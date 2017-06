В логове Сфинкса. Почему Андре Уорд - фаворит в реванше с Ковалевым

Ранним московским утром 18 июня состоится вторая и, по всей видимости, заключительная серия противостояния Сергея Ковалева и Андре Уорда.

Мировые букмекерские линии в преддверии исторического поединка напоминают зигзаги неблагополучной кардиограммы, и все же небольшое предпочтение аналитики по-прежнему отдают действующему чемпиону мира (примерно 55 на 45 в процентном отношении).

Напомним, в ноябре 2016 года Уорд победил россиянина единогласным, но отнюдь не бесспорным решением судей (114:113 на всех трех картах). Относиться к этому вердикту можно как угодно, но одно из его достоинств несомненно: именно такой сценарий сделал неизбежным реванш, призванный ответить на все накопившиеся вопросы и порадовать нас, зрителей, новым витком интриги.

Конечно, иногда для расстановки всех точек над «i» принципиальным соперникам требуются три или даже четыре боя (достаточно вспомнить эпические битвы Мэнни Пакьяо с Хуаном Мануэлем Маркесом), но в данном случае мы имеем совершенно иной случай. При всем высочайшем статусе поединков Ковалев – Уорд они не являются хитами на американском телевидении. Кроме того, Сергей четко дал понять, что после воскресенья он более не намерен вести какие бы то ни было дела с командой «Сына Божьего». Ну а Уорду при наличии двух побед над «Крашером» объективно ни к чему будет стремиться к третьей.

«Советский спорт» уже приводил доводы в пользу Сергея Ковалева перед решающей битвой в Лас-Вегасе. Однако у Андре не меньше оснований надеяться на успех. Перечислим лишь некоторые из них.

Победу в первом поединке уроженец Сан-Франциско вырвал во второй половине боя, когда ему удалось навязать Сергею свой ритм и фактически полностью нейтрализовать сильные стороны оппонента.

Ковалев объясняет наступивший в ходе встречи перелом резким спадом собственных физических кондиций, что было обусловлено просчетами, допущенными в ходе тренировочного процесса. Однако можно ли с уверенностью говорить, что дело только в этом?

На первых порах Уорд явно испытывал трудности с выходом на оптимальную для своих атак дистанцию, но затем начал активно работать по корпусу, регулярно и эффективно бить при выходе из клинча. А действия противника Андре начал читать, как открытую книгу.

Конечно, американец не добился безоговорочного доминирования в каждом раунде, но факт остается фактом: Уорд сумел подстроиться к Сергею и навязать ему свою игру, на что Ковалеву в ноябре не удалось достойно ответить.

Virgil Hunter: Ward Was Trained to Knock Out Kovalev This Time https://t.co/0urqUziJoX #boxing pic.twitter.com/5Oi13SBlEl