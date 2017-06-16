Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Червиченко: Пусть «Ростов» станет российским «Аяксом»

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Андрей Червиченко: Пусть «Ростов» станет российским «Аяксом»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал последние новости межсезонья в РФПЛ.

- Из «Ростова» продолжается исход игроков: Нобоа, Навас, Гранат, Терентьев, Медведев... Что ждет самобытную команду?
- Ничего особенного с «Ростовом» не происходит. Отсутствие денег, материальной базы приводит к тому, что тот, кто бесплатно пришел, бесплатно и уходит. В данном случае расставание с игроками - абсолютно нормальная ситуация. Тем более «Ростову» нужно на следующий год хоть какой-то жирок подкопить, потому что из сезона в сезон перекатывающиеся долги не уменьшаются, а только нарастают снежным комом.

Обратимся к зарубежному опыту: «Аякс» каждые два года  полностью распродает состав. Если у нас появится такая же команда, которая  может фонтанировать талантами, а потом их успешно продавать, будет просто замечательно.

- Бердыев сможет вернуть Казань в золотые времена, когда «Рубин» становился чемпионом?
-  Я просто уверен в этом. В Казани осознали, что зря убрали Бердыева из команды, тяжело без него татарстанскому футболу. Хоть и затянувшимся, но возвращение состоялось. Бердыев вернулся, получив определенное количество гарантий. С учетом того, что в Казани все неплохо с финансированием, думаю, «Рубин» уже в следующем сезоне будет бороться за первое место. По крайней мере, за призовую тройку - абсолютно точно.

- Оппонентом Бердыева теперь будет не только Каррера, но и его именитый соотечественник Манчини...
- Сейчас сложно что-то говорить по поводу Манчини. Это специалист, который всегда работал с очень профессиональными футболистами. С нашими доморощенными талантами он до сих пор не сталкивался. Не знаю, насколько у него будет получаться, но залогом успеха итальянца в «Зените» может стать то, что он будет работать с Сарсанией. При этом спортивном директоре такие покупки, какие делались в прошлом сезоне, невозможны. Думаю, Сарсания все перестроит в «Зените» глобально, и выступать за эту команду будут люди, для которых первое место в РФПЛ станет делом обыденным, а бороться они будут за хорошие места в Лиге чемпионов.

- Вы еще не упомянули Фурсенко.
То, что Фурсенко стал руководителем клуба, тоже благо для «Зенита». Он не позволит делать с питерским клубом то, что делали с ним в прошлом сезоне, когда в отдельных матчах команду лицемерно убивали.   

- Сможет ли Нобоа заменит Данни?
-  Нобоа - прекрасный талантливый игрок, хорошо говорит по-русски, что большой плюс. Может быть Данни более атакующий футболист, создающий больше движения, более результативный... Но если все это переложить на его травмы и пропуски и вывести некую составляющую полезности между эквадорцем и португальцем, перевес, думаю, окажется у Нобоа.

- «Динамо» подписало Вандерсона и Шуньича. Удастся бело-голубым сколотить команду, которая не будет в премьер-лиге статистом?
-  Процессы, происходящие в «Динамо», никогда не понятны. Предположу, что с Калитвинцевым оно вряд ли сможет бороться за что-то выше восьмого места. Вандерсон, Шуньич - люди не для больших задач. Нужно заострять внимание на молодых, как это сделал «Спартак», купив Джикию. Человек за короткий период прибавил минимум в два раза. «Динамо» лучше сосредоточиться на таких вот ребятах. Путь дорогих покупок клуб уже прошел и серьезно обжегся.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Перейдет ли Дриусси в российский клуб? Таблица трансферов РФПЛПерейдет ли Дриусси в российский клуб? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Виталий Мутко: На освоение стадиона в Петербурге потребуется пара летВице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о стадионе «Санкт-Петербург».«Амкар» подписал полузащитника «Торпедо» МельниковымПолузащитник «Торпедо» Иван Мельников стал игроком «Амкара». 20-летний игрок подписал с клубом из Перми контракт на три года.Майкон стал игроком «Антальяспора»Турецкий «Антальяспор» подписал контракт с форвардом московского «Локомотива» Майконом.Раде Дугалич: Премьер-лига - совсем другой уровень, «Тосно» будет тяжелоЦентральный защитник «Тосно» Раде Дугалич поделился ожиданиями от дюбюта клуба РФПЛ,«Краснодар» хочет поставить на своем стадионе систему видеоповторовВице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко рассказал о введении видеоарбитра в РФПЛ.Андрей Червиченко: С Калитвинцевым «Динамо» вряд ли сможет бороться за что-то выше восьмого местаБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о трансферной политике московского «Динамо».Юрий Семин: Жду от футболистов отдачи в каждой игреГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от первого занятия с командой после отпуска и напутствовал футболистов.Сиваков может пополнить ряды «Амкара»Защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков не полетел с командой на сбор в Сербию.Нигматуллин стал игроком «Амкара»Голкипер Артур Нигматуллин подписал контракт с «Амкаром». Соглашение 26-летнего вратаря с клубом из Перми рассчитано по схеме «2+1».Газзаев не ответил Путину, а «Зениту» вновь отказали (видео)Газзаев не ответил Путину, а «Зениту» вновь отказали (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Черевко продлил контракт со «СКА-Хабаровском»Защитник «СКА-Хабаровска» Александр Черевко продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба хабаровской команды.Футболисты молодежного состава «Урала» вышли из отпускаФутболисты молодежной команды «Урала» вышли из отпуска, сообщает официальный сайт команды из Екатеринбурга.Полузащитник «Гомеля» Карницкий отправился на просмотр в «Тосно»Полузащитник белорусского «Гомеля» Александр Карницкий отправился на просмотр в «Тосно», сообщает «Прессбол».«Локомотив» интересуется нападающим тульского «Арсенала»В сферу интересов московского «Локомотива» попал нападающий тульского «Арсенала» Федерико Расич, сообщают «Известия».«Спартак» поборется с «Ньюкаслом» и «Бернли» за защитника «Селтика»Защитник «Селтика» Йозо Шимунович попал в сферу интересов московского «Спартака» и английских «Ньюкасла», «Бернли» и «Хаддерсфильда», сообщает Daily Mail.В Италии скончалась женщина, пострадавшая в Турине во время давкиВ Италии скончалась женщина, которая пострадала во время давки в Турине при просмотре финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» (1:4), сообщает Il Corriere della sera.«Амкар» завершил домашний сбор матчем с болельщиками«Амкар» завершил домашний сбор матчем с болельщикамиВ последний день домашнего сбора на стадионе «Звезда» «Амкар» провел открытую тренировку, которую увенчал матч основного состава с болельщиками команды.Молодежная команда «Ростова» начала подготовку к новому сезонуМолодежный состав «Ростова» собрался на базе и начал подготовку к старту нового сезона, сообщает официальный сайт желто-синих.Андрей Червиченко: Бердыев вернет «Рубин» в золотые временаБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возвращение Курбана Бердыева на пост главного тренера «Рубина».
Хоккей
«Баффало» назначил Хаусли главным тренером команды
Бокс
Оскар де ла Хойя: Бой Мэйвезера и Макгрегора - цирк
Волейбол
Сергей Шляпников: Не можем сказать, сыграет ли Власов с США и Ираном
Футбол
Виталий Мутко: Поле в Петербурге нужно либо выкатывать, либо менять каждые 3-4 месяца
все новости