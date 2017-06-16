Видеокамеры и технологии. Какую интернет-революцию обещают на Олимпиаде в Корее

Корейская сторона обещает технологический прорыв во время предстоящих в феврале 2018-го Зимних Олимпийских Игр. Основные штрихи, в чем он будет заключаться – в обзоре «Советского спорта».

За связь на Олимпиаде будет отвечать местная компания, которая обслуживает 90% стационарных телефонов страны и обеспечивает доступ в интернет 45% компьютеров.

На Олимпиаде эта компания запустит технологию 5G – по прогнозам разработчиков, она должна быть в 1000 раз быстрее LTE и позволит болельщикам загружать 800-мегабайтовое видео всего за одну секунду (на LTE-Advanced на это уходит 40 секунд).

Как пишет Sport Connect, очень быстрый интернет будет удобен не только для болельщиков на трибунах, но и для тех, кто смотрит Олимпиаду по телевизору. Например, 5G позволит организовать VR-трансляции в динамичных видах спорта – таких как прыжки с трамплина или сноуборд.

Кроме того, в режиме Sync View потоковая передача на высокой скорости позволит транслировать видео «от первого лица».

Как это работает, можно оценить на примере бобслея: на шлем спортсмена и сам боб устанавливаются камеры, а специальный браслет, который надевает спортсмен, выводит на экран данные о сердцебиении и положении тела. Вот как это выглядит для зрителя:





Сейчас установить камеры можно только с согласия спортсменов, но генеральный директор Eurosport Питер Хаттон уверяет, что массовых проблем не будет: «На примере велосипедистов мы заметили, что парни сами просят закрепить на них камеры. Это дает им шанс попасть в историю, а спортсмены обожают подобное».

Другая новинка – режим Time Slice. Это технология, которую в Корее считают лучшим способом погрузиться в фигурное катание. Каждое выступление фигуристов будут снимать около 100 камер, установленные в разных точках зала и под разными углами. На основе полученного изображения технология сможет создать 3D-модель любого эпизода, а зрители – прокручивать изображение и выбирать подходящий угол.

На соревнованиях лыжников уже была опробована технология Omni Point View: в специальном приложении любой зритель может сам выбрать, изображение с какой камеры он будет получать. Такая персонализация исправляет главный недостаток традиционной трансляции любой гонки – сейчас ТВ может показать только несколько спортсменов на одном отрезке трассы, тогда как у всех зрителей свои предпочтения и о многих событиях они могут узнать только от комментатора. Благодаря этой технологии каждый может следить хоть за 47-м, хоть за 64-м местом, переключаясь по интерактивной схеме трассы.