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«Вряд ли Манчини видел игру Кузяева». Экс-зенитовцы – о возвращении воспитанника

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Вряд ли Манчини видел игру Кузяева». Экс-зенитовцы – о возвращении воспитанника
Фото: ФК «Ахмат»

«Советский спорт» выслушал мнения экс-игроков «Зенита» Алексея Стрепетова и Сергея Веденеева о переходе Далера Кузяева в петербургский клуб.

«Кузяев пока не готов играть на европейском уровне»

– Когда руководство «Зенита» говорило о намерении вернуть клубных воспитанников, не думал, что одним из них будет Кузяев, – признается бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов. – На данный момент он может только составить конкуренцию в опорной зоне. Манчини пока собирается оставить всех игроков и просмотреть их – это очень сильный шаг нового тренера. «Зенит» просто взял игрока, который будет бороться за место в составе. Пока не могу сказать, что Далер готов играть на европейском уровне.

– Еще стоит сделать поправку: Кузяева нельзя назвать выпускником Академии «Зенита». Он выпускался из школы «Локомотива». Далер занимался в «Смене» и был там недооценен, ему не удавалось пройти в стартовый состав команды своего возраста. Затем он перешел в петербургский «Локомотив» и начал работать под руководством Дмитрия Полякова. Далер там с успехом играл за юношеские команды.

– Кузяев очень прибавил за последние годы. Он не был самым сильным опорником в нашей премьер-лиге, но надо отдать ему должное: ему удавалось очень хорошо проявлять себя в играх против родного клуба. Дай бог, чтобы Далер заиграл, но его конкуренты – очень мастеровитые футболисты. Думаю, его берут просто в обойму. Фурсенко говорил, что идет курс на возвращение своих воспитанников, но есть еще десяток игроков, которые не хуже Кузяева.

«Пик Далера еще не пришел, но ему надо играть»

– Я видел игру Кузяева, но думаю, его не видел сам Манчини, – говорит чемпион СССР-1984 Сергей Веденеев. – У «Зенита» высокие задачи, и под них в составе должны находиться хорошие игроки. В нашем чемпионате самые крутые игроки в защите – Игнашевич и братья Березуцкие, в полузащите – Зобнин и Глушаков, а в нападении – Смолов. Вот эта пятерка могла бы достойна играть в команде и решать высокие задачи. Все остальные игроки для «Зенита» – для удлинения скамейки. У нас каждый год приходят по четыре-пять российских футболистов, и они прозябают в запасе. Думаю, селекционная служба рада кого-нибудь приобрести, но на сегодняшний день рынок российских игроков существует только для того, чтобы бороться с лимитом. В Лиге Европы у наших футболистов будет немного игровой практики, а в чемпионате один будет сменять другого.

– Кузяев – хороший игрок, но дело в том, что все футболисты в Петербурге хорошие. Мне сейчас на ум приходят две фамилии: Соснин и Петров. Они своевременно уехали, у них в «Крыльях» и «Краснодаре» соответственно было время прибавлять в мастерстве. Эти игроки прогрессировали не то чтобы долго – им требовалось четыре-пять лет, чтобы обрести какой-то класс. Можно еще вспомнить Канунникова, Васина – вообще всех петербургских ребят. Их пик спортивного мастерства наступает к 28 годам, когда игроков практически не рассматривают как серьезных. Пик Далера еще не пришел, но ему нужно играть. Вопрос в том, будут ли его выпускать, на какой позиции и вместо кого. Эта песня повторяется уже из года в год.

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