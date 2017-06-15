Убедитесь, что позора на матче открытия Кубка конфедераций не будет
Поле стадиона в Петербурге все-таки в норме: оно зеленое, и в нем нет дачных ковриков.
Фото: instagram.com/slavny1/
Фото: instagram.com/kirbravov/
Фото: instagram.com/irmishka_/
Уже ясно, кто выиграет Кубок конфедераций. Россия не провалится [полный расклад]
Фото: instagram.com/irmishka_/
Фото: instagram.com/midapsycho/
Фото: instagram.com/ skazimirova /
Фото: vk.com/id236171377
Новозеландцы раскрыли секрет сборной России. Черчесову нужно что-то придумать
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