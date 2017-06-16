Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Газзаев не ответил Путину, а «Зениту» вновь отказали (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Газзаев не ответил Путину, а «Зениту» вновь отказали (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Прямая линия

Вчера Владимир Путин отвечал на вопросы населения и гостей в студии, одним из которых был Валерий Газзаев. Некогда прославленный тренер взял микрофон – и тут же вновь прославился в социальных сетях. Не найдя, что ответить на вопрос «как будем играть», он сказал: «У меня такое же мнение, как и у вас, Владимир Владимирович». Ох, и популярный же будет мем!


Хотя обычно Газзаев говорит охотно и много. И ответы на все вопросы у него имеются. Ну, кроме усов (так и не сбритых после победы в Кубке УЕФА), объединенного чемпионата (подрывавшего деятельность РФС) и «Алании» (обанкротившейся при его руководстве). Впрочем, зачем выдающемуся человеку, приговоренному к победе, погружаться в такие печальные нюансы?

Сводки межсезонья

«Спартак» тренируется. Без новичков. Время еще есть, но не так чтобы много – чемпионат стартует через месяц. И по идее уже надо бы кого-то подписать, чтобы была возможность впаять новобранца в командную игру. Как это было зимой, когда все сделки на трансферном рынке, кроме аренды Тигиева, были заключены до вылета на первый сбор.

Где трансферы, «Спартак»? Разбираемся, кого нужно купить чемпионам


Молчит на рынке и ЦСКА. Хотя ему это уже привычно. Продление контракта с Фернандесом на 5 лет – вот главное достижение менеджмента. Перестраховались и взвинтили цену.


Со вчерашнего дня ЦСКА работает в Австрии. Под нагрузками – две тренировки в день. И пусть усиления состава пока нет, Виктор Гончаренко определенно всем доволен.


«Зенит» провел первую тренировку под руководством Роберто Манчини. Питерцы, в отличие от конкурентов, на трансферном рынке сверхактивны. Каждый день им кто-то отказывает... Теперь и Брозович. На внутреннем рынке успехов больше. Очередным новобранцем стал защитник Богаев, выступавший за «Тосно».

Вчера Данни попрощался с, можно сказать, родным клубом. Один из самых ярких легионеров в истории нашего футбола, похоже, покидает Россию. Или не покидает? Что скажет «Динамо»?

«Хотел закончить карьеру в «Зените», но...» Трогательное прощание Данни (видео)


Трогательно…


«Краснодар», работающий на своей базе, также перешел на двухразовый тренировочный режим.


Взял курс на Австрию и «Локомотив». Почему, кстати, большинство клубов отправилось в этом направлении? И почему летом нельзя готовиться дома? Как тот же «Краснодар», проводящий первый сбор на базе «Четук».


Фото: «Локомотив»

«Ростов» представил очередного новичка. Да, игроки не только уходят, но и приходят. Вопрос в равноценности этих замен.


А «Рубин», куда вернулся Курбан Бердыев, ожидаемо закрылся на замок.

За день до турнира

Сборная России – в Санкт-Петербурге, где завтра матчем с Новой Зеландией откроет Кубок конфедераций.

Наши игроки заявляют, что готовы хорошо. Для кого-то это главный турнир в жизни. Все хотят победить. Хотя, наверное, не результат должен быть целью. А создание команды.

Турнир, который нужно выиграть. Россияне продолжают подготовку к КК-2017

Чем сборная России похожа на НЛО. Найдите три сходства и три различия

Бонус. Орлов

Геннадий Сергеевич как следует намылил мочалку и старается отмыться от недавнего скандала с «Матч ТВ». Нелегкое это дело.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Перейдет ли Дриусси в российский клуб? Таблица трансферов РФПЛПерейдет ли Дриусси в российский клуб? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Вопрос: Кубок конфедераций будет проходить в течение 16 дней. Где и как смотретьВопрос: Кубок конфедераций будет проходить в течение 16 дней. Где и как смотретьОтвет: Конечно, лучше всего ходить на сами матчи. Тем более что их 16 и есть из чего выбрать.«Эвертон» закупился на 60 млн евро, состав «КАМАЗ-мастер» на «Шелковый путь» и переход Сергачева в «Тампу». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра пятницы.Чем сборная России похожа на НЛО. Найдите три сходства и три различияЧем сборная России похожа на НЛО. Найдите три сходства и три различияПеред началом Кубка конфедераций обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев составил характеристику нашей команды.Сокровища нации. Как сборную России берегут перед стартом Кубка конфедерацииСокровища нации. Как сборную России берегут перед стартом Кубка конфедерацииСборная России прилетела в Петербург специальным рейсом, доехала до отеля реактивным автобусом и зашла через секретный вход.«Локомотив» интересуется нападающим тульского «Арсенала»В сферу интересов московского «Локомотива» попал нападающий тульского «Арсенала» Федерико Расич, сообщают «Известия».«Спартак» поборется с «Ньюкаслом» и «Бернли» за защитника «Селтика»Защитник «Селтика» Йозо Шимунович попал в сферу интересов московского «Спартака» и английских «Ньюкасла», «Бернли» и «Хаддерсфильда», сообщает Daily Mail.«Локомотив» начал сбор в австрийском Бад КляйнкирххаймеФутболисты московского «Локомотива» прибыли в австрийский Бад Кляйнкирххайм, где проведут первый сбор и сыграют три контрольных матча, сообщает официальный сайт железнодорожников.ФОТО ДНЯ: Креатив от московского метрополитенаНа некоторых станциях Ждановско-Крансопресненской (ныне - Таганско-Краснопесненской) ветки метро появились не просто скамейки, а «Скамейки запасных».Революционные изменения в правилах, которые начнут действовать с матча РоссииРеволюционные изменения в правилах, которые начнут действовать с матча РоссииКубок конфедераций объявлен масштабным тестом новых технологий: их внедрять здесь, чтобы затем использовать и на ЧМ-2018.Роман Зобнин: Официальные матчи буду проводить только в следующем годуПолузащитник московского «Спартака» и сборной России Роман Зобнин рассказал о своем состоянии, отметив, что появится на поле только в следующем году.«Зенит» претендует на нападающего «Сампдории»Санкт-петербургский «Зенит» интересуется колумбийским нападающим итальянской «Сампдории» Луисом Муриэлем, сообщает SampNews24.Игорь Акинфеев: Нужно думать о своем поведении в публичном пространстве, что, к сожалению, понимают не всеКапитан сборной России Игорь Акинфеев высказался об отношении к национальной команде, отметив акцент общества на поведении игроков за пределами поля.«Хотел закончить карьеру в «Зените», но...» Трогательное прощание Данни (видео)«Хотел закончить карьеру в «Зените», но...» Трогательное прощание Данни (видео)В Петербурге очень красиво попрощались с Мигелем Данни.Виктор Гончаренко: День или два игроки будут возвращаться мыслями к тому, как хорошо было на пляжеНаставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко оценил состояние своей команды после отпуска, а также рассказал о планах клуба.Кокорин – о новости про свою свадьбу: Лишь бы что-то написатьНападающий «Зенита» Александр Кокорин не подтвердил информацию о своей женитьбе на Дарье Валитовой.Турнир, который нужно выиграть. Россияне продолжают подготовку к КК-2017Турнир, который нужно выиграть. Россияне продолжают подготовку к КК-2017В четверг сборная России провела заключительную тренировку в Москве и отправилась в Санкт-Петербург.Где трансферы, «Спартак»? Разбираемся, кого нужно купить чемпионамГде трансферы, «Спартак»? Разбираемся, кого нужно купить чемпионамОбозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин рассказывает, какие позиции необходимо укрепить действующему чемпиону.«Зенит» поборется за полузащитника «Ливерпуля»«Зенит» поборется за полузащитника «Ливерпуля»По информации авторитетного издания The Telegraph, полузащитник «Ливерпуля» Лазар Маркович может перебраться в чемпионат России.Александр Кокорин женилсяНападающий «Зенита» Александр Кокорин женился на своей подруге Дарье Валитовой.
Футбол
В Италии скончалась женщина, пострадавшая в Турине во время давки
Футбол
ФОТО ДНЯ: Креатив от московского метрополитена
Футбол
Андрей Червиченко: Бердыев вернет «Рубин» в золотые времена
Ралли
«КАМАЗ-мастер» объявил экипажи для участия в ралли «Шелковый путь-2017»
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Валерий Газзаев
Валерий Газзаеввсе новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости