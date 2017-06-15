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«Хотел закончить карьеру в «Зените», но...» Трогательное прощание Данни (видео)

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Мигель Данни
Мигель ДанниФото: ФК «Зенит»

В Петербурге очень красиво попрощались с Мигелем Данни.

Прощание с Мигелем Данни устроили совсем в нефутбольном месте: на Манежной площади. Предыдущее футбольное событие там – скорее всего сходка фанатов по «делу Мареша». Теперь тут снова собрались болельщики, но по гораздо более приятному поводу.

Данни приехал ровно в 17:30 – четко по плану. Болельщики как раз успели в викторине выяснить, каким видом спорта португалец увлекался в детстве, кроме футбола, и какую профессию выбрал, если бы не стал футболистом (велоспорт и журналист – правильные ответы). И сфотографировались с картонными копиями Данни всех номеров, причесок и периодов в «Зените».

– Я хотел закончить карьеру здесь, но нужно думать о будущем. Я рад, что я здесь, – трогательно обратился Данни к болельщикам. – Понимаю, что 12 лет в России были наполнены позитивом. Я уезжаю отсюда с прекрасными воспоминаниями. Надеюсь, что они будут поддерживать меня в той стране, где я буду играть. Я всегда буду помнить о вас сердцем. К тому же воспоминания о городе на моем теле.


И хотя уже тут самые чувствительные заплакали, самый трогательный момент был впереди: в инстаграме болельщики «Зенита» записывали видеообращения, каждый по-своему прощался с португальцем.

– Жалко, что вы от нас уходите, – первым же на экране появился самый проникновенный мальчик лет восьми-девяти. – Я всегда смотрел на то, как вы играете в футбол. Я за вас болел. Даже болел, когда вы получили травму на ноге. Я хочу быть, как вы. И играть в футбол. Хочу быть нападающим и играть под десятым номером. До свидания, капитан.


Кстати, сам Данни сохранял улыбку, ей он прогонял слезы и вообще все негативное. В том числе непродление контракта. 

Сергей Фурсенко рассказал, что Данни – любимый футболист Алексея Миллера, и даже это не помогло португальцу остаться в новом «Зените».

Сергей Фурсенко: Тяжело говорить. Уходит легенда «Зенита»

На площади даже открыли бюст футболиста. Правда, пока неясно, где он будет стоять дальше.

Фото: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

Прозвучало несколько намеков: Данни прощался не только с Петербургом, но и с Россией в целом; Фурсенко сказал, что будет рад, если Мигель останется играть в нашей стране.

Ясности с будущим Мигеля не прибавилось. Зато все лишний раз убедились, что Данни – народный герой. При публике он пообещал, что вернется в Россию. Чтобы в следующий раз его поблагодарили не несколько сотен болельщиков, а 60 тысяч на новом стадионе.

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