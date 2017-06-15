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Виталий Минаков: После боя с Мэйвезером Макгрегора будут уважать еще больше

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Конор Макгрегор
Конор МакгрегорФото: Gettyimages.ru

Непобежденный российский боец смешанного стиля Виталий Минаков обсудил с корреспондентом «Советского спорта» предстоящий поединок американского боксера Флойда Мэйвезера с чемпионом UFC Конором Макгрегором.

– Интересно, что будет происходить до начала поединка, – говорит Минаков. – Сам бой не несет в себе какой-то интриги. Мы знаем, насколько Макгрегор харизматичный парень. То же самое касается и Мэйвезера. Это будет настоящее шоу. Они многое друг другу скажут.

Что касается самого поединка, – продолжает Виталий, – то здесь все предельно ясно – бой закончится тогда, когда этого захочет Мэйвезер. Встреча пройдет по правилам бокса, и все прекрасно помнят, кто такой Флойд Мэйвезер. С другой стороны, речь идет о контактном виде спорта и лаки-панч еще никто не отменял. От этого никто не застрахован (смеется).

– Российский боксер Сергей Ковалев, который в субботу проведет реванш с Андре Уордом, заявил, что поединок Мэйвезера и Макгрегора – развод любителей боевых видов спорта.
– У Сергея, как у боксера самого высокого класса, профессиональная точка зрения, с которой я полностью согласен. Не только Ковалев придерживается такой позиции, но и другие представителя бокса и смешанных единоборств. Повторюсь, этот поединок не несет в себе спортивной составляющей. С другой стороны, у людей есть возможность отлично заработать. Они этим пользуются, а почему нет?

Мне лично интересно, что парни устроят перед боем. Знаете, есть фанаты, который живут в своем мире, и не понимают, насколько Мэйвезер выше уровнем, чем Макгрегор.

– Флойд в последний раз появлялся на ринге в сентябре 2015 года. После этого он объявил о завершении карьеры. Перерыв в два года как-то скажется на поединке с Макгрегором?
– Флойд настолько мастеровитый боксер, что даже перерыв в 20 лет не помешает ему победить Конора. Поймите, здесь просто разный уровень. Скажу проще: Флойд – высококлассный боксер, которому невозможно найти равных. Он просто вне категории. А Макгрегор, если говорить нашим языком, кандидат в мастера спорта. И то, это под вопросом. У меня сейчас в голове лишь один и вопрос – зачем это американцу?

– Что будет с Макгрегором после боя с Мэйвезером? Будет ли он по-прежнему востребован в UFC?
– Конор выйдет победителем в любом случае. Даже если Флойд отправит его в нокаут на первой секунде. Поймите, о встрече с Мэйвезером мечтали и мечтают многие боксеры мира. Это просто подарок и сумасшедший пиар. Отличная возможность заработать большие деньги. Флойд наградил Макгрегора, который не имеет никакого веса в боксе. Между ними просто громадная пропасть.

После боя с Мэйвезером фанаты еще больше будут уважать Макгрегора за то, что он бросил вызов легенде. Конор уже ведь успел проиграть по правилам UFC Нэйту Диасу, но кто сейчас об этом помнит? А если он уступит Мэйвезеру по правилам бокса, то здесь вообще не будет никаких вопросов, – заключил Минаков.

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