Где трансферы, «Спартак»? Разбираемся, кого нужно купить чемпионам

Обозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин рассказывает, какие позиции необходимо укрепить действующему чемпиону.

«Спартак» приступил к подготовке к сезону, а обещанного усиления состава по-прежнему нет. Даже раздражающих и в то же время интригующих слухов по ощущениям стало меньше, чем две-три недели назад. Все слухи собирает «Зенит». А «Спартак» пока только продлевает контракты с футболистами, тренерами и, возможно, кем-то еще; водителям и врачам везет меньше. Аттила Малфатти и Джиорджио Дурбано призваны помочь Массимо Каррере удержаться на троне. Тоже трансферы. Но не совсем то. Ждут другого.

Оборона

Проблемы в центре защиты могут возникнуть только в случае ухода Таски, что разрушит крепкую и очень перспективную связку с Джикией. Но Таски пока «уходит» только на страницах турецкой прессы. И вряд ли уйдет, учитывая: а) нынешнее положение – игрок стартового состава; б) участие в Лиге чемпионов. Тут порядок. Обоймы хватит и для тактики 3–5–2. В ЦСКА, «Зените», не говоря уже о других клубах, центрдефов не больше.

Модернизация необходима на флангах, желательно на обоих. Но поскольку фулбек с паспортом внезапно стал обитателем красной книги («Краснодар» подписал 33-летнего Янбаева), осуществить столь амбициозные планы не получится. С уровнем Комбарова придется смириться (против команд, где есть игроки калибра Мертенса, можно сместить налево Джикию). С уровнем Ещенко – нет. Лимит на ошибки он превысил в разы.

Не помешает современный универсал. Хотя сейчас почти все – даже мастер Набабкин – универсалы. Исполнитель, способный в оборонительной фазе не валять дурака (пропускать мяч за спину и совершать обрезы), а в атакующей – уметь чуть больше, чем подавать на дальнюю штангу. Теоретически такой игрок есть. Кстати, Тигиев – полноценный трансфер, просто он уже был в команде, а потому новичком не кажется.

Во второй части сезона Тигиев почти не играл. Возможно, потому что присоединился к команде довольно поздно, в отличие от других новобранцев, отправившихся на первый зимний сбор. А может, не был готов играть в стартовом составе. Даже при минимальной конкуренции. А если так, то где гарантия, что он будет готов осенью? Но раз подписали, значит, Каррере он нужен. И все равно этого недостаточно для двух фронтов.

Полузащита

Во фланговом универсале «Спартак» нуждался еще зимой. А после травмы Зобнина (рассматриваем его как игрока бровки, а не опорной зоны, что было бы, конечно, проще) этот участок стал самым проблемным. На протяжении прошлого сезона Каррера затыкал один из флангов Поповым, Зобниным и Мельгарехо, для которого, правда, это одна из профессий. Самедов же пока так и не стал твердой фигурой основы. И станет ли?

В идеале необходим полузащитник, способный закрыть обе бровки. Как Зобнин. Только более острый, взрывной, нацеленный на последний пас и рейды в штрафную площадь. Есть вариант с Адриано – он прошел обкатку в двух матчах. Но, во-первых, это только один вариант, который к тому же непрочный. А во-вторых, подходит для тактики 4–3–3 или 3–4–3. По таким расстановкам «Спартак» провел, кажется, всего три матча.

Есть проблемы глобальнее. В конце концов, фланги играют меньшую роль в организации игры, потому-то там часто экспериментируют и затыкают дыры (и делают их «позициями для россиян»). Центр полузащиты тревожит больше. Ждать, что Попов заиграет, уже бессмысленно и просто наивно; наверняка его готовят к продаже. А недостатки Жано известны всем. Плеймейкер, выдающий пять-семь хороших матчей за сезон, – это не дело.

Внутренний резерв – Зе Луиш. Он и является исполнителем последнего паса. Другое дело, что весной, после травмы, так и не заиграл на осеннем уровне. И если ставить Зе Луиша туда, куда в свое время Дзюбу ставил Валерий Карпин, то кто будет играть на острие? Да и зачем народ смешить? Функции Зе – борьба за перспективные мячи, игра на команду, чуть в оттяжке, если это выход через длинный пас. Придумывать что-то еще не стоит.

Центральных хавбеков с диспетчерскими навыками у нас осталось немного. Таких, чтобы все ахали и охали. В «Спартаке» такого исполнителя не было давно. После Алекса – лишь вспышки. А нужна система. Чтоб игрок распределял территорию с Зе Луишем и понимал хитрые маневры Промеса. Чтоб пас был. Чтоб поле видел лучше, чем мы на стопкадре. Исполнительское мастерство – само собой. Миранчукоподобный, в общем, кадр.

Атака

Если получится сохранить всех нападающих, то можно обойтись и без усиления. Кто-то сочинил миф о «хрустальном» Зе Луише. Но «хрустальные» футболисты играют уж точно меньше 21 матча за сезон. У Зе была одна травма. Вторую он получил, потому что не до конца залечил первую. Каких-то хронических болячек у него нет. Адриано – дублер. И… Мельгарехо. Должны же мы когда-нибудь понять, почему у него не пошло в «Спартаке».