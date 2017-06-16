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Александр Бахтин: Мэйвезер может победить Макгрегора в первом же раунде

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Бахтин: Мэйвезер может победить Макгрегора в первом же раунде
Фото: Gettyimages.ru

Бывший чемпион мира по версии IBO Александр Бахтин заявил, что Конору Макгрегору не светит ничего хорошего в поединке с Флойдом Мэйвезером.

– Мне, как бывшему боксеру, этот бой не очень интересен. Могу объяснить почему. Макгрегор – не боксер, а боец смешанных единоборств. У него есть фанаты в этом вида спорта. У Мэйвезера есть свои болельщики. Поэтому бой актуален только в плане бизнеса. Со спортивной точки зрения он не представляет интереса.

– Вы сами следите за турнирами по смешанным единоборствам?
– Да, поглядываю, но бокс мне интересен намного больше.

– Этот бой может навредить боксу?
– Каким образом? Он же пройдет по правилам бокса.

– Допустим, навредит тем, что один из соперников – в профессиональном боксе не провел ни одного раунда и сразу выйдет на небитого чемпиона.
– Этот бой в спортивном плане ничего не дает, поэтому и не навредит. Мэйвезер и Макгрегор – молодцы. Они умеют красиво себя подать. Они хотели этот бой и получили его. Заработают на нем много денег. Вся история. В остальном бой ничего не дает.

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– Какие шансы у Макгрегора выиграть этот бой?
– Никаких. Если бы поединок проходил по правилам смешанных единоборств, Макгрегор на 100% выиграл бы его, а по правилам бокса у него нет шансов.

– Допускаете, что бой завершится в первом же раунде?
– Легко. Это же бокс. Мэйвезер – боксер техничный. Он много боев завершил нокаутами.

– Не соглашусь. За последние годы он нокаутировал только Виктора Ортиса, и то после того как тот опустил руки, извиняясь за удар головой.
– Посмотрите, какие соперники были у Мэйвезера. Это же не мальчики для битья. Он боксировал и побеждал чемпионов мира.

– Зрелищность боя Мэйвезер-Макгрегор будет высокой или же это будет поединок а-ля Мэйвезер-Пакьяо? Деньги ребята получили, а подраться забыли.
– Думаю, что такого не повторится. Мэйвезер выйдет с расчетом побыстрее закончить бой. И зрелищность будет состоять в том, что Макгрегор будет пропускать много ударов. Этот поединок нужен Конору, потому что он в UFC не сможет заработать таких денег. В плане гонораров их встреча очень хороша.

– Вы сами согласились бы провести бой по правилам ММА, если бы вам предложили хорошие деньги?
– Конечно, нет. Здоровье на первом месте. Если занимаешься любым видом спорта, зачем лезть в другой вид спорта, если он – не твой?

– Но сами бой Мэйвезера и Макгрегора посмотрите?
– Конечно, посмотрю и буду болеть за Мэйвезера.

Напомним, что американский боксер Флойд Мэйвезер и ирландский чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор официально подтвердили дату своего поединка.

Бой состоится 26 августа в Лас-Вегасе и пройдет по правилам бокса в весе до 69,85 кг.

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