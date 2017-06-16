В логове Сфинкса. Почему Андре Уорд - фаворит в реванше с Ковалевым

Ранним московским утром 18 июня состоится вторая и, по всей видимости, заключительная серия противостояния Сергея Ковалева и Андре Уорда.

Мировые букмекерские линии в преддверии исторического поединка напоминают зигзаги неблагополучной кардиограммы, и все же небольшое предпочтение аналитики по-прежнему отдают действующему чемпиону мира (примерно 55 на 45 в процентном отношении).

Напомним, в ноябре 2016 года Уорд победил россиянина единогласным, но отнюдь не бесспорным решением судей (114:113 на всех трех картах). Относиться к этому вердикту можно как угодно, но одно из его достоинств несомненно: именно такой сценарий сделал неизбежным реванш, призванный ответить на все накопившиеся вопросы и порадовать нас, зрителей, новым витком интриги.

Конечно, иногда для расстановки всех точек над «i» принципиальным соперникам требуются три или даже четыре боя (достаточно вспомнить эпические битвы Мэнни Пакьяо с Хуаном Мануэлем Маркесом), но в данном случае мы имеем совершенно иной случай. При всем высочайшем статусе поединков Ковалев – Уорд они не являются хитами на американском телевидении. Кроме того, Сергей четко дал понять, что после воскресенья он более не намерен вести какие бы то ни было дела с командой «Сына Божьего». Ну а Уорду при наличии двух побед над «Крашером» объективно ни к чему будет стремиться к третьей.

«Советский спорт» уже приводил доводы в пользу Сергея Ковалева перед решающей битвой в Лас-Вегасе. Однако у Андре не меньше оснований надеяться на успех. Перечислим лишь некоторые из них.

Уорд подобрал ключ к Ковалеву

Победу в первом поединке уроженец Сан-Франциско вырвал во второй половине боя, когда ему удалось навязать Сергею свой ритм и фактически полностью нейтрализовать сильные стороны оппонента.

Ковалев объясняет наступивший в ходе встречи перелом резким спадом собственных физических кондиций, что было обусловлено просчетами, допущенными в ходе тренировочного процесса. Однако можно ли с уверенностью говорить, что дело только в этом?

На первых порах Уорд явно испытывал трудности с выходом на оптимальную для своих атак дистанцию, но затем начал активно работать по корпусу, регулярно и эффективно бить при выходе из клинча. А действия противника Андре начал читать, как открытую книгу.

Конечно, американец не добился безоговорочного доминирования в каждом раунде, но факт остается фактом: Уорд сумел подстроиться к Сергею и навязать ему свою игру, на что Ковалеву в ноябре не удалось достойно ответить.

Андре привыкает к полутяжелому весу

Тренер чемпиона Верджилл Хантер недавно рассказал о том, что Уорд выиграл золотую олимпийскую медаль в Афинах (2004), выступая, по сути, не в своей категории. При установленном лимите в 81 килограмм Андре весил только 77.

Уже тогда «Сын Божий» приобрел навык противостояния ребятам значительно крупнее себя. И все же на профессиональном ринге Уорд сделал себе имя, выступая в суперсреднем весе (до 76,2 кг). Именно там он выиграл представительный турнир Super Six, последовательно разгромив всех лидеров дивизиона: Миккелла Кесслера, Карла Фроча, Артура Абрахама.

Сергей Ковалев уже после боя с американцем особо отметил, что Уорд-полутяж – совершенно другой боксер, не оправдавший его завышенных ожиданий.

Но как будет выглядеть ситуация, если посмотреть на нее глазами американца? Андре проводил лишь третий за карьеру профессиональный поединок в «полутяжах», а ему противостоял один из самых крупных и бьющих бойцов этой категории, обладатель трех чемпионских поясов (IBF, WBA и WBO). К тому же, обладающий великолепным таймингом (умением выбрасывать удары в нужный момент в сочетании с грамотным расчетом дистанции).

Впервые выходя на ринг с Ковалевым, Уорд не вполне представлял себе, что его ждет. И, вполне возможно, Андре недооценил как габариты Сергея, так и его ударную мощь. Но теперь у него есть полная информация о сопернике. И, глядя на фотографии и видеоролики из тренировочного лагеря чемпиона, можно отметить, что он проделал большую работу в зале для наращивания мышечной массы.

Конечно, усиленные тренировки подобной направленности едва ли сделают Уорда опасным нокаутером в полутяжелом весе, но многочисленные клинчи, в которых Ковалев и ранее чувствовал себя неуютно, теперь могут стать для него еще более изматывающими.

Куда идет Джексон – большой секрет

История с несостоявшимся переходом тренера Сергея Джона Дэвида Джексона в лагерь Уорда взорвала медиа-пространство в начале июня. И чем больше подробностей всплывало в связи с этим демаршем (или все-таки бурей в стакане воды?) – тем труднее становилось определить хронологию событий.

По словам Джексона, он действительно недоволен своим нынешним положением в команде Ковалева, но при этом и в мыслях не держал возможное предательство. В то время как Андре и его штаб, не став отрицать факт контактов с Джоном Дэвидом, поспешили заявить, что они бы никогда не решились на такой «удар ниже пояса».

- Если Джексон готов бросить своего лучшего бойца в решающий для него момент, как смогу доверять ему я?, - резонно заметил Уорд.

И все же дым едва ли мог коромыслом повалить из лагеря Ковалева без огня. Еще в декабре Сергей откровенно рассказал о том, что назначение его американского наставника сводится к держанию лап на тренировках. А все ключевые решения по методике подготовки к очередному бою принимает он сам. Из этого логически следует, что за те проблемы с функциональной подготовкой, на которые российский боксер сетовал по итогам прошлогодних поединков с Уордом и Айзеком Чилембой – также может отвечать только сам спортсмен.

Едва ли обиженный Джексон выдал соперникам какие-то «военные тайны», обладание которыми станет для Андре серьезным подспорьем в реванше. Очевидно другое. Если Уорд целенаправленно, спокойно и методично готовится к поединку под руководством своего многолетнего ментора Хантера, то в лагере россиянина царят разброд и шатание. Того самого специалиста, который стал бы для него настоящим авторитетом, Сергей, увы, пока так и не нашел.

В лучшем случае такое положение дел может нервировать Ковалева перед главным поединком в его карьере, а в худшем – привести к новым сомнительным экспериментам и системным ошибкам.