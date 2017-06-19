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Сборную – с прибавлением? Анонс свежего «ССФ

Николай Роганов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сборную – с прибавлением? Анонс свежего «ССФ

Во вторник 20 июня выйдет свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Вот его основные материалы (полностью номер можно скачать здесь).

С ПРИБАВЛЕНИЕМ?

В первом матче на КК-2017 сборная Россия победила Новую Зеландию, но получила противоречивые отзывы о своей игре. Мы так прибавили или соперник слишком слаб? «ССФ» ищет ответы на этот и другие вопросы.

МАТЧИ, КОТОРЫЕ ВСЕ ПРО НАС РАССКАЖУТ

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев о том, почему для сборной России так важны два предстоящих матча Кубка конфедераций против Португалии и Мексики.

ДВЕ БИТВЫ, ШЕСТЬ ДУЭЛЕЙ

Впереди у сборной России матчи с Португалией и Мексикой, в которых решится, выйдет ли она из группы. «ССФ» предвкушает несколько интересных противостояний между игроками.

«В МОЕЙ ГОЛОВЕ – РОССИЯ»

Капитан чилийской сборной, вратарь «Манчестер Сити» Клаудио Браво в преддверии Кубка конфедераций рассказал о целях, как личных, так и коллективных, а также о команде, с которой приехал на турнир.

РАШИД РАХИМОВ: СЛУЦКИЙ – МУЖИК ГРАМОТНЫЙ

Экс-наставник «Терека» пришел в редакцию «Советского спорта» и поделился мнением о новой работе Леонида Слуцкого, системе подготовки тренеров в Европе и объяснил, почему стремится на стажировки в «Хоффенхайм» и «Наполи».

ИГОРЬ ЧУГАЙНОВ: КУДА ДЕТЬ «ЗОЛОТЫХ» ЛЕГИОНЕРОВ «РУБИНА»?

Экс-наставник юношеской сборной России и московского «Торпедо» в интервью «ССФ» спрогнозировал выступление команд, которые недавно поменяли главных тренеров.

КАВАНИ: «МАТЧ С «БАРСОЙ» - ВЕЛИКАЯ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ»

Минувший сезон для Эдинсона Кавани получился самым результативным в карьере – одного гола не хватило до полусотни. Тем не менее в интервью France Football форвард «ПСЖ» определил себя как простого наемного работника, к тому же недостаточно техничного.

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