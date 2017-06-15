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Круши его. Почему Ковалев должен уничтожить Уорда

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Андре Уорд и Сергей Ковалев (справа)
Андре Уорд и Сергей Ковалев (справа)Фото: Gettyimages.ru

Корреспондент «Советского спорта» Владислав Усачев – о предстоящем поединке за звание чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO между россиянином Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом.

Более полугода прошло с момента первой встречи боксеров, а чувство безнаказанного ограбления никуда не исчезло. Сам Ковалев признает, что «повод судьям он дал, они и воспользовались».

Теперь никаких поводов давать нельзя. Осталось крушить. Недаром у Ковалева прозвище Krusher. Практически все эксперты отмечали, что Сергею не хватило сил во второй половине поединка, чтобы выглядеть убедительнее. Россиянин рассказал, что при подготовке к бою он пересидел в горах и банально перетренировался.

Эта ошибка учтена. На этот раз Ковалев готовился по старой системе. И на всякий случай взял нового тренера по физподготовке. Но и прежний тренер Джон Дэвид Джексон продолжил работу с ним. Хотя команда Андре Уорда развернула целую пиар-кампанию на тему: «Ковалев, Джексон хотел перейти к нам».

Конечно, Сергей выражал недовольство работой своего тренера, но не до такой степени, чтобы Джексон решил сразу уйти. Тем более уйти в лагерь соперника. Сам Джексон – не идиот, он мог жаловаться на то, что его полномочия ограничили, но не мог не понимать, как такой уход отразился бы на его репутации. Своих боксеров так не бросают. Тем более лучших. Тем более в самый ответственный момент.

Но оставим этот вопрос. Джексон по-прежнему с Ковалевым. И на этот раз «бензобак» российского боксера не должен опустеть в середине боя. Но в таком случае предложит Уорд? Григорий Стангрит, которому предстоит комментировать этот бой, опасается, что второй поединок начнется с того, чем закончился первый.

Опасения обоснованные. Все мы волнуемся за Сергея. Но все-таки вторую часть первого боя Уорд не столько выиграл, сколько выровнял и должен был проиграть бой. Как Дэниэл Джейкобс проиграл Геннадию Головкину.

И выровнял бой Уорд за счет усталости россиянина. Инициативу он не перехватил. Это в поединке Кличко-Джошуа инициатива переходила одного к другому. Уорд делал ровно то же, что делал в первых раундах. Но тогда его не было видно. Пока у Ковалева не опустел «бензобак».

Что нового может предложить Андре? Ничего. Бьющим боксером он не станет. 25-летние девушки из Челябинска бьют сильнее его. Убегать Уорд тоже не будет. Значит, остается старый арсенал: клинч, «вязание», удары локтями и какие-то элементы и вольной борьбы. Все это мы уже видели и осудили.

Кстати, о судьях. На первом поединке работали американцы Берт Клементс, Гленн Троубридж и Джон Маккейл. Новую встречу боксеров так же будет судить американская бригада, но в другом составе: Гленн Фельдман, Дэйв Моретти и Стив Вайсфельд. У каждого из шестерых были неоднозначные решения. Как сложится на этот раз – заранее знать невозможно. Зато есть посыл – общественное мнение после первого боя было за Ковалева. И судьи не могут его не учитывать. Хотя бы на уровне подсознания. Вспомните два первых боя Эрика Моралеса и Марко Антонио Барреры.

К однозначно положительным изменениям можно отнести назначение на бой рефери Тони Уикса. Работавший на прошлом поединке Роберт Берд косвенно признал, что с работой не справился и заявил, что «никто бы и не упоминал меня, если бы судьи не намудрили». У Уикса карьера рефери более впечатляющая, и пока никто не обвинял его в плохой работе. Будет нужно, он выпишет пару предупреждений.

Ковалев уже в Лас-Вегасе и рассказал, что «аренда Уордом его поясов закончилась». Настрой у россиянина самый серьезный. Но нельзя не понимать, что все-таки оба боксера находятся в пятерке лучших в мире, а значит, бой будет напряженным и сложным. Зрелище это не гарантирует. Тем более, что одним из боксеров является Андре Уорд. Зато интрига такая, что валидол не помешает даже людям со стальными нервами. Осталось покрепче сжать кулаки и отобрать у американца «игрушку на Рождество».

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