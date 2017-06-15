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Сокровища нации. Как сборную России берегут перед стартом Кубка конфедерации

Максим Шитиков, Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Сокровища нации. Как сборную России берегут перед стартом Кубка конфедерации
Фото: РФС

Сборная России прилетела в Петербург специальным рейсом, доехала до отеля реактивным автобусом и зашла через секретный вход. Все это – для победы в субботнем матче открытия.

Россияне в Петербург прилетали рейсом с символическим номером «2018»: уже в среду начался обратный отсчет до чемпионата мира.  Но если до главного турнира еще год, до Кубка конфедераций – два дня.

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Несмотря на то, что время вылета федерация анонсировала на официальном сайте, болельщиков в «Пулково» не было. Все буднично ждали своих родственников и совершенно не говорили о футболе – о Кубке конфедераций напоминали только волонтеры, которые встречали иностранных гостей.

Команда должна была прилететь в 17:20, но время прибытия менялось несколько раз – от 18:10 до реальных 17:57. В твиттере сборная отрапортовала, что Петербург встретил ее приветливым солнцем. Журналисты расслаблено ждали игроков на стандартном выходе, но команду, о которой сегодня говорил Президент России, тайно вывезли, судя по всему, прямо с трапа. Прилет рейса сборной даже не объявили по громкой связи, как это происходит обычно. А позже даже убрали рейс с табло.

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До отеля игроки тоже добирались будто телепортом. В час-пик путь от аэропорта до отеля на Невском у простого человека занял бы час уж точно – сборная же долетела меньше, чем за 20 минут.

На главной улице города национальная команда ажиотажа тоже не вызывала: в лобби отеля несколько человек ходили с аккредитациями, но поклонников не наблюдалось.

Оказалось, что входили футболисты с черного входа – так удобнее с точки зрения траффика Невского и спокойствия команды. Почти все быстро зашли в отель и только Юрий Жирков раздал пару автографов удачливым фанатам, которым удалось подобраться поближе.

О том, что команда приехала в отель, стало понятно по звукам традиционной песни We are the champions – на втором этаже кто-то играл ее на фортепиано.

По холлу пробежали Дмитрий Тарасов и Игорь Смольников – им, видимо, мантий-невидимок не хватило. Вся остальная секретная сборная снова осталась незамеченной.

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