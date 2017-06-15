«Был интерес из Ла лиги и двух московских клубов». Как Кузяев перешел в «Зенит»

Адьям Кузяев, отец и представитель новичка «Зенита» Далера Кузяева, тренер эстонской команды «Нарва-Транс», рассказал о деталях возвращения сына в Петербург, его готовности к жесткой конкуренции и об участии Роберто Манчини в переходе игрока.

«Слухи об интересе «Зенита» доходили и при прежнем руководстве клуба»

– Когда в руководстве «Зенита» нацелились на возвращение воспитанников, могли предположить, что одним из них будет Далер?

– Такие мысли были. Разговоры о возможном возвращении Далера уже шли, поэтому были предположения, что можем получить какой-то шанс.

– С предыдущим руководством «Зенита» тоже были контакты по поводу сына?

– Нет, серьезных разговоров не было.

– Но вы говорили, что была заинтересованность.

– До меня доходили разговоры, что скауты интересовались некоторыми моментами – футбольный мир-то тесен. Были слухи и об интересе московских клубов.

– Алексей Стрепетов вспоминал, что Далера в свое время недооценили в «Смене». С чем это связано?

– Ситуация очень простая: у нас все в роду – я, старший сын Руслан и Далер – до 18 лет были мелкими. У Далера все было нормально с техникой, но не хватало мощи.

– Поэтому он и ушел в петербургский «Локомотив» – чтобы окрепнуть?

– Да, сын почувствовал себя там очень уверенно. Он впервые поехал на чемпионат России, и команда там заняла четвертое место. «Локомотив» и тренер Дмитрий Поляков сыграли очень большую роль в становлении Далера.

– Когда из «Локомотива» позвали обратно в «Зенит», были уверены, что сын теперь заиграет?

– В нем был заинтересованы тренеры молодежной команды, среди них был Александр Горшков. Мы посчитали, что это хорошая возможность себя проявить, поэтому и приняли предложение «Зенита».

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«Был уверен, что Далер где-нибудь заиграет»

– Далер отыграл за молодежную команду один сезон. Что помешало остаться в Петербурге?

– Как говорили тренеры: парень интересный, хороший, но пока не подходит для дубля. Они предложили поискать другие варианты, так как на том этапе на него не рассчитывали.

– Вы говорили сыну, что шанс в «Зените» еще обязательно будет?

– Мы были уверены, что он заиграет – не обязательно именно в «Зените». Сейчас многие корреспонденты говорят: рано считать, что Далер заиграет в Петербурге. Сын понимает, что в команде сейчас жесткая конкуренция, но мы к ней готовы. Я ему раньше говорил: мы будем играть, постепенно подниматься наверх. Это тяжело, надо пробиваться через сложности, они есть у любого человека. Но и я, и Далер были уверены, что он заиграет. И бог нам помог.

– Уверены, что заиграет, несмотря на последние примеры? Далеру припоминают пути Новосельцева, Юсупова.

– Я уже рассказал о его бедах. Несмотря на них, сын везде доказывал. Когда мы переехали в Петербург, он доказывал свою состоятельность в «Коломягах». Потом пригласили в «Смену», и там Далер трудился. Ему никогда не говорили: приходи и играй. Он завоевывал расположение тренеров своим упорным трудом. И это правда, не простые слова. Поляков, тренировавший сына в «Локомотиве», говорил, что Далер пришел на общих условиях, и ему нужно так же все доказывать. Никаких поблажек не давали. Мы были согласны с такой политикой.

В «Тереке» сын полгода просидел в запасе, его только в конце чемпионата выпустили на несколько минут в игре против «Рубина». Далер спрашивал: «Папа, как, что делать?» Мы решили, что надо работать. Сейчас он морально готов, нет никакой паники, волнения. «Зенит» – топовый клуб с очень сильным подбором футболистов. Здесь следят за каждым шагом футболиста. Мы это понимаем, и, думаю, Далер готов реально побиться за место в основном составе.

«Сказали, что испанский чемпионат нам интересен»

– Далер сказал, что переговорами занимались вы. Сын в них никак не участвовал из-за госэкзамена и защиты диссертации в вузе?

– Не совсем так. Да, я общался с клубами. В то же время считаю Далера взрослым и уверенным в себе человеком, который здраво смотрит на мир. Мы были на связи по каждому вопросу, но последнее решение всегда было за ним. То же самое касалось и старшего сына. Это их жизнь. Мы с супругой можем только помочь, направить, а решения они принимают сами.

– Сколько клубов с вами общались на предмет сына?

– Не буду говорить все названия. Это были две команды из Москвы и одна из Испании. Еще один клуб интересовался, но я очень уважаю его тренера. Они не то чтобы выходили на меня – клубы «проверяли почву». Хорошие люди приходили и спрашивали: есть интерес этих команд, как вы на это смотрите? Мы смотрели положительно, но самым главным для клубов было согласовать переход с «Ахматом», который дал развитие Далеру. К тому же у него оставался еще год контракта. Если какой-нибудь клуб смог бы договориться с «Ахматом» – мы были бы только за. И «Зениту» это удалось.

– Испанская команда представляла какую лигу?

– Ла лигу. Интерес к Далеру был у «Лас-Пальмаса». Мы сказали, что нам интересен испанский чемпионат, но клубу надо было обратиться к руководству «Ахмата».

– Когда на вас вышел Константин Сарсания, сразу отложили в сторону остальные предложения?

– Конечно. Сами понимаете: Петербург – родной город. Здесь родилась моя мама, тетя пережила блокаду, дедушка участвовал в советско-финской войне и дошел до Берлина. Город нас хорошо принял, сыновья получили хорошее образование, дочка еще учится. Петербург – наш город. К тому же когда зовет такой топовый клуб и появляется возможность поработать с великим тренером Манчини – мы даже не раздумывали.

– Манчини говорил о своем интересе к Далеру?

– Мы общались только с Сарсанией, но была информация, что Роберто реально просматривал материал, который ему предоставили по Далеру. Не было такого, что все решил спортивный директор. Нам говорили, что решение принимал Манчини.

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«Немного грустно расставаться с «Ахматом»

– Как отреагировал на переход Олег Кононов?

– Далер общался с ним и очень положительно отзывался о тренере. Кононов понимал, что сын уходит в топовый клуб, пожелал добиться больших результатов и удачи.

– Если бы не предложение «Зенита» – Далер бы остался в «Ахмате»? Наверняка он был бы игроком основы.

– Лучше у Кононова спросить, кого он видел в составе. Я сам тренер, а каждый специалист по-своему видит футбол. Тем более для Кононова «Ахмат» – новая команда. У него может быть другой взгляд на футболистов. Если бы Далер остался в «Ахмате» – думаю, он все равно бы завоевал место в составе.

– За что в первую очередь сказали бы спасибо «Ахмату»?

– Во-первых, за то, что дали возможность показать себя. Во-вторых, очень благодарен Рашиду Рахимову. Он поверил в Далера, постепенно подводил его к тому, чтобы тот вырос в крепкого футболиста. Мне очень приятно, что от главы Чечни Рамзана Кадырова, президента клуба Магомеда Даудова, гендиректора Ахмеда Айдамирова и болельщиков у сына была реальная поддержка. Это не популистские слова – он ощущал себя там как дома. Далера очень уважали. Он рассказывал, что в клубе был очень дружный коллектив: бразильцы, европейцы, русские, чеченцы. Немного грустно, что расстаемся с «Ахматом».

– Работа в «Нарве» позволит вам приезжать на игры сына?

– Большой плюс, что до Петербурга – всего 140 километров. Перешел мост – и уже оказался в России. У меня будет возможность чаще видеть сына, так как раньше мы встречались, только когда «Терек» приезжал к «Зениту». Правда, сейчас для меня, как и для каждого мужчины, на первом месте стоит работа. Если будет выходной – конечно же, приеду. Если работа не позволит – значит, не получится. Но все равно сын стал ближе (смеется).