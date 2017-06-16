Андрей Червиченко: Пусть «Ростов» станет российским «Аяксом»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал последние новости межсезонья в РФПЛ.

- Из «Ростова» продолжается исход игроков: Нобоа, Навас, Гранат, Терентьев, Медведев... Что ждет самобытную команду?

- Ничего особенного с «Ростовом» не происходит. Отсутствие денег, материальной базы приводит к тому, что тот, кто бесплатно пришел, бесплатно и уходит. В данном случае расставание с игроками - абсолютно нормальная ситуация. Тем более «Ростову» нужно на следующий год хоть какой-то жирок подкопить, потому что из сезона в сезон перекатывающиеся долги не уменьшаются, а только нарастают снежным комом.

Обратимся к зарубежному опыту: «Аякс» каждые два года полностью распродает состав. Если у нас появится такая же команда, которая может фонтанировать талантами, а потом их успешно продавать, будет просто замечательно.

- Бердыев сможет вернуть Казань в золотые времена, когда «Рубин» становился чемпионом?

- Я просто уверен в этом. В Казани осознали, что зря убрали Бердыева из команды, тяжело без него татарстанскому футболу. Хоть и затянувшимся, но возвращение состоялось. Бердыев вернулся, получив определенное количество гарантий. С учетом того, что в Казани все неплохо с финансированием, думаю, «Рубин» уже в следующем сезоне будет бороться за первое место. По крайней мере, за призовую тройку - абсолютно точно.

- Оппонентом Бердыева теперь будет не только Каррера, но и его именитый соотечественник Манчини...

- Сейчас сложно что-то говорить по поводу Манчини. Это специалист, который всегда работал с очень профессиональными футболистами. С нашими доморощенными талантами он до сих пор не сталкивался. Не знаю, насколько у него будет получаться, но залогом успеха итальянца в «Зените» может стать то, что он будет работать с Сарсанией. При этом спортивном директоре такие покупки, какие делались в прошлом сезоне, невозможны. Думаю, Сарсания все перестроит в «Зените» глобально, и выступать за эту команду будут люди, для которых первое место в РФПЛ станет делом обыденным, а бороться они будут за хорошие места в Лиге чемпионов.

- Вы еще не упомянули Фурсенко.

То, что Фурсенко стал руководителем клуба, тоже благо для «Зенита». Он не позволит делать с питерским клубом то, что делали с ним в прошлом сезоне, когда в отдельных матчах команду лицемерно убивали.

- Сможет ли Нобоа заменит Данни?

- Нобоа - прекрасный талантливый игрок, хорошо говорит по-русски, что большой плюс. Может быть Данни более атакующий футболист, создающий больше движения, более результативный... Но если все это переложить на его травмы и пропуски и вывести некую составляющую полезности между эквадорцем и португальцем, перевес, думаю, окажется у Нобоа.

- «Динамо» подписало Вандерсона и Шуньича. Удастся бело-голубым сколотить команду, которая не будет в премьер-лиге статистом?

- Процессы, происходящие в «Динамо», никогда не понятны. Предположу, что с Калитвинцевым оно вряд ли сможет бороться за что-то выше восьмого места. Вандерсон, Шуньич - люди не для больших задач. Нужно заострять внимание на молодых, как это сделал «Спартак», купив Джикию. Человек за короткий период прибавил минимум в два раза. «Динамо» лучше сосредоточиться на таких вот ребятах. Путь дорогих покупок клуб уже прошел и серьезно обжегся.