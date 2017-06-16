Александр Бахтин: Мэйвезер может победить Макгрегора в первом же раунде
Бывший чемпион мира по версии IBO Александр Бахтин заявил, что Конору Макгрегору не светит ничего хорошего в поединке с Флойдом Мэйвезером.
– Мне, как бывшему боксеру, этот бой не очень интересен. Могу объяснить почему. Макгрегор – не боксер, а боец смешанных единоборств. У него есть фанаты в этом вида спорта. У Мэйвезера есть свои болельщики. Поэтому бой актуален только в плане бизнеса. Со спортивной точки зрения он не представляет интереса.
– Вы сами следите за турнирами по
смешанным единоборствам?
– Да, поглядываю, но бокс мне интересен намного больше.
– Этот бой может навредить боксу?
– Каким образом? Он же пройдет по правилам бокса.
– Допустим, навредит тем, что один из
соперников – в профессиональном боксе не провел ни одного раунда и сразу выйдет
на небитого чемпиона.
– Этот бой в спортивном плане ничего не дает, поэтому и не навредит. Мэйвезер и Макгрегор – молодцы. Они умеют красиво себя подать. Они хотели этот бой и получили его. Заработают на нем много денег. Вся история. В остальном бой ничего не дает.
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– Какие шансы у Макгрегора выиграть
этот бой?
– Никаких. Если бы поединок проходил по правилам смешанных единоборств, Макгрегор на 100% выиграл бы его, а по правилам бокса у него нет шансов.
– Допускаете, что бой завершится в
первом же раунде?
– Легко. Это же бокс. Мэйвезер – боксер техничный. Он много боев завершил нокаутами.
– Не соглашусь. За последние годы он
нокаутировал только Виктора Ортиса, и то после того как тот опустил руки,
извиняясь за удар головой.
– Посмотрите, какие соперники были у Мэйвезера. Это же не мальчики для битья. Он боксировал и побеждал чемпионов мира.
– Зрелищность боя Мэйвезер-Макгрегор
будет высокой или же это будет поединок а-ля Мэйвезер-Пакьяо? Деньги ребята
получили, а подраться забыли.
– Думаю, что такого не повторится. Мэйвезер выйдет с расчетом побыстрее закончить бой. И зрелищность будет состоять в том, что Макгрегор будет пропускать много ударов. Этот поединок нужен Конору, потому что он в UFC не сможет заработать таких денег. В плане гонораров их встреча очень хороша.
– Вы сами согласились бы провести бой
по правилам ММА, если бы вам предложили хорошие деньги?
– Конечно, нет. Здоровье на первом месте. Если занимаешься любым видом спорта, зачем лезть в другой вид спорта, если он – не твой?
– Но сами бой Мэйвезера и Макгрегора
посмотрите?
– Конечно, посмотрю и буду болеть за Мэйвезера.
Напомним,
что американский боксер Флойд Мэйвезер и ирландский чемпион UFC в легком весе
Конор Макгрегор официально подтвердили дату своего поединка.
Бой состоится 26 августа в Лас-Вегасе и пройдет по правилам бокса в весе до 69,85 кг.