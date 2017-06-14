Король Дроздобород. Сегодня Николаю Дроздецкому исполнилось бы 60 лет

14 июня 2017 года знаменитому нападающему СКА, ЦСКА и сборной СССР Николаю Дроздецкому исполнилось бы 60 лет. Вспомним, каким он парнем был.

Самый модный хоккеист советской эпохи. «Как Дэнди лондонский одет», - это о нем. Длинный плащ, шляпа, начищенные до блеска туфли. Никаких «треников». Николай не жалел денег на дорогую одежду, да и шли ему вещи. Высокий, статный, ходил – словно по подиуму в Доме моды. Женщины были от него без ума. Вешались на шею. Но он сохранял верность своей супруге Любе. «Король Дроздобород», - назвал его кто-то из знакомых. Был такой в Чехословакии детский фильм.

В 17 лет Дроздецкий сыграл на юниорском чемпионате Европе в Гренобле для игроков не старше 19 лет. В одном из матчей его поставили в защиту к Вячеславу Фетисову. Из Франции колпинский юноша вернулся с золотой медалью.

А через несколько лет отправился служить в ЦСКА. Дебютировал с сборной в сложный для нее момент. На новом турнире «Кубок Швеции», который проводился в апреле 1980 года вместо чемпионата мира. Поражение могло стать фатальным для Виктора Тихонова, проигравшего в феврале американским студентам на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде. Новичок не подвел тренера, стал лучшим бомбардиром турнира с 8 (4+4) очками. Забив решающий гол в решающем матче с чехами.

Потом были победы на двух чемпионатах мира, Кубке Канады-1981, где Дроздецкий открыл счет голам сборной. Но его звездный час пробил на Олимпиаде-1984 в Сараеве. Тройка гренадеров Кожевников – Тюменев – Дроздецкий затмила великое звено КЛМ, доминировавшее в мировом хоккее.

С 12 (10+2) очками Дроздецкий стал лучшим бомбардиром сборной и лучшим снайпером турнира. По итогам сезона популярный еженедельник «Футбол-Хоккей» (воскресное приложение «Советского спорта») назвал героя Сараева игроком года. При находившихся в расцвете сил и таланта Макарове, Крутове, Фетисове, Третьяке…

Увы, Олимпида-1984 стала лебединой песней Дроздецкого. В ЦСКА появились молодые таланты, и Дроздецкий вернулся в родной ленинградский СКА. Помог ему завоевать бронзу. В те временам громкая сенсация!

Доигрывал Николай в скромном шведском клубе. В Швеции его боготворили, помнили, как наплакались «Тре Крунур» от его клюшки.

Летом 1994-го у Николая обнаружили сахарный диабет. Это был не приговор. Немало хоккеистов страдало и страдает от этого недуга. В ноябре 1995-го Дроздецкий приехал навестить маму. Говорят, выпил шампанского. Вечером ему стало плохо, он потерял сознание. Инсулина дома не оказалось. Мама бросилась в аптеку, но было уже поздно. Так трагично на 39-м году оборвалась жизнь знаменитого хоккеиста.