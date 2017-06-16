Чем сборная России похожа на НЛО. Найдите три сходства и три различия

Перед началом Кубка конфедераций обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев составил характеристику нашей команды.

СПОРТИВНОСТЬ

В матче с Чили отыгрались быстро и уверенно. Хотя с появлением в составе латиноамериканцев еще одной, к Видалю, суперзвезды – Санчеса, первым же движением соорудившего гол, имели повод бросить испуганные взгляды в сторону Черчесова: «Все пропало, шеф! Клиент нам теперь не по зубам…». А могли и выиграть – как Глушаков зарядил через себя!

Не знаю, произносит ли Станислав Саламович в перерывах слова, похожие на легендарный спич Гуса Хиддинка в перерыве отборочного матча с Англией в 2007-м: «Ребята, я уже долго в футболе – и, поверьте мне, у вас обязательно появится шанс все перевернуть!». Но получается у команды Черчесова в том же духе, что и тогда у команды Хиддинка.

С костариканцами, бельгийцами, чилийцами – со всеми, кого сборная России имела основания априори считать сильнее себя, она отыгрывалась. Даже отставание в два мяча не вселяло уныния. Разительный контраст с командой Слуцкого, у которой слабо пульсировала вот эта спортивная жилка: мы еще, дескать, посмотрим, кто здесь сильнее!

СПОСОБНОСТЬ СТАНОВИТЬСЯ ЛУЧШЕ

Даже сухая статистика подчеркивает новообретенное достоинство сборной. Вот четыре микроцикла из двух матчей. С Турцией ничья – с Ганой победа. С Катаром поражение – с Румынией победа. С Кот д» Ивуаром поражение – с Бельгией ничья. А после победы над Венгрией – более качественная, во всяком случае более строго проведенная, игра с высокорейтинговым Чили.

Что означает такая приятная динамика? Команда способна в экспресс-режиме выучивать заданные уроки. То есть – адаптироваться к весьма высокому международному уровню. Еще в марте казалось, что у нас нет даже намека на прочную защитную линию. А сейчас открылось: да вот же связка, на которую, вероятно, можно опираться, – Васин, Джикия, Кудряшов!

И потому есть надежда, что, окунувшись в межконтинентальное испытание, команда сумеет заматереть. В частности, игроки средней линии и атаки разберутся, что на этом уровне проходит, а что из домашнего арсенала следует сдать в архив. Прежде всего это касается Головина и Миранчука.

9 июня. Москва. Россия – Чили – 1:1. Денис Глушаков (справа) в эффектном прыжке через себя едва не забивает победный мяч. Фото: «Советский спорт». Дарья Исаева

РОТАЦИЯ

При Слуцком любая замена игрока основы делала сборную слабее. Для Черчесова ротация – тренерский хлеб. Во всяком случае, и игру с румынами, и испытание бельгийцами Станислав Саламович переламывал заменами. Да и с венграми отличились под занавес как раз таки вышедшие на замены.

До сей поры лучше всего получалось в качестве засадного полка у ростовчан – Полоза, Ерохина, Бухарова. Пускавших в ход электрический заряд имени Бердыева. Как будет дальше – посмотрим. Но, так или иначе, тренерский девиз Черчесова: «Свежий игрок – это сильный игрок» пока что подтверждается на практике.

СПОНТАННОСТЬ

Игровая геометрия не относится к сильным тренерским сторонам Черчесова. Помните действия «Динамо» времен российских гастролей Матье Вальбуэна? Бело-голубые знай себе подсовывали мяч своему премьеру, даже если он находился в малоперспективной позиции: мол, ты тут у нас звезда, вот и рули.

И в сборной вектор атаки не сказать что прочерчен. Будто вратарь Черчесов переправляет мяч на чужую половину, а уж там игроки средней линии и нападения пусть сами как-то разбираются…

Стандарты – да, впечатляют. Тут ощущается, что проведена конкретная репетиционная работа. Прочее пока подчинено импровизации. И держится на энтузиазме плюс-минус толика решимости-смелости.

Не случайно Станислав Саламович с первых матчей старался опираться на клубные блоки. Начал с локомотивского. Потом ждал гуманитарной поддержки от ростовского. Сейчас имел виды на спартаковский, да, увы, выбыл Зобнин.

С другой стороны, эта сборная не рискует впасть в банальности или зашоренность. Твори, выдумывай, пробуй – это про Черчесова. На противоходе предшественнику Слуцкому.

НЕТ ЛИДЕРОВ

У сборной России нынешних времен незавидная планида, притом не зависящая от того, кто ее тренирует. Игрок соперников, наделенный сверхмастерством, всякий раз грозит отправить ее в нокдаун. Гамшик у словаков и Бэйл у валлийцев на Евро. Видаль и Санчес давеча у чилийцев.

У нас-то таких шаром покати. Разве что Игорь Акинфеев в воротах. Значит, нужно как-то компенсировать, микшировать этот диссонанс.

И воспитывать – не сверхмастеров, понятно, но хотя бы лидеров по линиям в своей среде. Вот Васин, если почувствует уверенность, может, пожалуй, стать командиром обороны. Глушаков с чилийцами, и это обнадежило, попробовал вспомнить кое-что из своего спартаковского репертуара на тему «Глушаков – это похороны!». Зобнин уже был почти готов подавать пример партнерам по разряду моральных-волевых. Смолову надо бы заиграть даже не острее или смелее, нет – просто построже в замыслах и исполнении, отрешившись от краснодарской вольницы.

Ждем. И надеемся, вспоминая духоподъемное из лозунгов былых времен: «Лидерами не рождаются – лидерами становятся!».

При Станиславе Черчесове Федор Смолов стал основным форвардом российской сборной. Фото: «Советский спорт». Татьяна Дорогутина

НЕ ЗНАЕШЬ, ЧЕГО ЖДАТЬ

С Чили команда в некотором смысле приятно удивила. Да, вроде бы робела на первых порах – но все ж таки сумела выстроить подходящие оборонительные редуты, включая положенные ежи и надолбы. А с Бельгией, помните, напротив, сразу рванула с места в карьер, даже быстрый мяч забила, да потом надолго просела, будто выбившись из сил, не столько физических, сколько ментальных…

Давайте начистоту: мы не знаем, чего от своей команды ждать. Пока что мы наблюдали ее в режиме двух матчей кряду, не больше того. И кто знает, сколько запасено на подготовительных сборах бензина, надолго ли его хватит.

За Черчесовым в прежней его практике такое водилось: быстро выжать из игроков все соки, требуя с них по максимуму. А дальше выбившаяся из сил команда рисковала впасть в игровую разруху, ибо других подпорок, кроме быстрых ног и энтузиазма, у нее не находилось.

Но будем надеяться, что ныне тренерская рука, обогащенная опытом, чутко контролирует командный пульс.