Сокровища нации. Как сборную России берегут перед стартом Кубка конфедерации
Сборная России прилетела
в Петербург специальным рейсом, доехала до отеля реактивным автобусом и зашла
через секретный вход. Все это – для победы в субботнем матче открытия.
Россияне в Петербург прилетали рейсом с символическим номером «2018»: уже в среду начался обратный отсчет до чемпионата мира. Но если до главного турнира еще год, до Кубка конфедераций – два дня.
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Несмотря на то, что время вылета федерация анонсировала на
официальном сайте, болельщиков в «Пулково» не было. Все буднично ждали своих
родственников и совершенно не говорили о футболе – о Кубке конфедераций
напоминали только волонтеры, которые встречали иностранных гостей.
Команда должна была прилететь в 17:20, но время прибытия менялось несколько раз – от 18:10 до реальных 17:57. В твиттере сборная отрапортовала, что Петербург встретил ее приветливым солнцем. Журналисты расслаблено ждали игроков на стандартном выходе, но команду, о которой сегодня говорил Президент России, тайно вывезли, судя по всему, прямо с трапа. Прилет рейса сборной даже не объявили по громкой связи, как это происходит обычно. А позже даже убрали рейс с табло.
Приземлились! Спасибо экипажу самолета за комфортный полет!— Сборная России (@TeamRussia) 15 июня 2017 г.
Здравствуй, Санкт-Петербург! pic.twitter.com/VUFORF9XuU
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До отеля игроки тоже добирались будто телепортом. В час-пик
путь от аэропорта до отеля на Невском у простого человека занял бы час уж точно
– сборная же долетела меньше, чем за 20 минут.
На главной улице города национальная команда ажиотажа тоже
не вызывала: в лобби отеля несколько человек ходили с аккредитациями, но поклонников
не наблюдалось.
Оказалось, что входили футболисты с черного входа – так
удобнее с точки зрения траффика Невского и спокойствия команды. Почти все
быстро зашли в отель и только Юрий Жирков раздал пару автографов удачливым фанатам,
которым удалось подобраться поближе.
О том, что команда приехала в отель, стало понятно по звукам
традиционной песни We are the champions – на втором этаже кто-то играл ее на фортепиано.
По холлу пробежали Дмитрий Тарасов и Игорь Смольников – им,
видимо, мантий-невидимок не хватило. Вся остальная секретная сборная снова осталась
незамеченной.