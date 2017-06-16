Газзаев не ответил Путину, а «Зениту» вновь отказали (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Прямая линия

Вчера Владимир Путин отвечал на вопросы населения и гостей в студии, одним из которых был Валерий Газзаев. Некогда прославленный тренер взял микрофон – и тут же вновь прославился в социальных сетях. Не найдя, что ответить на вопрос «как будем играть», он сказал: «У меня такое же мнение, как и у вас, Владимир Владимирович». Ох, и популярный же будет мем!





Хотя обычно Газзаев говорит охотно и много. И ответы на все вопросы у него имеются. Ну, кроме усов (так и не сбритых после победы в Кубке УЕФА), объединенного чемпионата (подрывавшего деятельность РФС) и «Алании» (обанкротившейся при его руководстве). Впрочем, зачем выдающемуся человеку, приговоренному к победе, погружаться в такие печальные нюансы?

Сводки межсезонья

«Спартак» тренируется. Без новичков. Время еще есть, но не так чтобы много – чемпионат стартует через месяц. И по идее уже надо бы кого-то подписать, чтобы была возможность впаять новобранца в командную игру. Как это было зимой, когда все сделки на трансферном рынке, кроме аренды Тигиева, были заключены до вылета на первый сбор.

Где трансферы, «Спартак»? Разбираемся, кого нужно купить чемпионам





Молчит на рынке и ЦСКА. Хотя ему это уже привычно. Продление контракта с Фернандесом на 5 лет – вот главное достижение менеджмента. Перестраховались и взвинтили цену.





Со вчерашнего дня ЦСКА работает в Австрии. Под нагрузками – две тренировки в день. И пусть усиления состава пока нет, Виктор Гончаренко определенно всем доволен.





«Зенит» провел первую тренировку под руководством Роберто Манчини. Питерцы, в отличие от конкурентов, на трансферном рынке сверхактивны. Каждый день им кто-то отказывает... Теперь и Брозович. На внутреннем рынке успехов больше. Очередным новобранцем стал защитник Богаев, выступавший за «Тосно».

Вчера Данни попрощался с, можно сказать, родным клубом. Один из самых ярких легионеров в истории нашего футбола, похоже, покидает Россию. Или не покидает? Что скажет «Динамо»?

«Хотел закончить карьеру в «Зените», но...» Трогательное прощание Данни (видео)





Трогательно…





«Краснодар», работающий на своей базе, также перешел на двухразовый тренировочный режим.





Взял курс на Австрию и «Локомотив». Почему, кстати, большинство клубов отправилось в этом направлении? И почему летом нельзя готовиться дома? Как тот же «Краснодар», проводящий первый сбор на базе «Четук».



Фото: «Локомотив»

«Ростов» представил очередного новичка. Да, игроки не только уходят, но и приходят. Вопрос в равноценности этих замен.





А «Рубин», куда вернулся Курбан Бердыев, ожидаемо закрылся на замок.

За день до турнира

Сборная России – в Санкт-Петербурге, где завтра матчем с Новой Зеландией откроет Кубок конфедераций.

Готовы к полету в Санкт-Петербург! До встречи, друзья! 🇷🇺👍👏🛫 pic.twitter.com/XoNTNTbxhJ — Сборная России (@TeamRussia) 15 июня 2017 г.

Наши игроки заявляют, что готовы хорошо. Для кого-то это главный турнир в жизни. Все хотят победить. Хотя, наверное, не результат должен быть целью. А создание команды.

Турнир, который нужно выиграть. Россияне продолжают подготовку к КК-2017

Чем сборная России похожа на НЛО. Найдите три сходства и три различия

Бонус. Орлов

Геннадий Сергеевич как следует намылил мочалку и старается отмыться от недавнего скандала с «Матч ТВ». Нелегкое это дело.



