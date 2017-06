Новые тренеры «Спартака», трансферы «Зенита» и ожидание сборной (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Новые помощники

Вчера «Спартак» провел первую тренировку. Даже две. Как это принято, на начальном этапе подготовки к сезону практикуются двухразовые занятия. С игроками основы тренировались выходцы из «Спартака-2», что также в порядке вещей на первом сборе. В таком режиме красно-белые будут готовиться до 24 июня. Дальше – зарубежный сбор в Австрии.

В первый тренировочный день к команде присоединились два итальянских тренера – Аттила Мальфатти и специалист по физподготовке Джорджо Д`Урбано. Это усиление состава, пока тренерского. В прошлом сезоне Массимо Каррера не стал пополнять тренерский штаб, хотя разговоры об этом ходили с августа. А сейчас решился. Сообщается также, что остальные представители тренерского штаба продлили контракты до конца мая 2018 года.



Еще одно усиление

Роберто Манчини уже в «Зените». Думает, как остановить «Спартак» и выйти в Лигу чемпионов. Игроки прошли медосмотр и сегодня должны приступить к тренировкам. Приступит и Дзюба. С ним все нормально, даже операция, как оказалось, не нужна. Это в сборной ненормально, что-то болит. А в клубе всегда готов! Бывает.

Еще одним новичком «Зенита» стал опорный полузащитник «Ахмата» Далер Кузяев. Это очень сильный исполнитель, способный закрыть опорную зону и в клубе, и в сборной. Весь вчерашний день пугали Денисовым – возвращается 33-летняя легенда! Но, к счастью для питерских болельщиков, этого не произошло. Потому что переход Кузяева – усиление, а возможный переход Денисова – авантюра.

– Впечатления только положительные – я возвращаюсь в родной город, где живет моя семья, много друзей. Я воспитанник петербургского футбола, был в системе академии «Зенита», где провел три года. Впервые об интересе узнал в конце мая. Но в тот момент был сконцентрировал на учебе, были ГОСы на носу. Переговорами занимался мой отец, – сказал Кузяев.



Добавим, что, по словам президента «Ахмата» Магомеда Даудова, сумма трансфера составила 4 млн. евро.

Внутренний рынок

Активность на трансферном рынке есть. В основном на внутреннем.

Вчера «Динамо» подписало контракты с Шуньичем и Вандерсоном.

ЦСКА пока никого не подписывал, но продлил контракт с Фернандесом на пять лет. Точно готовят к продаже! Армейцы приступили к тренировкам на первом сборе в Австрии.

А «Локомотив» продлил контракт с Михаликом, представил Медведева и обзавелся новым советником президента клуба, которым стал Булыкин.

– Первостепенная задача – налаживание работы с нашими молодыми футболистами, в ближайшее время мы будем обсуждать этот вопрос. Я поиграл в Нидерландах и Бельгии, где очень хорошо воспитывают молодежь. И мы хотим, чтобы «Локомотив» тоже растил хорошую молодежь, обеспечивал молодыми игроками не только свою команду, но и сборную России. Ближайшей нашей задачей, помимо трансферов, является выращивание молодых футболистов, чтобы потом доверять им при включении их в основной состав, – рассказал о своих задачах бывший нападающий.

Игроки «Краснодара» также прошли медосмотр. Остальные уже тренируются.

Английский Слуцкого

К сезону готовятся и в Англии. Новый главный тренер «Халл Сити» обратился к болельщикам.

🎥 | The #RussianRevolution begins! Our new Head Coach has a message for you, @HullCity fans… #WelcomeLeonid 🐯 🇷🇺 pic.twitter.com/h3So88LTmD