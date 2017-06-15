Вход бесплатный. Где в Москве бесплатно заниматься йогой, кроссфитом и бегом

Лето – самое подходящее время, чтобы сэкономить на спортзале. Студии йоги, кроссфита и бега проводят бесплатные занятия на свежем воздухе в парках столицы.

Как найти бесплатные группы и записаться на тренировки – полный гид «Советского спорта» по бюджетному летнему спорту.

Кроссфит





Что это: вот уже несколько лет в главных столичных парках проводят бесплатные тренировки по кроссфиту для всех желающих. В парках стоят дроп-боксы – мобильные контейнеры, где хранят оборудование для тренировок. В наличии штанги, гири, турники, гимнастические кольца, скакалки – все, что нужно для интенсивного кругового тренинга.

Тренировки разделены на несколько направлений и уровней сложности. Есть тренинг для начинающих, для тех, кто готовится к забегам с препятствиями, командный тренинг и интенсивный для любителей единоборств (без спаррингов, только развитие «функционалки»).

Чтобы записаться, нужно зарегистрироваться на сайте организатора и выбрать удобное место и время тренировки. Несколько лет назад бесплатные кроссфит-тренировки можно было найти практически в любом парке столицы. В этом году, по информации на сайте, тренировки проводят только в Нескучном Саду и Парке Победы + открыта регистрация на бесплатную тренировку на ВДНХ.

Как накачаться без стероидов

Записаться за один раз можно только на одну тренировку. Запись на вторую, и последующие тренинг-сессии будет открыта, когда тренер проставит вам посещение первой тренировки. Имейте в виду: после пяти пропусков тренировок, вам заблокируют возможность дальнейшей записи.

Узнать подробнее:

www.reebokinparks.com

Бег





Что это: беговые тренировки для любителей разного уровня – от самого начального до продвинутого. Проходят в парках Москвы, реже на стадионах, а иногда – берут старт прямо в магазинах крупных беговых брендов.

Беговые клубы предлагают несколько типов тренинг-сессий: постановка правильной техники бега, короткая дистанция (до 5 км), длинная дистанция (10 км и выше), смешанные тренировки (спринтерский бег+физподготовка).

Узнать подробнее:

http://www.nike.com/ru/ru_ru/c/cities/moscow/nrc

http://runners.adidas.ru/

Уличный воркаут





Что это: одна из самых доступных уличных дисциплин по возвращению в форму – уличный воркаут или калистеника. Или, по старинке, тренировки с собственным весом на турниках и брусьях.

Современными воркаут-площадками обзавелся, пожалуй, каждый парк столицы. Здесь можно тренироваться самостоятельно или в составе группы, где опытные атлеты научат правильно подтягиваться, делать различные выходы, висы и прочие трюки. В сообществах уличных атлетов есть карты спортивных площадок и расписания занятий.

Узнать подробнее:

https://workout.su/areas

Роликовые коньки





Что это: незачем учиться кататься на роликовых коньках самостоятельно (и учить этому своего ребенка), если есть возможность сделать это под присмотром инструктора. В парке Победы, парке Горького, а также в ряде роллердромов столицы можно бесплатно освоить базовую технику катания на роликах и простейшие трюки.

Узнать подробнее

http://www.rollerschool.ru/training/freeschool/

Как тренироваться, если вы никогда не занимались спортом

Йога





Что это: есть мало вещей, которые сравнятся с этой – урок йоги солнечным утром с видом на красивейшую Фрунзенскую набережную. И, к тому же, урок бесплатный.

Любители йоги давно облюбовали столичные парки для занятий со свободным входом. С каждым годом локаций становится все больше. Хатха-йога, каула-йога и современные адаптации – power yoga и fresh yoga, выбирайте то, что вам по вкусу и записывайтесь на занятие через сайт организаторов.

Единственный нюанс - занятия проходят только при температуре от +18 градусов. Если тепло, но идет дождь, большинство занятий также отменяют из-за отсутствия навесов.

Узнать подробнее:

http://yogajournal.ru/parks/schedule/

Скандинавская ходьба





Что это: скандинавская ходьба с палками – популярный вид фитнеса у людей зрелого возраста. Она укрепляет сердце, легкие, тренирует выносливость и держит в тонусе мышцы всего тела.

Изучить технику скандинавской ходьбы бесплатно под руководством тренеров одного из ведущи фитнес-клубов Москвы можно в парке Горького. Существует также сообщество любителей скандинавской ходьбы, где можно посмотреть расписание тренировочных групп в других парках столицы – некоторые из этих занятий бесплатны, но уточнять нужно по каждому индивидуально.

Узнать подробнее:

http://park-gorkogo.com/events/411

http://www.go2walk.ru/walking/moskva/

Танцы

Что это: вы мечтали научиться танцевать? Теплое время года – самое время сделать это. В течение всех летних месяцев в московских парках будут проходить бесплатные мастер-классы от профессиональных хореографов. Направления занятий самые различные: современный танец и латина, хастл, свинг, сальса и многое другое.

Узнать подробнее:

http://park-gorkogo.com/events/433