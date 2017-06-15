Денис Черышев: Отпуска у меня не будет, работаю по шесть часов в день

Российский полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев в интервью испанским журналистам рассказал о своем состоянии.

Напомним, воспитанник мадридского «Реала» с 2016 года испытывает проблемы с четырехглавой мышцей бедра. Хавбек перенес операцию, но по ходу минувшего сезона у него вновь возникли проблемы со здоровьем. Футболист в последний раз выходил на поле в марте этого года.

– Каждый день трачу по шесть часов на восстановление, – говорит Черышев. – Думаю, отпуска у меня почти не будет. Сейчас мне нужно работать над собой, поскольку я хочу вернуться в общую группу, как можно скорее. Важно сделать это, будучи в отличном состоянии. Сейчас все игроки «Вильярреала» находятся в отпуске. У меня времени на отдых просто нет.

Мне было очень тяжело на начальном этапе восстановления. Тогда я не мог даже ходить, – рассказывает Денис. – Но когда я приступил к работе в тренажерном зале – многое поменялось. Стало проще. Начинаешь работать и фокусируешься только на возвращении. Да, я знал, что меня ждет непростое время, но при этом верил, что все это можно преодолеть.

– Чему научил меня минувшим сезон? В первую очередь – борьбе с негативом. Я продолжаю улыбаться, несмотря на все проблемы. Мне кажется, в жизни очень важно сохранять позитивный настрой. Мы, футболисты, настоящие счастливчики. У нас свой жизненный путь, но при этом нужно понимать, что травмы – неотъемлемая часть любого вида спорта. С этим нужно просто смириться.

– Многие говорят, что мое возвращение на поле – летнее приобретение «Вильярреала»? Да, это так. Я – приобретение клуба на следующий сезон. Повторюсь, сейчас я думаю лишь о возвращении на поле. Прекрасно знаю, на что способен, фанаты «Вильярреала» – тоже. Самое главное – восстановиться, но чтобы это сделать нужно работать каждый день. Однако, если бы сезон начался уже завтра, я был бы самым счастливым человеком на земле, – заявил Черышев в интервью AS.