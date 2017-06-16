Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Видеокамеры и технологии. Какую интернет-революцию обещают на Олимпиаде в Корее

Максим Тузин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Видеокамеры и технологии. Какую интернет-революцию обещают на Олимпиаде в Корее

Корейская сторона обещает технологический прорыв во время предстоящих в феврале 2018-го Зимних Олимпийских Игр. Основные штрихи, в чем он будет заключаться – в обзоре «Советского спорта».

За связь на Олимпиаде будет отвечать местная компания, которая обслуживает 90% стационарных телефонов страны и обеспечивает доступ в интернет 45% компьютеров.

На Олимпиаде эта компания запустит технологию 5G – по прогнозам разработчиков, она должна быть в 1000 раз быстрее LTE и позволит болельщикам загружать 800-мегабайтовое видео всего за одну секунду (на LTE-Advanced на это уходит 40 секунд).

Как пишет Sport Connect, очень быстрый интернет будет удобен не только для болельщиков на трибунах, но и для тех, кто смотрит Олимпиаду по телевизору. Например, 5G позволит организовать VR-трансляции в динамичных видах спорта – таких как прыжки с трамплина или сноуборд.

Кроме того, в режиме Sync View потоковая передача на высокой скорости позволит транслировать видео «от первого лица».

Как это работает, можно оценить на примере бобслея: на шлем спортсмена и сам боб устанавливаются камеры, а специальный браслет, который надевает спортсмен, выводит на экран данные о сердцебиении и положении тела. Вот как это выглядит для зрителя:


Сейчас установить камеры можно только с согласия спортсменов, но генеральный директор Eurosport Питер Хаттон уверяет, что массовых проблем не будет: «На примере велосипедистов мы заметили, что парни сами просят закрепить на них камеры. Это дает им шанс попасть в историю, а спортсмены обожают подобное».

Другая новинка – режим Time Slice. Это технология, которую в Корее считают лучшим способом погрузиться в фигурное катание. Каждое выступление фигуристов будут снимать около 100 камер, установленные в разных точках зала и под разными углами. На основе полученного изображения технология сможет создать 3D-модель любого эпизода, а зрители – прокручивать изображение и выбирать подходящий угол.

На соревнованиях лыжников уже была опробована технология Omni Point View: в специальном приложении любой зритель может сам выбрать, изображение с какой камеры он будет получать. Такая персонализация исправляет главный недостаток традиционной трансляции любой гонки – сейчас ТВ может показать только несколько спортсменов на одном отрезке трассы, тогда как у всех зрителей свои предпочтения и о многих событиях они могут узнать только от комментатора. Благодаря этой технологии каждый может следить хоть за 47-м, хоть за 64-м местом, переключаясь по интерактивной схеме трассы.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Объявлен состав сборной Канады на сезон-2017/18Федерация фигурного катания Канады назвала состав команды на олимпийский сезон.Сергей Гончар: Не исключаю громких переходов из НХЛ в КХЛТренер «Питтсбурга» Сергей Гончар высказался о том, к чему может привести решение НХЛ не отпускать игроков на Олимпийские игры в Пхенчхан.Почему забыли Дацюка и Войнова? А Ковальчука – отправили в резерв?Почему забыли Дацюка и Войнова? А Ковальчука – отправили в резерв?ФХР представила в Минспорта расширенный список 50-ти кандидатов в сборную на следующий, олимпийский сезон.Минспорта опубликовало список кандидатов в сборную России по хоккеюМинистерство спорта РФ опубликовало список кандидатов в сборные России по хоккею на сезон-2017/18.Любовь Ковальчук: Илья уже выиграл Кубок Гагарина. Теперь хочется Кубок СтэнлиЛюбовь Ковальчук: Илья уже выиграл Кубок Гагарина. Теперь хочется Кубок СтэнлиЛюбовь Николаевна, мама Ильи Ковальчука, дала интервью «Советскому спорту», рассказав последние новости о своем звездном сыне.Любовь Ковальчук: Играть в России – это шанс попасть на ОлимпиадуЛюбовь Николаевна, мама Ильи Ковальчука, дала интервью «Советскому спорту», рассказав последние новости о своем звездном сыне.Мари Дорен Абер: Возможно, я завершу карьеру после Олимпиады-2018Титулованная французская биатлонистка Мари Дорен Абер может уйти из большого спорта после Олимпиады в Пхенчхане.Борис Майоров: Не думаю, что Овечкин пойдет наперекор решению НХЛДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал свое мнение об участие форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в Зимних играх-2018.Олег Кожемяко: Сахалин готовится к приему спортсменов перед ОлимпиадойГубернатор Сахалинской области Олег Кожемяко поделился мнением о развитии зимних видов спорта в Сахалине.«Это лишит Олимпиаду смысла!» Как Россия борется со всем миром за Игры-2018«Это лишит Олимпиаду смысла!» Как Россия борется со всем миром за Игры-2018В первый день Петербургского международного экономического форума о спорте уже говорили много.Мартен Фуркад: Не знаю, смогу ли я быть знаменосцем на Олимпиаде в ПченчханеДвукратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, шестикратный обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад сказал, что пока не знает, сможет ли быть знаменосцем сборной на ОИ-2018 в Пченчхане.Александр Жуков: Будем использовать базы на Сахалине, в Петропавловске-Камчатском, чтобы правильно подвести спортсменов к ОИ-2018Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков рассказал о подготовке сборной России в Олимпиаде в Южной Корее.Александр Жуков: Надо искоренить тренеров, которые думают, что нельзя победить без допингаГлава Олимпийского комитета России Александр Жуков рассказал о восстановлении статуса России в мировом спортивном сообществе.Александр Жуков: РУСАДА скоро должна заработать и начать тестирование наших спортсменовГлава Олимпийского комитета России Александр Жуков рассказал о ходе борьбы с допингом и восстановлении статуса России в мировом спортивном сообществе.Александр Жуков: Если Россия не выступит на Олимпиаде-2018, соревнования лишатся интереса и смыслаГлава Олимпийского комитета России Александр Жуков рассказал о ходе борьбы с допингом и восстановлении статуса России в мировом спортивном сообществе.Василий Кошечкин: От олимпийской сборной никто не отказываетсяЛучший вратарь КХЛ, самый ценный игрок плей-офф Василий Кошечкин - о перспективах сыграть на Олимпиаде в Пхенчхане.Дмитрий Губерниев: Убежден, что россиянки не уедут без медалей с Олимпиады в КорееКомментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев выразил уверенность, что женская сборная России по биатлону завоюет медали на зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане (Южная Корея).Фазель, да врежь ты Беттмэну в ответ! Закрой Олимпиаду в Китае для игроков НХЛФазель, да врежь ты Беттмэну в ответ! Закрой Олимпиаду в Китае для игроков НХЛОбозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко призывает руководство ИИХФ перейти к решительным действиям в отношении НХЛ.«Верю, что все изменится». Дацюк – об НХЛ на Олимпиаде и полном выздоровлении«Верю, что все изменится». Дацюк – об НХЛ на Олимпиаде и полном выздоровленииПавел Дацюк поделился эмоциями от чемпионского парада СКА и ожиданиями от решения вопроса участия игроков из НХЛ в олимпийском турнире.Билл Дэйли: Правила участия игроков НХЛ в Олимпиаде в индивидуальном порядке будут обсуждать позднееЗаместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли прокомментировал возможность участия игроков НХЛ в Олимпийских играх 2018 года в индивидуальном порядке.
Футбол
Роман Зобнин: Официальные матчи буду проводить только в следующем году
Волейбол
Сборная России в гостях обыграла поляков в Мировой лиге
Баскетбол
Джейкоб Пуллен: Иванович не контролировал «Химки», никто кроме Шведа не получал удовольствия
Хоккей
«Монреаль» обменял Сергачева в «Тампу», получив канадца Друена
все новости
ОИ-2018
ОИ-2018