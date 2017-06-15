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Виктор Линделеф: Знаю, как тяжело мне придется в «Манчестер Юнайтед»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Виктор Линделеф
Виктор ЛинделефФото: ФК «Манчестер Юнайтед»

Новичок «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф дал интервью клубной пресс-службе. Напомним, 22-летний футболист перешел в команду Жозе Моуринью из лиссабонской «Бенфики».

– Здесь очень много сильных защитников, – говорит игрок сборной Швеции. – В любом случае, я переехал на «Олд Траффорд», чтобы помочь команде. Сделаю все, что в моих силах. Всегда хорошо иметь в своем распоряжении несколько сильных исполнителей на одну позицию, поэтому наша конкуренция пойдет только на пользу.

Когда ты меняешь обстановку, нужно адаптироваться к новым условиям, – продолжает Линделеф. – Однако, мне комфортно в новом клубе. Уверен в своих силах, но я знаю, как тяжело придется в Англии. В любом случае, я с нетерпением жду начала нового сезона.

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Всю жизнь я мечтал выступать в премьер-лиге, – продолжает новичок «красных дьяволов». – «Юнайтед» входит в число самых сильных клубов Европы. Они всегда хотят побеждать. То же самое можно сказать и обо мне. Именно за этим я приехал на «Олд Траффорд». Думаю, жизнь каждого игрока серьезно меняется после перехода в такую команду.

Моуринью? У нас состоялся разговор, и я всем доволен, – рассказывает Виктор. – Мне было очень важно услышать его точку зрения. Конечно, Жозе – отличный тренер. Я очень рад поработать с ним.

Сейчас очень важно пройти предсезонную подготовку на отлично. Мне нужно познакомиться поближе со стилем игры «Юнайтед». То же самое касается и партнеров по клубу. Нам нужно наладить контакт.

«Олд Траффорд»? Думаю, меня ждет самый настоящий сюрприз. Раньше я смотрел матчи «МЮ» только по телевизору. В Швеции очень много болельщиков «Юнайтед», поскольку, как я уже говорил, это один из самых великих клубов планеты, – заявил защитник.

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