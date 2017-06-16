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Букмекерскому рынку обещают рост

Максим Тузин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Букмекерскому рынку обещают рост
Фото: Gettyimages.ru

Российский рынок букмекерских услуг имеет потенциал трехкратного роста в ближайшие пять лет. Таково мнение экспертов. Немалую роль в этом сыграют проводимые в России Кубок конфедераций и Чемпионат мира по футболу. «Советский спорт» рассказывает главное.

Легальный российский букмекерский рынок может вырасти в три раза в ближайшие пять лет и достичь объема 1,2 трлн руб. Такой прогноз сделан на основе анализа текущего состояние отрасли.

Сейчас объем этого рынка, рассчитываемый как общий размер всех ставок, заключенных между российскими игроками и букмекерскими компаниями, включая легальный и нелегальный сегменты, составляет 677 млрд руб. На легальный сектор приходится около 60%, или 403 млрд руб. Эти данные приводит РБК.

Совокупный доход букмекеров в России, в частности гарантированные комиссионные сборы, включая легальный и нелегальный сегменты, составляет 47 млрд руб. ($0,7 млрд) в год, или 1,2% от общемирового рынка.

Одним из драйверов роста отрасли в ближайшие годы, по мнению экспертов, станет увеличение числа людей, интересующихся спортом, в частности за счет интереса к крупным футбольным трунирам, которые пройдут в России. Объем ставок на время проведения чемпионата мира может увеличиться в среднем на 50%.

Алексей Иванов, аналитик «Фонбет»:

- Кубок Конфедераций, в принципе, не вызывает обычно какого-либо ажиотажа среди клиентов нашей букмекерской конторы. Но ввиду того, что он будет проходить у нас в России, мы все-таки ожидаем повышенный интерес. Под повышенным интересом мы подразумеваем рост объема ставок в 1,5 раза, чем на предыдущий Кубок конфедераций. Но все это не сравниться с будущим чемпионатом мира.

Что касается мирового первенства в следующем году, то из-за пристального внимания к нему СМИ интерес и к ставкам будет повышен. От этого турнира мы рассчитываем пополнение наших клиентов на 30-50%...

Юрий Красовский, президент компании «Лига ставок»:

- Безусловно, клиентура от Кубка конфедерации вырастет, но только лишь потому что этот турнир проходит в России. Наша компания рассчитывает на 20% увеличения доходов. Соответственно на чемпионат мира мы хотели бы рост прибыли на 40%, точно не ниже…

Сейчас доверие россиян к букмекерской деятельности невысоко, 34% населения относятся к ней негативно. При этом весной 2017 года участники рынка получили значительные законодательные послабления в части возможности продвижения своих услуг и с 1 апреля смогли начать полноценные рекламные кампании. Число СМИ для рекламы расширилось за счет печатных и интернет-изданий, пишущих о спорте, на официальных сайтах спортивных федераций и профессиональных лиг, а также на сайтах общедоступных спортивных телеканалов.

Еще одним фактором развития отрасли станут киберспортивные чемпионаты. В 2016 году в мире объем ставок на виртуальные игры составил $6–8 млрд (включая реальные и виртуальные деньги).

С рейтингом лучших букмекерских компаний России, составленным «Советским спортом», можно ознакомиться по ссылке.

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