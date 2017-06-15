Новые тренеры «Спартака», трансферы «Зенита» и ожидание сборной (видео)
В
рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в
российском футболе.
Новые помощники
Вчера «Спартак» провел первую тренировку. Даже две. Как это принято, на начальном этапе подготовки к сезону практикуются двухразовые занятия. С игроками основы тренировались выходцы из «Спартака-2», что также в порядке вещей на первом сборе. В таком режиме красно-белые будут готовиться до 24 июня. Дальше – зарубежный сбор в Австрии.
В первый тренировочный день к команде
присоединились два итальянских тренера – Аттила Мальфатти и специалист по
физподготовке Джорджо Д`Урбано. Это усиление состава, пока тренерского. В
прошлом сезоне Массимо Каррера не стал пополнять тренерский штаб, хотя
разговоры об этом ходили с августа. А сейчас решился. Сообщается также, что
остальные представители тренерского штаба продлили контракты до конца мая 2018
года.
Еще одно усиление
Роберто Манчини уже в «Зените». Думает, как
остановить «Спартак» и выйти в Лигу чемпионов. Игроки прошли медосмотр и
сегодня должны приступить к тренировкам. Приступит и Дзюба. С ним все
нормально, даже операция, как оказалось, не нужна. Это в сборной ненормально,
что-то болит. А в клубе всегда готов! Бывает.
Еще одним новичком «Зенита» стал опорный
полузащитник «Ахмата» Далер Кузяев. Это очень сильный исполнитель, способный
закрыть опорную зону и в клубе, и в сборной. Весь вчерашний день пугали
Денисовым – возвращается 33-летняя легенда! Но, к счастью для питерских
болельщиков, этого не произошло. Потому что переход Кузяева – усиление, а
возможный переход Денисова – авантюра.
Отличный трансфер, «Зенит»! Михаил Борзыкин – о переходе Кузяева
– Впечатления только положительные – я
возвращаюсь в родной город, где живет моя семья, много друзей. Я воспитанник
петербургского футбола, был в системе академии «Зенита», где провел три
года. Впервые об интересе узнал в конце мая. Но в тот момент был
сконцентрировал на учебе, были ГОСы на носу. Переговорами занимался мой отец, –
сказал Кузяев.
Добавим, что, по словам президента «Ахмата»
Магомеда Даудова, сумма трансфера составила 4 млн. евро.
Самый умный новичок «Зенита». Кто такой Далер Кузяев и
почему он петербуржец?
Внутренний рынок
Активность на трансферном рынке есть. В основном
на внутреннем.
Вчера «Динамо» подписало контракты с Шуньичем и
Вандерсоном.
ЦСКА пока никого не подписывал, но продлил
контракт с Фернандесом на пять лет. Точно готовят к продаже! Армейцы приступили
к тренировкам на первом сборе в Австрии.
А «Локомотив» продлил контракт с Михаликом,
представил Медведева и обзавелся новым советником президента клуба, которым
стал Булыкин.
background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;»>– Первостепенная задача – налаживание работы с
нашими молодыми футболистами, в ближайшее время мы будем обсуждать этот вопрос.
Я поиграл в Нидерландах и Бельгии, где очень хорошо воспитывают молодежь. И мы
хотим, чтобы «Локомотив» тоже растил хорошую молодежь, обеспечивал молодыми
игроками не только свою команду, но и сборную России. Ближайшей нашей задачей,
помимо трансферов, является выращивание молодых футболистов, чтобы потом
доверять им при включении их в основной состав, – рассказал о своих задачах
бывший нападающий.
Игроки «Краснодара» также прошли медосмотр.
Остальные уже тренируются.
Английский Слуцкого
К сезону готовятся и в Англии. Новый главный тренер «Халл Сити» обратился к болельщикам.
🎥 | The #RussianRevolution begins! Our new Head Coach has a message for you, @HullCity fans… #WelcomeLeonid 🐯 🇷🇺 pic.twitter.com/h3So88LTmD— Hull City (@HullCity) 14 июня 2017 г.
background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;»>Перевод: «Привет, болельщики «Халла». Я – Леонид
Слуцкий, новый главный тренер вашего клуба. Я очень рад быть здесь. Надеюсь, вы
будете хорошо нас поддерживать, и мы проведем отличный следующий сезон и вместе
достигнем наших целей».
Как вам? Уж точно не хуже, чем у Виталия Мутко.
За пару дней до старта
К Кубку конфедераций все вроде бы готово. И даже
сборная России, приятно удивившая в последнем контрольном матче.
Вчера наша команда провела открытую тренировку
на «ВЭБ Арене», которую посетили около четырех тысяч человек. Первый матч –
послезавтра. С Новой Зеландией. Такой проиграть нельзя.
«Караваев – лучший в «Спарте», а его не зовут!». Сборную
снова любят
Пока сборная России тренировалась, в Волгограде горел стадион, строящийся к чемпионату мира. Будем верить, что ничего серьезного. Так, подымило чуть-чуть…
Бонус. Рахимов
В нашей редакции побывал бывший главный тренер
«Ахмата» Рашид Рахимов. Смотрим!