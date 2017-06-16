России показали «красную карточку». В чем опять обвиняют нашу страну перед ЧМ?

«Красная карточка. Эксплуатация строителей на объектах ЧМ-2018», – доклад с таким названием опубликовала организация, штаб-квартира которой находится в США. «Советский спорт» разобрался, в чем на этот раз не права Россия.

Неправительственная организация Human Rights Watch (HRW, Хьюман Райтс Вотч) занимается расследованиями нарушений прав человека более чем в 70 странах. Россия попадает во внимание организации не впервые: о проблемах писали еще перед Олимпийскими играми. Тогда директор Федеральной миграционной службы заявил, что ситуация, описанная в докладе, «гипертрофирована».

На этот раз HRW исследовала условия труда на строительстве и реконструкциях стадионов к чемпионату мира-2018. Русскоговорящий сотрудник организации провел 42 интервью на семи стадионах: в Екатеринбурге, Калининграде, Санкт-Петербурге, Москве, Сочи, Ростове-на-Дону и Волгограде.

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ФИФА и сама проводит такие проверки: с середины 2016 по июнь 2017 наблюдатели ФИФА организовала 58 инспекций. Кроме того, ФИФА в августе 2016-го году совместно с Интернационалом работников строительства и деревообработки и Профсоюзом строителей России подписала меморандум об обеспечении безопасных условий труда при строительстве объектов к ЧМ-2018.

Однако, по мнению HRW, все эти проверки нельзя назвать полными: во-первых, они охватывают только стадионы, а не всю инфраструктуру, а во-вторых, их запустили значительно позже начала строительства стадионов. Существенным недостатком методологии проверок ФИФА Human Rights Watch считает и то, что работодателей предупреждали о проверках заранее.

Тем не менее, ФИФА считает успехом, что во время мониторинга на стадионе в Петербурге обнаружили северокорейских рабочих. Также в Ростове-на-Дону ФИФА вмешалась в ситуацию с задержкой зарплаты.

Организация выделяет проблему нарушения прав человека как крайне серьезную: Интернационал работников строительства и деревообработки сообщал о 17 случаях смертей на строящихся объектах к чемпионату мира в России. Это свидетельствует о недостаточной безопасности работы в России.

Отсутствие трудовых договоров

В отчете организации говорится, что ее сотрудники столкнулись с атмосферой «запугивания и подозрительности». В Волгограде исследователя HRW задержала полиция, когда он пытался общаться с рабочими за территорией стройки, в Петербурге охрана запрещала строителям разговаривать с исследователем.

К серьезным нарушениям организация относит недобросовестное отношение работодателей к документации. Как говорится в докладе, у многих строителей трудовых договоров нет – либо вообще, либо на руках. То есть при устройстве на работу договор заключался на словах или же сотрудник подписывал одну копию соглашения, не получив свой экземпляр. Подтверждением этому служат слова строителей.

– У меня договора нет… – рассказал 40-летний Нурадил из Кыгрызстана. – Хозяин просто выдал нам пропуск на объект и сказал: «Давайте работайте». Они не хотят официальные бумаги писать. Не знаю, почему.

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Москвич Михаил, который работает в «Лужниках» рассказал, что трудовой договор ему не выдали, а платить обещали 40 тысяч рублей в месяц. Он только устроился на объект, поэтому о правдивости этого обещания судить рано.

Павел из Челябинска трудится на стадионе «Санкт-Петербург», он подписывал «какие-то бумаги», но копию договора не получал. В полном объеме ему заплатили только один раз, за два месяца не получил ничего.

Другая проблема: разница между зарплатой по договору и реальной суммой. Например, по информации HRW, один из подрядчиков стадиона в Ростове-на-Дону по договору платил 12 тысяч рублей, а реально 33-40 тысяч рублей.

Отсутствие подписанного со стороны работодателя трудового договора приводит к незащищенности работника. В случае задержки или невыплаты зарплаты сложно отстаивать свои права, доказывать, сколько именно должны были заплатить. Разница между реальной и прописанной в документе цифрой может закончиться обманом со стороны работодателя. Кроме того, «серая» зарплата нарушает закон.

Еще одна проблема – задержки зарплаты. Весной в Ростове-на-Дону даже прошли забастовки из-за этого. Рабочий из Узбекистана сообщил, что он и еще 500 человек, которые работают на одну компанию, не получают деньги уже три месяца. С такой же проблемой сталкивались петербургские строители.

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– Обещали платить два раза в месяц… Сдельно. Каждый день я вырабатывал на шесть-семь тысяч рублей, а мне платили «пятерку» раз в две недели, – рассказал 25-летний Ярослав из Петербурга, который работал в бригаде высотников в августе-октябре 2015. Тогда генеральным подрядчиком арены был «Инжтрансстрой».

На задержки зарплаты от двух месяцев и больше жаловались также рабочие в Калининграде и в Москве. Однако в Екатеринбурге, например, двое строителей рассказали, что им заработная плата приходит вовремя. В «Лужниках» исследователи встретили людей, которые получают 1-2 тысячи рублей каждый день.

Работа в холод

Кроме юридических недостатков, исследователи столкнулись и с нарушениями регламента работы, которые могли повлечь за собой опасные для жизни последствия. В Екатеринбурге строители выходили на объект при 25-30 градусах мороза. Как рассказали рабочие, четкого понимания, при какой температуре прекращается строительство, нет. Иногда начальство просто говорило, что работать не нужно.

Как сообщает HRW, согласно законодательству России, при работе в низких температурах необходимо сокращать рабочий день и увеличивать перерывы. По словам строителей, за 9 часов перерыв был только один – на обед.

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В докладе «Хьюман Райтс Вотч» говорится, что рабочие не могут защищать свои права из-за страха потерять работу, а иностранцы – еще и из-за боязни лишиться легального статуса. В действии и замкнутый круг: недовольство растет из-за задержек по зарплате, но жаловаться строители боятся, чтобы не потерять те деньги, которые им должны.

Как относиться к отчету?

С одной стороны, HRW приводит серьезные доказательства: интервью, наблюдения. С другой, существенная часть интервью организация проводила давно: в Санкт-Петербурге, Москве и Калининграде – в июле 2016-го, в Ростове-на-Дону – в сентябре-октябре 2016-го, в Сочи – в июне 2016, в Екатеринбурге – в январе 2017-го.

Очевидно, что информация могла устареть, а указанные недостатки исправляли в том числе после мониторингов ФИФА. Об этом же ФИФА писала и в ответе Human Rights Watch в начале июня 2017-го: на части стадионов строительные работы уже завершились, поэтому и сообщения о нарушениях не совсем актуальны.