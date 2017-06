Два миллиона долларов в 17 лет. Кто самые богатые киберспортсмены мира

Компьютерный спорт развивается очень быстро — если даже не сказать «слишком быстро». Один из показателей эффективного роста — сумасшедшие гонорары за победы, увеличивающиеся каждый год. Так, совсем недавно общий призовой фонд турниров по Dota 2 превысил отметку в сто миллионов долларов. «Советский спорт» готов рассказать десять самых ярких историй финансового успеха в киберспорте, или Как стать миллионером, не выходя из игры.

Надо сразу отметить, что большая часть призового фонда киберспорта перепадает именно на Dota 2, а точнее — на ежегодный мировой чемпионат The International. Если по ходу сезона призовые в популярной MOBA превышают премии в других дисциплинах, то для чемпионата мира разработчики из компании Valve используют систему краудфандинга. За счет пожертвований фанатов призовой фонд составляет миллионы долларов, которые обычно игрок не может заработать за всю карьеру. Именно потому топ-10 богатейших игроков мира согласно данным независимого портала esportsearnings.com — победители The International 2015 и 2016, а в топ-100 входят 72 игрока из Dota 2.



Саахил «Universe» Арора, 26 лет;

Нынешняя команда: Evil Geniuses - игрок;

Дисциплина: Dota 2;

Состояние: $2,822,796.



На первых четырех строчках расположились игроки и экс-игроки американской команды Evil Geniuses, и это неудивительно: «злые гении» три года подряд входят в тройку лучших на The International, а также хорошо проявляют себя по ходу сезона. Больше всех заработал именно хардлайнер из Висконсина, США, защищающий цвета команды с сентября 2013 года — Universe не пропустил ни одного достижения EG.





Чемпион мира-2015 эти деньги заслужил: Саахил настоящий профессионал, не позволяющий себе резких высказываний на публику и спокойный по игре. Ни во время, ни после матчей он не дает волю эмоциям, а его человеческие качества дополняет яркий скилл и стабильность, которой восхищаются как специалисты, так и простые болельщики. Американец, независимо от общего состояния команды, безукоризненно действует на сложной линии и грамотно использует качества героя по ходу матча. Мечта любой команды, да и только — но после единственной попытки уйти, оказавшейся провалом, 26-летний оффлейнер наверняка не будет спешить расставаться с «гениями». Вполне возможно, что до конца карьеры.



Питер «ppd» Дагер, 25 лет;

Нынешняя команда: Evil Geniuses - гендиректор;

Дисциплина: Dota 2;

Состояние: $2,602,008.



Если Universe, принимавшего участие еще в первом чемпионате мира в Кёльне семь лет назад, можно назвать ветераном Dota 2, то стоящий на втором месте в рейтинге Питер Дагер — самый что ни на есть варяг. Вместе со своим другом он эмигрировал в доту из похожей дисциплины Heroes of Newerth в 2013 году. За суммами с нулями тогда, на волне внезапного роста популярности Dota 2, погнались многие известные «хонеры». Успеха, правда, достигли лишь единицы.





Спустя полгода в новой игре Питер вступил в пробный состав Evil Geniuses, который неожиданно стал показывать великолепные результаты. ppd стал одним из самых молодых капитанов мира, а его талант находить нечто совершенно новое и неожиданное, по сути, сделал результат. Вместе с американцем «злые гении» провели три ярких сезона, но в сентябре прошлого года Питер избрал другой путь и занялся менеджментом. Решение 25-летнего игрока удивило, но спорить никто не стал: в Dota 2 американец добился, кажется, всего,



Сумаил «Suma1L» Хассан, 18 лет;

Нынешняя команда: Evil Geniuses - игрок;

Дисциплина: Dota 2;

Состояние: $2,503,632.



Трудно поверить, но этому смуглому парню с темными глазами всего 18. За свою карьеру «золотой мальчик» выиграл чемпионат мира и семь крупных турниров, заработав более двух с половиной миллионов долларов. Большую часть — еще до совершеннолетия.



Сумаил — представитель нового, третьего поколения звезд мировой Dota 2. Ему вместе с RAMZES666, zai и Miracle удалось затмить как старожилов легендарной MOBA, так и путешественников из HoN и иных схожих игр. Однако ни один из списка выше с пакистанцем пока сравниться не может, и дело тут не только в деньгах.



«Сейчас он лучший игрок в мире. Я к этому только стремлюсь», — Роман «RAMZES666» Кушнарев в интервью «Советскому спорту».

За два года он перевернул представления о действиях на центральной линии; как на отдельных героях, так и в целом по механике игры. Потрясающая игра на любой стадии заставляет сомневаться: это точно тот мальчик нажимает на кнопки, будто провел в этой игре всю жизнь?

Клинтон «Fear» Люмис, 29 лет;

Нынешняя команда: Evil Geniuses - тренер;

Дисциплина: Dota 2;

Состояние: $2,381,799.



Легенда американской сцены стоял у истоков Evil Geniuses и провел в команде времени больше, чем ppd или даже Universe, но в списке стоит лишь четвертым. Дело объясняется драмой: в 2014 году, когда «злые гении» выглядели одним из претендентов на победу в The International, врачи обнаружили у лидера команды туннельный синдром, запретив ему выступления.





Тогда команда, вынужденная играть с заменой, смогла занять лишь третье место на мировом первенстве, однако Fear показал себя по-настоящему легендарным игроком; вернувшись в строй в следующем сезоне, Клинтон привел свою команду к победе на The International 2015, исполнив мечту.



За свою карьеру американский игрок успел поиграть и в роли керри, и на позиции поддержки, и даже на сложной линии. Однако запомнят его именно как одного из лучших фармеров, а также хладнокровного и мудрого лидера, который добился всего, чего хотел. Болезнь, однако, не ушла полностью, мучая Fear последний сезон. В итоге 28-летний лидер принял решение перейти на позицию тренера, передавая свой опыт молодым «гениям».



Команда Wings Gaming;

Дисциплина: Dota 2;

Состояние каждого игрока: по $1,955,008.



Если про таких разных победителей TI5 можно говорить часами, то в прошлом году чемпионами мира стала абсолютно новая команда. Без продолжительной клубной истории, опытных игроков и вообще каких-то предпосылок к успеху. Просто в один момент пять малоизвестных игроков начали выигрывать квалификации, занимать высокие места на мировых турнирах, а потом внезапно оказались расторопнее конкурентов в битве за Эгиду.



Shadow, Faith_bian, Innocence, y, bLink — в начале 2016 года эти имена знали только специалисты по китайскому киберспорту. Спустя же полгода пятерка после одной победы взлетает в десятку богатейших игроков мира (чем все-таки плоха система Valve), удивляя всех вокруг. Аналитики в один голос говорили о высоком уровне игры каждого из них, но разделить Wings Gaming никому и в голову бы не пришло: настолько было отточено командное взаимодействие, казавшееся секретом успеха.





Тогда никто не знал, насколько злую шутку сыграет с командой та победа. В новом сезоне Wings не показали ничего, проваливали турнир за турниром и все больше бледнели. Сумасшедшие стратегии сменили унылые, однообразные пики; игроки много ошибались… Потом оказалось — проблема не только в игре.



Хозяин команды вложил полученные от победы на The International деньги в League Of Legends и провалился. Невыплаты зарплат и пустые обещания вынудили игроков уйти — чего, по правилам китайской ассоциации, делать было нельзя. После того как экс-Wings запугали пожизненными банами, стало ясно: играть вместе парни не будут. Взаимные обвинения и попытки выгородить себя продолжались несколько недель. В итоге два игрока оказались в одной из слабейших команд Китая, еще двое собрали стак, а последний завершил карьеру. Wings пропали с киберспортивной карты также быстро, как и появились.



Ли «Faker» Сан Хёк, 21 год;

Нынешняя команда: SK Telecom T1 - игрок;

Дисциплина: League of Legends;

Состояние: $1,047,606.



Для сравнения самый богатый игрок в League Of Legends — главного конкурента Dota 2 — за четыре с половиной года заработал в два раза меньше, чем каждый из Wings, занимая в общем списке место в конце третьего десятка. И это несмотря на три победы на World Championship и два первых места на Mid-Season Invitational. Надо, конечно, отметить, что по общему доходу 21-летний кореец наверняка обгоняет и Suma1L — свой вклад вносят зарплаты от разработчиков и спонсорские контракты. Иная экосистема.





Что до игровой части, то Ли — самый известный игрок в League Of Legends в мире. Многие называют его лучшим за всю историю, и даже дедушка наверняка уже простил внуку уход из школы в киберспорт в 2011 году. Faker воистину уникальный киберспортсмен, который войдет в историю своей яркой игрой и крутыми хайлайтами.



Ли «JaeDong» Джей Донг, 27 лет;

В данный момент ушел из киберспорта;

Дисциплина: StarCraft;

Состояние: $622,222.



Самый богатый StarCraft’ер расположился на 64 месте. Кореец стал одним из лучших игроков эры Brood War, большую часть карьеры выступая за американскую команду Evil Geniuses. Он выиграл несколько турниров мирового уровня и занимал высокие места на ивентах с наиболее высоким призовым фондом — вот и весь секрет успеха.



Происходило это в 2008-2010 годах — тогда StarCraft был одной из основных кибердисциплин, а за победу на турнире по SC: Brood War можно было получить до $50,000. Их было предостаточно, и терпеливый труд позволил корейцу сколотить состояние.





Дальнейшая карьера Ли, увы, оказалась не столь успешной — да и призовые за победу были уже немного меньше. Тем не менее азиатский игрок еще долго оставался в топе мирового StarCraft и закончил свою карьеру только в прошлом году.



Филипп «NEO» Кубски, 30 лет / Виктор «TaZ» Войтас, 31 год;

Нынешняя команда: Virtus.pro - игрок;

Дисциплина: CS:GO;

Состояние: по $600,000.



Про поляка TaZ, который в 31 год продолжает оставаться одним из лучших стрелков Европы, мы не так давно упоминали в материале о самых возрастных киберспортсменах мира. Большую часть шестнадцатилетней карьеры Виктор провел вместе со своим другом NEO, потому и все трофеи поляки заработали вместе. В последние три года гонорары от организаторов составляют шестизначные суммы — кажется, что если TaZ и NEO побудут в топе еще пару лет, то вполне могут стать первыми стреляющими миллионерами в киберспорте.





А предпосылки для этого, конечно, есть — сплоченная команда профессионалов, мощная организация за спиной, тренер и тренировочная база. Кроме того, возраст пока совершенно не сказывается на уровне игры Виктора и Филиппа, потому Virtus.pro остается одной из самых грозных команд мира.



Сергей «God» Брагин, 25 лет;

Нынешняя команда: Vega Squadron - игрок;

Дисциплина: Dota 2;

Состояние: $395,736.



В национальном рейтинге Россия занимает восьмую строчку; полторы тысячи профессионалов за 15 лет суммарно выиграли $8,602,359, или почти полмиллиарда рублей.Общие цифры потрясают, но отдельные представители в топе занимают места, начиная лишь со второй сотни. Объяснение этому есть — обычно россияне хорошо показывают себя в дисциплинах с призовым фондом ниже среднего либо выигрывали турниры на заре киберспорта, получая в сотни раз меньше нынешних чемпионов. Так, и самый богатый игрок в HearthStone Павел «Pavel» Бельтюков, и легендарный игрок Na’Vi Дмитрий «Lost» Куприянов, от того же Suma1L довольно далеки.





Больше всех в стране за свою десятилетнюю карьеру в доте выиграл Сергей «God» Брагин, игрок Vega Squadron — более 22 миллионов рублей. Большую часть, тем не менее, он тоже получил за выступление на The International 2015: тогда российская Virtus.Pro смогла войти в пятерку лучших. Впрочем, заслуг Сергея это не умаляет — пару лет назад он считался одним из лучших мидеров мира и успел покататься по миру (провел один сезон в Китае, играл в Европе), но большую часть карьеры провел все-таки дома, в СНГ. Сейчас G вместе с «акулами» готовится к отборочным на чемпионат мира — легендарному мидеру еще есть что доказывать миру доты.



Саша «Scarlett» Хостин, 23 года;

Нынешняя команда: Team Expert - игрок;

Дисциплина: StarCraft II;

Состояние: $177,662.



Женский киберспорт — та еще проблема. Поддержки отдельной системы от разработчиков или крупных холдингов слабая половина человечества никак не дождется, а строить подобное самостоятельно крайне затруднительно и рискованно. Крупные женские турниры проходят очень редко, вот и получается: нужно либо принимать участие в любительских турнирах в попытках хоть немного развить сферу, либо пробовать сражаться наравне с мужчинами.





Саша Хостин из Канады — одна из немногих девушек, которые закрепились в киберспорте. Удивительно, что Scarlett выступает не в популярном нынче женском CS:GO, а в StarCraft — причем то в женских, то в мужских турнирах. За несколько лет киберспортивной карьеры она десятки раз поднималась на пьедестал почета престижных мировых турниров, оставив разговоры о слабом поле и фразы о собственной транссексуальности побежденным оппонентам.