игроков, которые не хуже Кузяева.
«Пик Далера еще не пришел, но ему надо играть»
– Я видел игру Кузяева, но думаю, его не видел сам Манчини, –
говорит чемпион СССР-1984 Сергей Веденеев. – У «Зенита» высокие задачи, и под
них в составе должны находиться хорошие игроки. В нашем чемпионате самые крутые
игроки в защите – Игнашевич и братья Березуцкие, в полузащите – Зобнин и Глушаков,
а в нападении – Смолов. Вот эта пятерка могла бы достойна играть в команде и
решать высокие задачи. Все остальные игроки для «Зенита» – для удлинения
скамейки. У нас каждый год приходят по четыре-пять российских футболистов, и
они прозябают в запасе. Думаю, селекционная служба рада кого-нибудь приобрести,
но на сегодняшний день рынок российских игроков существует только для того,
чтобы бороться с лимитом. В Лиге Европы у наших футболистов будет немного
игровой практики, а в чемпионате один будет сменять другого.
– Кузяев – хороший игрок, но дело в том, что все футболисты
в Петербурге хорошие. Мне сейчас на ум приходят две фамилии: Соснин и Петров.
Они своевременно уехали, у них в «Крыльях» и «Краснодаре» соответственно было время
прибавлять в мастерстве. Эти игроки прогрессировали не то чтобы долго – им требовалось
четыре-пять лет, чтобы обрести какой-то класс. Можно еще вспомнить Канунникова,
Васина – вообще всех петербургских ребят. Их пик спортивного мастерства наступает
к 28 годам, когда игроков практически не рассматривают как серьезных. Пик
Далера еще не пришел, но ему нужно играть. Вопрос в том, будут ли его
выпускать, на какой позиции и вместо кого. Эта песня повторяется уже из года в
год.